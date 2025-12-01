Для спасения страны нужно сформировать правительство национального единства из всех фракций ВР, - Кличко

Для спасения Украины от коррупции и российской агрессии нужно вернуть демократию. В частности, необходимо срочно сформировать правительство национальной сплоченности, как это было в Великобритании и Израиле во время войны.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своей колонке на "Украинской Правде"

"Война и коррупция – две главные проблемы страны сейчас. И, если война – это зло, пришедшее извне, то коррупция – это то, что разъедает веру в Победу изнутри. Коррупция – это производная от концентрации власти в нескольких кабинетах. Нам нужно выстоять. Для этого нужно вернуться к смыслу, который так не любили в Офисе Президента. Вернуться к демократии. В первую очередь, нужно срочно сформировать правительство национальной сплоченности, как это было в Великобритании, в Израиле во время войны. Когда в самые сложные времена власть и оппозиция отложили политику и стали единым целым ради спасения государства. Это должно стать правительством не одной партии, а представительством всех парламентских фракций", - заявил Виталий Кличко.

Кроме того, он подчеркнул, что для восстановления демократии Офис Президента должен прекратить атаки на местные власти и антикоррупционные органы.

"Во-вторых, нужно прекратить атаку на местное самоуправление. Это основа демократии. Ее фундамент. Хватит его разрушать! Многие города были взяты в осаду местными силовиками и некоторыми главами военных администраций по указанию из Офиса Президента. Эту осаду и политически мотивированные преследования нужно прекратить немедленно. Потому что именно местное самоуправление сегодня несет на своих плечах значительную часть деятельности страны: ликвидирует последствия обстрелов, поддерживает жизнь громад, обеспечивает их оборону. В-третьих, необходимо остановить войну с антикоррупционными органами, активистами и общественным сектором. Власти следует начать воспринимать эту категорию как помощь, а не раздражитель", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также мэр Киева отметил, что власть должна прекратить уничтожение свободы слова и не дать сбежать подозреваемым в коррупции.

"Четвертое - практика уничтожения свободы слова должна быть прекращена! Свободные СМИ - одна из основ демократии. И пятое - нужно не дать сбежать возможным подозреваемым. Президент должен дать четкий сигнал обществу – он с народом и готов бороться против коррупции. Поэтому важно, чтобы правоохранители и пограничники больше не допускали побегов фигурантов скандалов и расследований. Общество ожидает справедливости и правосудия в этой позорной истории", - отметил Виталий Кличко.

Что предшествовало?

Напомним, утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в связи с громким коррупционным скандалом, который получил название "Миндичгейт". Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вместе с тем ключевой фигурант дела, владелец "95 квартала" и друг Президента Тимур Миндич смог беспрепятственно выехать за границу за несколько часов до вручения подозрения и обысков у него дома.

