Год назад ввели санкции против Порошенко, объяснений власти так и не предоставили, - "ЕС"
Год назад против лидера "ЕС" Петра Порошенко были введены санкции СНБО. Нардепы "Европейской Солидарности" напомнили, что власть так и не предоставила никаких объяснений, на каком основании они были введены.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"При этом и сам Зеленский, и члены СНБО, которые согласились выполнять роль соучастников этих позорных действий, прекрасно понимали, что эти санкции являются незаконными и политически мотивированными. Их цель – дискредитировать лидера "Европейской Солидарности", помешать его политической деятельности, которая мешает утверждению безнаказанной и бесконтрольной власти Зеленского", – подчеркнул нардеп Вятрович.
По его словам, даже "СБУ отказалась фабриковать представление".
Вятрович отметил, что такие действия власти дискредитируют Украину перед европейскими партнерами.
"Резолюция Европейского парламента от 9 сентября 2025 года, доклад Еврокомиссии от 4 ноября 2025 года, меморандум комиссара Совета Европы по правам человека от 23 июня 2025 года, первое решение ЕСПЧ по санкциям, которое вступило в законную силу уже в этом году, 16 января, дают однозначно негативную оценку таким действиям Зеленского", - напомнил он.
Сопредседатель фракции Геращенко подчеркнула, что за год общественность не услышала ни одного основания для санкций, а против Порошенко тем временем открыто 120 уголовных дел.
"По нашей информации, в ближайшее время состоится еще одна провокация ГБР, которое подготовило обыски у Порошенко, в нашей фракции. Я сразу хочу сказать, что такие действия органа, который засвечен на пленках Миндича, который давно нужно реформировать, и это требование наших европейских партнеров, мы будем расценивать как продолжение зачистки политического поля, продолжение зачистки оппозиции", - добавила она.
Что предшествовало?
12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.
Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.
Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.
Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
відверте фуфло обгрунтувати трускавецькими курсами нереально
то вони шо, разом?
https://x.com/KischukYrii/status/2020213569845874829
Порошенка виглядає як купка лайна. ЗЕленого.
співпадіння. Як і фуфло про Пороха та епштена, яке поширювали китайці, кацапи та плісняві. Як і спільна радість від прильоту по Рошен.
Останні обстріли тому підтвердження !
Якщо хтось вважає, що антиконституційні та незаконні санкції, запроваджені рівно рік тому, були ударом по мені особисто - той помиляється.
Це був удар по демократії. Кричуще зловживання тими повноваженнями, які влада отримала в умовах воєнного стану. Дії, які не мали нічого спільного із захистом і обороною держави.
Україна не стала сильнішою через ці санкції. Навпаки, підірвано внутрішню єдність. Завдано шкоди міжнародній репутації. Нанесено удар по обороноздатності: незаконні обмеження проти підприємств-донорів мого благодійного фонду суттєво зменшили допомогу армії. Механізм санкцій, створений для боротьби з ворогами України, - повністю дискредитований. Санкції тепер не лише інструмент грубого політичного тиску і боротьби з опозицією, як в моєму випадку, але й брудний бізнес.
За гроші їх можуть вводити - навіть без підстав. За гроші можуть не вводити - навіть коли підстави є. За гроші їх можуть зняти, або просто «забути» продовжити. Щонайменше п'ять учасників минулорічного засідання РНБО - фігуранти корупційних розслідувань НАБУ.
За рік влада не змогла назвати жодного факту, який обгрунтував би санкцій проти мене. Жодного!
За цей рік ми почули десятки пояснень у стилі «Кварталу». Від історій про «якийсь фонд», що нібито кудись щось «виводить», - до позиції представників Банкової у Верховному Суді: санкції превентивні. Президент має право. Крапка. Тобто спочатку караємо. Без суду і слідства. А підстави - потім. Можливо.
Але останні місяці показали ще один мотив. Чим більше влада говорить про мир і можливість виборів, тим очевидніше її бажання використати санкції як інструмент усунення опонента. Тому вони усіма правдами, а головним чином неправдами, затягують єдино можливе правове рішення Верховного суду - санкції незаконні.
Чи можуть бути вибори без опозиції в країні, яка претендує на те, щоби стати членом Європейського Союзу - питання риторичне.
Вихід є, і він - простий. Президент може навіть не чекаючи рішення Верховного Суду скасувати свій незаконний указ.
Це питання не про мене. Це питання про правила. Чи можна в Україні позбавити людину прав і свобод без доведеної вини, превентивно? Чи може указ Президента замінити суд? Чи залишається Конституція вищою за політичну доцільність, і чи не надто вже затягнулася пауза, на яку Банкова поставила Основний закон?!