Рік тому запровадили санкції проти Порошенка, пояснень влада так і не надала, - "ЄС"
Рік тому проти лідера "ЄС" Петра Порошенка було запроваджено санкції РНБО. Нардепи "Європейської Солідарності" нагадали, що влада так і не надала жодних пояснень, на якій підставі їх було запроваджено.
Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"При цьому і сам Зеленський, і члени РНБО, які погодилися виконувати роль співучасників цих ганебних дій, чудово розуміли, що ці санкції є незаконними і політично мотивованими. Їх мета – дискредитувати лідера "Європейської Солідарності", перешкодити його політичній діяльності, яка заважає утвердженню безкарної і безконтрольної влади Зеленського", - наголосив нардеп В'ятрович.
За його словами, навіть "СБУ відмовилася фабрикувати подання".
В'ятрович зазначив, що такі дії влади дискредитують Україну перед європейськими партнерами.
"Резолюція Європейського парламенту від 9 вересня 2025 року, доповідь Єврокомісії від 4 листопада 2025 року, меморандум комісара Ради Європи з прав людини від 23 червня 2025 року, перше рішення ЄСПЛ по санкціям, яке набрало законної сили вже цього року, 16 січня, дають однозначно негативну оцінку таким діям Зеленського", - нагадав він.
Співголова фракції Геращенко наголосила, що за рік громадськість не почула жодної підстави для санкцій, а проти Порошенка тим часом відкрито 120 кримінальних справ.
"За нашою інформацією найближчим часом відбудеться ще одна провокація ДБР, яке підготувало обшуки у Порошенка, в нашій фракції. Я відразу хочу сказати, що такі дії органу, який засвічений на плівках Міндіча, який давно потрібно реформувати, і це є вимога наших європейських партнерів, ми будемо розцінювати як продовження зачистки політичного поля, продовження зачистки опозиції", - додала вона.
Що передувало?
12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.
Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.
Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.
Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.
Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.
Якщо хтось вважає, що антиконституційні та незаконні санкції, запроваджені рівно рік тому, були ударом по мені особисто - той помиляється.
Це був удар по демократії. Кричуще зловживання тими повноваженнями, які влада отримала в умовах воєнного стану. Дії, які не мали нічого спільного із захистом і обороною держави.
Україна не стала сильнішою через ці санкції. Навпаки, підірвано внутрішню єдність. Завдано шкоди міжнародній репутації. Нанесено удар по обороноздатності: незаконні обмеження проти підприємств-донорів мого благодійного фонду суттєво зменшили допомогу армії. Механізм санкцій, створений для боротьби з ворогами України, - повністю дискредитований. Санкції тепер не лише інструмент грубого політичного тиску і боротьби з опозицією, як в моєму випадку, але й брудний бізнес.
За гроші їх можуть вводити - навіть без підстав. За гроші можуть не вводити - навіть коли підстави є. За гроші їх можуть зняти, або просто «забути» продовжити. Щонайменше п'ять учасників минулорічного засідання РНБО - фігуранти корупційних розслідувань НАБУ.
За рік влада не змогла назвати жодного факту, який обгрунтував би санкцій проти мене. Жодного!
За цей рік ми почули десятки пояснень у стилі «Кварталу». Від історій про «якийсь фонд», що нібито кудись щось «виводить», - до позиції представників Банкової у Верховному Суді: санкції превентивні. Президент має право. Крапка. Тобто спочатку караємо. Без суду і слідства. А підстави - потім. Можливо.
Але останні місяці показали ще один мотив. Чим більше влада говорить про мир і можливість виборів, тим очевидніше її бажання використати санкції як інструмент усунення опонента. Тому вони усіма правдами, а головним чином неправдами, затягують єдино можливе правове рішення Верховного суду - санкції незаконні.
Чи можуть бути вибори без опозиції в країні, яка претендує на те, щоби стати членом Європейського Союзу - питання риторичне.
Вихід є, і він - простий. Президент може навіть не чекаючи рішення Верховного Суду скасувати свій незаконний указ.
Це питання не про мене. Це питання про правила. Чи можна в Україні позбавити людину прав і свобод без доведеної вини, превентивно? Чи може указ Президента замінити суд? Чи залишається Конституція вищою за політичну доцільність, і чи не надто вже затягнулася пауза, на яку Банкова поставила Основний закон?!
За нашими даними, влада готує нову атаку на «Європейську солідарність».
Після понад сотні кримінальних справ проти Петро Порошенко - наступний етап: можливі «маски-шоу» в офісі партії в Києві та спроба рейдерського виселення. Мета очевидна - ускладнити роботу найбільшої опозиційної сили напередодні виборів.
Удар по партійному офісу - це не лише політичний тиск. Тут працює великий волонтерський хаб і фонд Порошенка - один із найбільших приватних донорів для Збройні сили України. Дрони, техніка, генератори - все це проходить через ці приміщення.
Атака на опозицію - це удар по демократії та по європейських перспективах України. Поки військовим і цивільним потрібна допомога, влада, схоже, воює не з путіним, а з політичними конкурентами.
Найцинішніше, що на Банковій просто вирішили використати час перефокусу світлової спільноти на Іран, для нейтралізації опонентів.