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Новини Уряд національної єдності Міндічгейт Звільнення Єрмака
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Для порятунку країни потрібно сформувати Уряд національної єдності з усіх фракцій ВР, - Кличко

Кличко назвав 5 кроків для порятунку України

Для порятунку України від корупції та російської агресії потрібно повернути демократію. Зокрема, необхідно терміново сформувати уряд національної згуртованості, як це було у Великій Британії та Ізраїлі під час війни.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в своїй колонці на "Українській Правді", де назвав 5 кроків, які відновлять довіру українців до влади та прихильність світу до України, передає Цензор.НЕТ.

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"Війна та корупція – дві головні проблеми країни зараз. І, якщо війна – це зло, що прийшло ззовні, то корупція – це те, що роз'їдає віру в Перемогу зсередини. Корупція – це похідна від концентрації влади в декількох кабінетах. Нам потрібно вистояти. Для цього треба повернутися до сенсу, який так не любили в Офісі Президента. Повернутися до демократії. В першу чергу, потрібно терміново сформувати уряд національної згуртованості, як це було у Великій Британії, в Ізраїлі під час війни. Коли у найскладніші часи влада та опозиція відклали політику та стали єдиним цілим заради порятунку держави. Це має стати Уряд не однієї партії, а представництво всіх парламентських фракцій", - заявив Віталій Кличко.

Крім того, він наголосив, що для відновлення демократії Офіс Президента має припинити атаки на місцеву владу та антикорупційні органи.

Читайте: 72 бригада отримала від громади Києва ще понад тисячу дронів, зокрема "антишахедні", - Кличко

"По-друге, потрібно припинити атаку на місцеве самоврядування. Це основа демократії. Її фундамент. Досить його руйнувати! Чимало міст були взяті в облогу місцевими силовиками та деякими головами військових адміністрацій за вказівкою з Офісу Президента. Цю облогу і політично мотивовані переслідування треба припинити негайно. Бо саме місцеве самоврядування сьогодні тягне на своїх плечах значну частину діяльності країни: ліквідовує наслідки обстрілів, підтримує життя громад, забезпечує їх оборону. По-третє, треба зупинити війну з антикорупційними органами, активістами та громадським сектором. Владі варто почати сприймати цю категорію, як допомогу, а не подразник", - наголосив Віталій Кличко.

Також мер Києва зазначив, що влада повинна припинити знищення свободи слова та не дати втекти підозрюваним у корупції.

"Четверте - практика знищення свободи слова має бути припинена! Вільні ЗМІ – одна з основ демократії. І п’яте – потрібно не дати втекти можливим підозрюваним. Президент має дати чіткий сигнал суспільству – він з народом і готовий боротися проти корупції. Тому важливо, щоб правоохоронці і прикордонники більше не допускали втеч фігурантів скандалів та розслідувань. Суспільство очікує справедливості і правосуддя у цій ганебній історії", - зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: Єрмак за тиждень до звільнення хотів добитися відставки Малюка, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака у зв’язку з гучним корупційним скандалом, який отримав назву "Міндічгейт". Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Разом із тим ключовий фігурант справи, власник "95 кварталу" та друг Президента Тімур Міндіч зміг безперешкодно виїхати за кордон за декілька годин до вручення підозри та обшуків у нього вдома.

Читайте: Єрмак влаштував Зеленському півгодинну істерику перед звільненням, - ЗМІ

Автор: 

Кличко Віталій (3574) Офіс Президента (2100)
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Топ коментарі
+12
Кличко має рацію!
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01.12.2025 15:27 Відповісти
+4
Вибори потрібні!!!
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01.12.2025 15:29 Відповісти
+4
Віталік К дещо не розуміє що мова не йде про політику давно .. у Zельоних Гнид її ніколи не було

Вован Оманський не може відкласти в сторону мішки з баблом
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01.12.2025 15:30 Відповісти
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Кличко має рацію!
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01.12.2025 15:27 Відповісти
Сам придумав?
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01.12.2025 15:43 Відповісти
я це чув і бачив особисто... Але давно!
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01.12.2025 16:00 Відповісти
Вибори потрібні!!!
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01.12.2025 15:29 Відповісти
Віталік К дещо не розуміє що мова не йде про політику давно .. у Zельоних Гнид її ніколи не було

Вован Оманський не може відкласти в сторону мішки з баблом
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01.12.2025 15:30 Відповісти
Навіщо так брехати, а куди він тоді нових буде класти
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01.12.2025 16:30 Відповісти
що я й казав стаду, яке тут виє про уряднац порятунку, туди будуть входити і риги і тимошенко і інші цікаві люди, ну і вся зелень.
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01.12.2025 15:31 Відповісти
Трохи запіздала пропозиція, майже на чотири роки.
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01.12.2025 15:31 Відповісти
було маленьке сподівання що Зеля не пуститься у мародерство, але на сьогодні вже вкрай ох....ли зелені уроди
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01.12.2025 15:45 Відповісти
Віталік начебто ще у совєцькій школі вчився, але басні Крилова проїбав. Мабуть у футбол ганяв на спортмайданчику військового містечка.
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01.12.2025 15:33 Відповісти
Думаю, прототип цієї байки можна знайти і у Езопа.
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01.12.2025 15:44 Відповісти
Езопа у совєцькіх школах не любили згадувати, бо і так кухонних антисовєтчиків вистачало, а система не хотіла плодити нових.
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01.12.2025 16:14 Відповісти
Групи олігархів-мародерів, на конкретних прикладах за 30 років Незалежності, ніколи не дбали про єдність в України, як це роблять в країнах ЄС та НАТО, Ізраїлю …..!! Сівкович деркач коломойський та їх служки у ВРУ - голос майбах батьківщина з опозажопними та зелупні, цьому підтвердження!! Черновецький з секретарем, це на пальцях та прикладах, пояснить Кличку!
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01.12.2025 15:35 Відповісти
якщо немає відповідальності за вчинення злочину, а є лише імітация у вигляді "відставок та санкцій", жодна коаліція хоча б з Папою Римським і не допоможе
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01.12.2025 15:41 Відповісти
Хто гуртуватись буде?
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01.12.2025 15:41 Відповісти
Зеля хоче щоб усі лаври перемоги дісталися тількі йому, щоб тількі його ім'я було викарбовано у мармурі, але по фактам виходить що він постійно обсирається.
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01.12.2025 15:44 Відповісти
У якості лаврів народ йому видасть дерево та міцну мотузку. Це будуть йому адекватні "лаври" на усі його потужні "здобутки" для Держави у якості чотириразового ухилянта Президента.
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01.12.2025 17:46 Відповісти
цікаво який склад може бути у такого уряду щоб мегасрача під час війни між фанатами різних політсил не було? 🙄
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01.12.2025 15:45 Відповісти
Що обрали те й отримали
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01.12.2025 16:03 Відповісти
ой тільки не треба нам нацєдність ,давайте Україні нацпорятунок , бо зробимо їх разом об'єднано , українці вже проходили....
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01.12.2025 15:46 Відповісти
Без представників національно-демократичних партій порядку в Державі не буде. Й надалі буде засилля фсб/гру агентури у держструктурах та буйним цвітом квітнути церква (язик не повертається сказати "українська") фсбешна.
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01.12.2025 15:48 Відповісти
А хто в вру з націонал-демократичних ?
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01.12.2025 16:01 Відповісти
Там всі з баблогешефту.
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01.12.2025 16:21 Відповісти
Що обрали-те й отримали
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01.12.2025 16:29 Відповісти
Обирати кандидата треба не з телевізору.
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01.12.2025 16:53 Відповісти
Так хто ж все таки в вру з соціал-демократичних?
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01.12.2025 17:26 Відповісти
Я писав не про соціал-демократів, а про націонал-демократів. У ВР такі відсутні.
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01.12.2025 17:36 Відповісти
А чому відсутні?
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01.12.2025 17:51 Відповісти
Сам і відповім-тому вони українцям нах не потрібні.Совок українцям ближчий
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01.12.2025 17:52 Відповісти
Хто з депутатів Верховної Ради заслуговує довіри? Кого обирати в цей уряд? По кому з них ще Бігус не пройшовся?
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01.12.2025 15:56 Відповісти
Всі заслуговують довіри.У 19 р на виборах українці обрали до вру кращих з поміж себе
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01.12.2025 16:02 Відповісти
Це ж треба !?!?!?
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01.12.2025 16:22 Відповісти
Ти хочеш сказати що українці обирали не кращих з поміж себе?
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01.12.2025 16:28 Відповісти
Їх не вибірають, призначають.
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01.12.2025 16:42 Відповісти
Депутатів обирають а вони вже кабмін призначають
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01.12.2025 16:43 Відповісти
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01.12.2025 17:09 Відповісти
Це не смішно.Це нам вирок
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01.12.2025 17:14 Відповісти
Обєднуй удар з єс,для початку
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01.12.2025 16:00 Відповісти
Для порятунку України ціх потвор треба взагалі розігнати і набрати тії хто працював за фахом і розуміє що треба робити.
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01.12.2025 16:26 Відповісти
Ви слово "розігнати" зі словом "розстріляти" не переплутали?
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01.12.2025 16:56 Відповісти
В мене питання! Як ви, шановний, гадаєте, в цих самих ваших всіх фракція, чесні та порядні патріоти? Дивлячись на їх статки, отримання фантастичних зарплат, шлейф біографічно- хронологічних "досягнень" та діянь, та порочні зв'язки - в мене наприклад немає ілюзій. Я не дитина і не зацікавлений в піарі цих перевертнів та упирів - тому впевнений що це буде не уряд єдності та спасіння а зграя істот котра спить Та баче себе на олімпі!
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01.12.2025 16:31 Відповісти
Це так, а основне питання хто їх буде утримувати, бо вони як зграя звикли до кормушки
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01.12.2025 16:40 Відповісти
1.Уряд, в смертельну для країни годину, повинен бути мінімальним і лише з спеціалістів котрі на практиці довели цей термін на свою адресу! Всі інші кнопкодавці та "законотворці " - на х. й! Гроші які на цьому зекономлені - для армії! 2. На час війни в рази підвищити відповідальність за корупцію та працю на ворога, особливо для чиновників, політиків та силовиків! 3. Всіх держ службовців кожен місяць на детектор брехні під наглядом групи кращіх українських та европейских фахівців! 4. Ніяких поїздок за кордон для всіх чоловіків поки не закінчиться війна! 5. Після перемоги аудит всім небожителям за всі роки незалежності. 6. До держслужби тільки через мізки та без шлейфу з акцентом за бойові заслуги!
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01.12.2025 17:44 Відповісти
Єдине побажання: щоби та "коаліція єдності" не перетворилась на "лебедя, рака і щуку".
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01.12.2025 17:48 Відповісти
 
 