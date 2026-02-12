Рік тому запровадили санкції проти Порошенка, пояснень влада так і не надала, - "ЄС"

Рік тому проти лідера "ЄС" Петра Порошенка було запроваджено санкції РНБО. Нардепи "Європейської Солідарності" нагадали, що влада так і не надала жодних пояснень, на якій підставі їх було запроваджено.

Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"При цьому і сам Зеленський, і члени РНБО, які погодилися виконувати роль співучасників цих ганебних дій, чудово розуміли, що ці санкції є незаконними і політично мотивованими. Їх мета – дискредитувати лідера "Європейської Солідарності", перешкодити його політичній діяльності, яка заважає утвердженню безкарної і безконтрольної влади Зеленського", - наголосив нардеп В'ятрович.

За його словами, навіть "СБУ відмовилася фабрикувати подання".

В'ятрович зазначив, що такі дії влади дискредитують Україну перед європейськими партнерами.

Також читайте: За рік влада не надала жодного доказу, чому проти мене запровадили санкції, - Порошенко

"Резолюція Європейського парламенту від 9 вересня 2025 року, доповідь Єврокомісії від 4 листопада 2025 року, меморандум комісара Ради Європи з прав людини від 23 червня 2025 року, перше рішення ЄСПЛ по санкціям, яке набрало законної сили вже цього року, 16 січня, дають однозначно негативну оцінку таким діям Зеленського", - нагадав він.

Співголова фракції Геращенко наголосила, що за рік громадськість не почула жодної підстави для санкцій, а проти Порошенка тим часом відкрито 120 кримінальних справ.

"За нашою інформацією найближчим часом відбудеться ще одна провокація ДБР, яке підготувало обшуки у Порошенка, в нашій фракції. Я відразу хочу сказати, що такі дії органу, який засвічений на плівках Міндіча, який давно потрібно реформувати, і це є вимога наших європейських партнерів, ми будемо розцінювати як продовження зачистки політичного поля, продовження зачистки опозиції", - додала вона.

Читайте: За рік влада не надала жодного доказу, чому проти мене запровадили санкції, - Порошенко

Що передувало?

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

Читайте також: Представниця Зеленського не прийшла у ВС, де розглядають позов про скасування санкцій проти Порошенка