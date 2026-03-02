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Влада готує рейдерське захоплення партійного офісу "Європейської Солідарності", - нардепи "ЄС". ВIДЕО

Співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко повідомила, що влада готує рейдерське захоплення партійного офісу "ЄС".

Про це вона повідомила під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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"Як достеменно стало відомо "Європейській Солідарності", влада готує нову провокацію проти нашої політичної команди. Нагадаю, рівно рік тому Зеленський ввів санкції проти Порошенка. За рік ніхто так і не пояснив причину, підставу, крім політичної ненависті до свого головного опонента. Однією із цілей цих санкцій було тоді бажання заборонити партію "Європейська Солідарність". Після гучного політичного скандалу не вдалося, але влада не зупиняється", – говорить Геращенко.

"Наступний крок – це спроба виселити з офісу, з нашого простору, який за ці роки став більш ніж партійним офісом", – зазначила нардепка. 

За її словами, влада придумала виселити партію попри те, що оренда приміщення оплачена на три місяці наперед і є договір оренди.

"Але кого це цікавить в країні, де і досі Банкова через телефонне право керує судами? За нашою інформацією, планується тут мапет-шоу з "плюсами", позитивними блогерами. "Європейська Солідарність" звертається публічно і офіційно до міністра внутрішніх справ Клименка. Очевидно, в поліції сьогодні у воюючій країні дуже багато роботи. Ми з великою повагою ставимося до тієї діяльності, які насправді робить МВС в питаннях захисту населення, евакуації та інших дуже важких речей. Наша рятувальна служба так само належить до Міністерства внутрішніх справ. Ми закликаємо вас не дозволити політизувати діяльність Міністерства внутрішніх справ. Це вже було в часи Януковича, коли міністерство використовувалося як дубина проти опозиції, коли так само кошмарили офіси опозиційних партій", – нагадала парламентарка.

Вона також зауважила, що у влади немає питань до "ОПЗЖ".

"Вони живуть, вони процвітають. Ватажки Партії регіонів навпаки отримують нові преференції, нові землі на Закарпатті і таке інше. Немає жодних питань, наприклад, до офісу партії "Слуга народу". Вони окопалися на вертолітному майданчику Януковича, приміщенні в центрі Києва, на схилах Дніпра, яке було незаконно збудоване, без жодного дозволу. Зате близько біля офісу Міндіча. Дуже зручно було "вести консультації". От до офісу "Слуг народу", до офісу ОПЗЖ питань немає, є тільки до "Європейської Солідарності", – іронізує Геращенко.

У "Євросолідарності" також застерігають – спроба виселення найбільшої опозиційної сили, яка є членом родини "Європейської народної партії" (ЄНП), —постріл у майбутнє України в Євросоюзі. Це буде остаточним руйнуванням довіри, розпочате атаками на антикорупційні органи, незалежні ЗМІ, опозиційних політиків, громадських активістів та військових.

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"Відразу хочемо попередити: наша команда не дозволить політизувати цей процес. Для нас це не просто офіс, ми тут абсолютно на законних підставах. Ще раз наголошую: всі платіжки про всі сплачені за оренду позиції наперед, договір новий про оренду", – показала Геращенко документи.

"Будь-які спроби тут влаштовувати маски-шоу наша команда буде розцінювати як політичне дійство, направлене на тиск проти опозиції і початок передвиборчої кампанії владою, який йде повністю по лекалам партії Януковича", – переконана Геращенко.

Своєю чергою народна депутатка Вікторія Сюмар додала, що у партійному офісі "Євросолідарності" з початку повномасштабного вторгнення працює хаб масштабної допомоги військовим та цивільним. Як відомо, допомога команди Порошенка бригадам ЗСУ вже перевищила 8 млрд грн.

"У щоденному режимі відбувається передача військової техніки, яка є допомогою Фонду Порошенка, "Справи громад", різним військовим бригадам. Коли ви бачите всі ці прапори в нашому офісі, коли ви бачите всі ці відзнаки і нагороди, це справді вдячність військових, які сьогодні просто залишені дуже часто сам на сам з війною через те, що держава не може їх адекватно забезпечити. І це змушені через 4 роки повномасштабного вторгнення робити саме волонтери і фонди. Це було наше рішення з першого дня повномасштабної війни, ми продовжуємо цю діяльність і зараз", – наголошує Сюмар.

"Так само в нас дуже багато гуманітарних програм. Ви бачите тут за нашою спиною газові пальники, які отримують кияни, які опинилися без тепла в своїх квартирах і не можуть навіть приготувати їжу людям з інвалідністю або маленьким дітям. Багато наших місцевих депутатів займаються тим, щоб допомагати таким людям, які не отримують відповідної допомоги від держави", – наголошує Сюмар.

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"Тому ми також сприймаємо атаку це як перешкоджання допомозі армії. Ми сприймаємо це як перешкоджання нашій волонтерській роботі і звичайно як перешкоджання нашій політичній діяльності – це і освіта молоді, і захист місцевого самоврядування, прав українських вчителів, лікарів, ВПО", – говорить депутатка.

"На завтра в нас вже заплановані міжнародні зустрічі із послами країн Європейського Союзу. Завтра заплановані навчальні курси для української молоді. Тому це буде перетин будь-яких червоних ліній. Якщо нам, партії, яка обрала 4 роки тому підтримку наших Збройних Сил, будуть ставити палки в колеса, це означає, що влада остаточно хоче зачистити опозицію і країну від будь-якої здорової альтернативи", – застерігає Сюмар.

"Ми постійно говоримо про єдність. Ми розуміємо, що вистояти в такій страшній війні Україна може, тільки об’єднавши всі здорові сили. І якщо сьогодні ми почнемо цю війну всередині країни, якщо почнуться силові рейдерські захоплення партійних офісів, порадіють тільки вороги. Не створюйте ці картинки для російського телебачення. Нехай все-таки національна єдність і бажання нашої спільної української перемоги, а також здоровий глузд нарешті переможе", – додала Сюмар.

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Автор: 

Геращенко Ірина (1123) офіс (163) рейдерство (401) Європейська Солідарність (1103)
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Топ коментарі
+36
Хтось здивований?
Та яка нафіг війна?! Головне - це Пороха удавити!
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02.03.2026 19:44 Відповісти
+26
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02.03.2026 20:08 Відповісти
+24
Виносьте наπуй, щоб потроха кишки зеленої мразоти розбризкало по вулицям центу...
!!!!!
Або в Києві хтось візьме відповідальність за долю Країни, яка над Прірвою висить.... Або втратите Державність остаточно..
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02.03.2026 19:47 Відповісти
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Хтось здивований?
Та яка нафіг війна?! Головне - це Пороха удавити!
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02.03.2026 19:44 Відповісти
ая тебе удавлю..путинська зелена ганчіка..
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02.03.2026 20:00 Відповісти
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02.03.2026 20:08 Відповісти
Виносьте наπуй, щоб потроха кишки зеленої мразоти розбризкало по вулицям центу...
!!!!!
Або в Києві хтось візьме відповідальність за долю Країни, яка над Прірвою висить.... Або втратите Державність остаточно..
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02.03.2026 19:47 Відповісти
Всі номерні це 73 %-ні ??!!
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02.03.2026 19:54 Відповісти
Не всі.Але більшість
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02.03.2026 20:06 Відповісти
Не погана спроба обіграти зеленим лайном опонентів. Але справа у тому, що саме клоун і його друзі грабують країну в цілому і захисників у тому числі. Жодної своєї копійки зеленський не віддав на потребу ЗСУ, зате розміщував південь та за допомогою друзів, баканова, міндіса і т.д вивіз сотні мільйонів доларів за кордон, як раніше вивозив для свого партнера Коломийського, якого сховав від правосуддя штатів у віп-сізо.
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02.03.2026 20:09 Відповісти
Після того, що витворяла в 2018 році із воєнно-дослідними інститутами України віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України https://www.google.com/search?q=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%88-%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5&sca_esv=37a6bd0bd2466e07&sxsrf=ANbL-n7XIdhslyqGkgSePUmf6KVk4TcmmQ%3A1772473545600&ei=ycyladmuJO2mi-gPmKTrqAM&biw=1440&bih=778&ved=2ahUKEwiz3sDO4oGTAxWZRP4FHe6EHHwQgK4QegQIAhAB&uact=5&oq=%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%B5%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+2018&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMtC80ZbQvdGW0YHRgtGAINC10ZTQstGA0L7RltC90YLQtdCz0YDQsNGG0ZbRlyAyMDE4MgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKSNYmUKQHWOEkcAF4AZABAJgBkwKgAdcHqgEFMC4zLjK4AQPIAQD4AQGYAgagAvwHwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYIkgcFMS4zLjKgB6gesgcFMC4zLjK4B_YHwgcFMC41LjHIBxCACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCPj_2ciFmZ-q0ZUDlqJ3k4EVoTCjlljUwoOEz7JTCxxWp39r383F4y15kbPwdpnrJnCoqfvpc5llAjINf1LWeurBmbiVndG21rJsP_uNZ0HkcmlUtNvXPTha8oM-Q-NlL7vrFHpD5ck8USzlCBerO5MKyFAIMURhE2ZyeeDUEzUWy3TQ6bp_ADDLimL_Nd-pyJ&csui=3 Іванна Климпуш-Цинцадзе
я навіть ці звернення не дивлюся!
Хто має сумнів - загугліть ПОСТАНОВИ КМУ 2018 рік про реформування і конкурси ...
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02.03.2026 19:51 Відповісти
Горда позиція.В 19 р голосували не за зе а проти бариги.
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02.03.2026 20:07 Відповісти
якщо я спробую розповісти весь "кримінал" тут - сторінок не вистачить...
Навіть про "Дзвін" екс замнач ГШ хенерала Родіона міг би розповісти сторінок так на 200, але нажаль прокуратура і ДБР свідками не цікавляться...
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02.03.2026 20:23 Відповісти
Та зрозуміло.Як завжди.Але тепер то краще?Нє?Але твки і на презид і парламентських галочку проти ьариги поставив.Норм.
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02.03.2026 20:27 Відповісти
я не зміг проголосувати - переселенцям потрібно було брати відкріпні талони...((( Не встиг!
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02.03.2026 20:31 Відповісти
Вірю.Але голосував би проти бариги.Так що....несемося.
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02.03.2026 20:37 Відповісти
якщо би ти прослужив в Збройних Силах 43 роки і тебе викинули на смітник - ти б голосував за тих "свинарчуків"?
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02.03.2026 20:46 Відповісти
"на смітник" це на пенсію?
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02.03.2026 20:56 Відповісти
це а іншу посаду...

на 10 рангів нищу і на одну ступінь нищу у званні!
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02.03.2026 21:00 Відповісти
значить, були підстави. Напевне в порядку люстрації.
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02.03.2026 21:02 Відповісти
мабуть так! В 61 рік на перекладині підтягнувся 15 раз, а потрібно було, мабуть, більше...
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02.03.2026 21:04 Відповісти
Та ні, скоріш за все, генералам профпридатність не виміряється кількістю присідань, тим більше підтягуванням на перекладині.
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02.03.2026 21:11 Відповісти
Ну слава Богу що свинарчуків позбулися.Краще ж стало?
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02.03.2026 21:01 Відповісти
"свинарчків" замінили "Хряк"и ...
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02.03.2026 21:02 Відповісти
Та ладно,зате барига тепер ніхто.Ти ж на парламентських за слуг голосував?І вибір був.Навіть між свинарчуками і "хряком и.."Несемося.Далі буде гірше.Бо як ти стведжуєш -"тебе викинули на смітник".Зате барига тепер ніхто.
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02.03.2026 21:06 Відповісти
майбутнє України буде точно кращим без "бариг", "свинарчуків" і "хряків" разом із коритами і близькими до них...
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02.03.2026 21:09 Відповісти
Лицемір.На президентських у 2му турі було 2 прізвища.І такі як ти обрали суттєво гіршого.Зате баризі за особисту образу відомстив.Норм задоволеня отримав?А щоб свинарчукам з єс відомстити сн і ригів в вру завів.А тепер,наш брат українець,дістав бандуру і заспівав сумних пісень.Бо його обдурили.Як неочікувано
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02.03.2026 21:14 Відповісти
я готовий висловити свої тези самому Пороху... І в чому були його "п...и"
Але він судами зайнятий - не до мене!
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02.03.2026 21:16 Відповісти
Про що і мова.Тобі просто пох на все.До речі,твої "тези" нах нікому не цікаві.
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02.03.2026 21:21 Відповісти
та й твої не менш...
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02.03.2026 21:22 Відповісти
Гнида!
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02.03.2026 23:10 Відповісти
люстрований генерал так просто не здасться. Тим більше, він хотів би служити аж до домовини, генеральська пенсія його не влаштовує.... Тільки служити Україні не хотів би; погодився би служити овощу; але краще для нього - *****.
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02.03.2026 21:46 Відповісти
Так,і ці генерали насміхаються з зе але на наст виборах проголосують за нового голобородька і нових сг з ригами.І це жахливо.
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02.03.2026 22:03 Відповісти
мало того що проголосують самі за ньюЗелю, ще й агітуватимуть; а підлеглих примушуватимуть наказами.
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02.03.2026 22:24 Відповісти
Перше---"свинарчуки".Та їх потрібно було нагородити ,бо вони поставляли необхідні ЗСУ запчастини,коли інші це не могли Друге--посадити тих,хто розкрив канали поставки цих запчастин в росії І останнє-- 43роки ти "служив"--не сміши мої тапочки ,бо такі тупі можуть тільки красти.
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02.03.2026 21:07 Відповісти
"Вася - гуляй"... (х/ф) В бій ідуть одні старики
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02.03.2026 21:13 Відповісти
А чого ти з Василя смієшся?Тут ти смішно виглядаєш.Ти так свинарчуків виганяв що в вру ригів завів
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02.03.2026 21:15 Відповісти
"Вася - гуляй" і Bogdan #603107
разом веселіше Вам буде
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02.03.2026 21:18 Відповісти
А в добавок сказаного--в тебе стиль спілкування чисто кацапський.
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02.03.2026 22:23 Відповісти
та ж то совковий генерал.
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02.03.2026 22:25 Відповісти
Цей віслюк так і хоче спровокувати внутрішню війну зі своїм народом, пиши відставку і йди під три чорти, ти не справляєшся з обов'язками
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02.03.2026 19:51 Відповісти
Ти маєш претензії до чужинця і його мононаціональної команди?
За це Явище проголосували 73% укра̀інцев. Все по закону. То були чесні вибори.
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02.03.2026 20:38 Відповісти
Ви "забули написати" ---73% це ті що прийшли на вибори,а в дійсності 43% від тих хто мав право голосу. Тому не спікулюйте цифрами А проценти ці дали не українці, росіяни і інородці,жителі східних регіонів Парадокс в тому,що путін знищив як-раз ці регіони
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02.03.2026 22:28 Відповісти
Чим би влада не бавилась, лиш би не плакала.
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02.03.2026 19:52 Відповісти
ну і хто хоче з закордону повернутися в Україну , до зеленсько міндічевої мафії🤡 ,та ще і з дітьми ?...
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02.03.2026 19:52 Відповісти
Коли припиняться виплати та статуси, тоді і подивимся...
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02.03.2026 20:10 Відповісти
Подивишся.Пенсіонери повернуться пенсії вимагати.Решта зацепиться на любих роботах і не повернуться
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02.03.2026 21:22 Відповісти
Так, так! Справжня опозиція Зеленському - Міндіч та Цукерман
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02.03.2026 20:05 Відповісти
Ну так не монопенісуальна ж більшість зелених з недобитими ригоаналами. Що, ЕС не опозіційна, кажеш? а хто опозіційна - матьківщина, чи "голос" який на команду "голос" гавкає по слуганародівським нотам?
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02.03.2026 20:21 Відповісти
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02.03.2026 20:24 Відповісти
👍 ...
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02.03.2026 21:30 Відповісти
Триенки, з тих пір як ти блазнів до влади привів
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02.03.2026 20:34 Відповісти
Нагадує фільм жахів. Вони прийшли.
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02.03.2026 20:05 Відповісти
Яким чином "поклали"?
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02.03.2026 20:08 Відповісти
Треба було, садити ухилянта, після другої повістки, але "свій" прокурор без освіти, був зайнятий обілечуванням ригів...
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02.03.2026 20:12 Відповісти
Ти диви, як кацап закрутив. Ванька, всерівно ти смердиш кацапом. І сховатися тобі неможливо...
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02.03.2026 20:26 Відповісти
Плата за лояльность,недостаточно активно лизали квартальщикам зад
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02.03.2026 20:24 Відповісти
Ніхто їм нічого не лизав. Протистояння в середині держави це вже гвіздок в домовину. Очевидно що зеленим підрам все одно. Вони тут проєздом. Головне не сісти за розвал і зраду держави і гроші вкрадені собі залишити.
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02.03.2026 20:26 Відповісти
Ладно, борги закрили. Просто цікаво: а чому борги було появиись? Чому Геращенко каже, що саме держава винувата в тому, що партія заборгувала орендну плату?
Якщо копнути глибше: а що, бідівля на Лаврській 16 (де розміщений банк МІБ) не знаходится у власності підприємств, афільованих з Порошенком?
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02.03.2026 20:34 Відповісти
А що тут такого? Хочу дізнатися справжні факти. Які представники партії на брифінгу "не розшифрували".
Чи ви думаєте, що я в чомусь їм не довіряю?
Втім, господарча діяльність - це така сфера, в якій помилки роблять всі, хто нею займається. І для вирішення проблем в цій сфері існує господарчий кодекс та Господарський суд.
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02.03.2026 20:53 Відповісти
Коломойська зелена дрисня копіпастить плєшиву моль.
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02.03.2026 20:49 Відповісти
Одна з перших вимог Пуйла до нової Зе-влади - знищити Порошенка.
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02.03.2026 21:10 Відповісти
Зелені неофашисти...
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02.03.2026 21:34 Відповісти
😂
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02.03.2026 21:43 Відповісти
зверніться до ветеранів , поліція воювати не вміє , в Черкаській області це було видно
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02.03.2026 23:03 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/18762 Ростислав Павленко:
З впертістю, гідною кращого застосування, телеграм-обслуга Зеленського поширює фейк про «борги» «Європейської Солідарності», через які начебто її мають виселити з офісу. Боргів немає - усе сплачено. Документи вчора представлені на брифінгу, вони доступні і точно відомі рейдерам.
Тоді навіщо ця фейк-програма?
А подивіться на новини.
Трамп називає Зеленського коміком низького пошибу, і думати забув про санкції на росію.
ЄС закликає до голосу розуму - говорити про готовність України до вступу, а не вимагати дати як даності.
Ані від Зеленського, ані від міністрів чи «слуг» не чуємо нічого про підготовку України про можливі наслідки ситуації навколо Ірану. Ані щодо безпекових ризиків (зокрема надходження озброєнь та ***********, насамперед для ППО), ані ризиків економічних (насамперед зростання цін на пальне, яке вже «превентивно» почалось).
Справ - вище голови. Погано, що й рівень цих справ - вище можливостей нинішніх.
Бо діяють вони якраз на рівні розуміння.
Вони переймаються перспективами виборів і рейтингів.
Що робити? Вигнати Порошенка з офісу. Незаконно? Ну то не вийде, зате шоу покажуть.
Безумці. В хаосі…
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03.03.2026 15:33 Відповісти
 
 