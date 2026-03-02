Влада готує рейдерське захоплення партійного офісу "Європейської Солідарності", - нардепи "ЄС". ВIДЕО

Співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко повідомила, що влада готує рейдерське захоплення партійного офісу "ЄС".

Про це вона повідомила під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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"Як достеменно стало відомо "Європейській Солідарності", влада готує нову провокацію проти нашої політичної команди. Нагадаю, рівно рік тому Зеленський ввів санкції проти Порошенка. За рік ніхто так і не пояснив причину, підставу, крім політичної ненависті до свого головного опонента. Однією із цілей цих санкцій було тоді бажання заборонити партію "Європейська Солідарність". Після гучного політичного скандалу не вдалося, але влада не зупиняється", – говорить Геращенко.

"Наступний крок – це спроба виселити з офісу, з нашого простору, який за ці роки став більш ніж партійним офісом", – зазначила нардепка.

За її словами, влада придумала виселити партію попри те, що оренда приміщення оплачена на три місяці наперед і є договір оренди.

"Але кого це цікавить в країні, де і досі Банкова через телефонне право керує судами? За нашою інформацією, планується тут мапет-шоу з "плюсами", позитивними блогерами. "Європейська Солідарність" звертається публічно і офіційно до міністра внутрішніх справ Клименка. Очевидно, в поліції сьогодні у воюючій країні дуже багато роботи. Ми з великою повагою ставимося до тієї діяльності, які насправді робить МВС в питаннях захисту населення, евакуації та інших дуже важких речей. Наша рятувальна служба так само належить до Міністерства внутрішніх справ. Ми закликаємо вас не дозволити політизувати діяльність Міністерства внутрішніх справ. Це вже було в часи Януковича, коли міністерство використовувалося як дубина проти опозиції, коли так само кошмарили офіси опозиційних партій", – нагадала парламентарка.

Вона також зауважила, що у влади немає питань до "ОПЗЖ".

"Вони живуть, вони процвітають. Ватажки Партії регіонів навпаки отримують нові преференції, нові землі на Закарпатті і таке інше. Немає жодних питань, наприклад, до офісу партії "Слуга народу". Вони окопалися на вертолітному майданчику Януковича, приміщенні в центрі Києва, на схилах Дніпра, яке було незаконно збудоване, без жодного дозволу. Зате близько біля офісу Міндіча. Дуже зручно було "вести консультації". От до офісу "Слуг народу", до офісу ОПЗЖ питань немає, є тільки до "Європейської Солідарності", – іронізує Геращенко.

У "Євросолідарності" також застерігають – спроба виселення найбільшої опозиційної сили, яка є членом родини "Європейської народної партії" (ЄНП), —постріл у майбутнє України в Євросоюзі. Це буде остаточним руйнуванням довіри, розпочате атаками на антикорупційні органи, незалежні ЗМІ, опозиційних політиків, громадських активістів та військових.

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"Відразу хочемо попередити: наша команда не дозволить політизувати цей процес. Для нас це не просто офіс, ми тут абсолютно на законних підставах. Ще раз наголошую: всі платіжки про всі сплачені за оренду позиції наперед, договір новий про оренду", – показала Геращенко документи.

"Будь-які спроби тут влаштовувати маски-шоу наша команда буде розцінювати як політичне дійство, направлене на тиск проти опозиції і початок передвиборчої кампанії владою, який йде повністю по лекалам партії Януковича", – переконана Геращенко.

Своєю чергою народна депутатка Вікторія Сюмар додала, що у партійному офісі "Євросолідарності" з початку повномасштабного вторгнення працює хаб масштабної допомоги військовим та цивільним. Як відомо, допомога команди Порошенка бригадам ЗСУ вже перевищила 8 млрд грн.

"У щоденному режимі відбувається передача військової техніки, яка є допомогою Фонду Порошенка, "Справи громад", різним військовим бригадам. Коли ви бачите всі ці прапори в нашому офісі, коли ви бачите всі ці відзнаки і нагороди, це справді вдячність військових, які сьогодні просто залишені дуже часто сам на сам з війною через те, що держава не може їх адекватно забезпечити. І це змушені через 4 роки повномасштабного вторгнення робити саме волонтери і фонди. Це було наше рішення з першого дня повномасштабної війни, ми продовжуємо цю діяльність і зараз", – наголошує Сюмар.

"Так само в нас дуже багато гуманітарних програм. Ви бачите тут за нашою спиною газові пальники, які отримують кияни, які опинилися без тепла в своїх квартирах і не можуть навіть приготувати їжу людям з інвалідністю або маленьким дітям. Багато наших місцевих депутатів займаються тим, щоб допомагати таким людям, які не отримують відповідної допомоги від держави", – наголошує Сюмар.

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"Тому ми також сприймаємо атаку це як перешкоджання допомозі армії. Ми сприймаємо це як перешкоджання нашій волонтерській роботі і звичайно як перешкоджання нашій політичній діяльності – це і освіта молоді, і захист місцевого самоврядування, прав українських вчителів, лікарів, ВПО", – говорить депутатка.

"На завтра в нас вже заплановані міжнародні зустрічі із послами країн Європейського Союзу. Завтра заплановані навчальні курси для української молоді. Тому це буде перетин будь-яких червоних ліній. Якщо нам, партії, яка обрала 4 роки тому підтримку наших Збройних Сил, будуть ставити палки в колеса, це означає, що влада остаточно хоче зачистити опозицію і країну від будь-якої здорової альтернативи", – застерігає Сюмар.

"Ми постійно говоримо про єдність. Ми розуміємо, що вистояти в такій страшній війні Україна може, тільки об’єднавши всі здорові сили. І якщо сьогодні ми почнемо цю війну всередині країни, якщо почнуться силові рейдерські захоплення партійних офісів, порадіють тільки вороги. Не створюйте ці картинки для російського телебачення. Нехай все-таки національна єдність і бажання нашої спільної української перемоги, а також здоровий глузд нарешті переможе", – додала Сюмар.

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