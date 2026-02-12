Год назад ввели санкции против Порошенко, объяснений власти так и не предоставили, - "ЕС"

Год назад против лидера "ЕС" Петра Порошенко были введены санкции СНБО. Нардепы "Европейской Солидарности" напомнили, что власть так и не предоставила никаких объяснений, на каком основании они были введены.

"При этом и сам Зеленский, и члены СНБО, которые согласились выполнять роль соучастников этих позорных действий, прекрасно понимали, что эти санкции являются незаконными и политически мотивированными. Их цель – дискредитировать лидера "Европейской Солидарности", помешать его политической деятельности, которая мешает утверждению безнаказанной и бесконтрольной власти Зеленского", – подчеркнул нардеп Вятрович.

По его словам, даже "СБУ отказалась фабриковать представление".

Вятрович отметил, что такие действия власти дискредитируют Украину перед европейскими партнерами.

"Резолюция Европейского парламента от 9 сентября 2025 года, доклад Еврокомиссии от 4 ноября 2025 года, меморандум комиссара Совета Европы по правам человека от 23 июня 2025 года, первое решение ЕСПЧ по санкциям, которое вступило в законную силу уже в этом году, 16 января, дают однозначно негативную оценку таким действиям Зеленского", - напомнил он.

Сопредседатель фракции Геращенко подчеркнула, что за год общественность не услышала ни одного основания для санкций, а против Порошенко тем временем открыто 120 уголовных дел.

"По нашей информации, в ближайшее время состоится еще одна провокация ГБР, которое подготовило обыски у Порошенко, в нашей фракции. Я сразу хочу сказать, что такие действия органа, который засвечен на пленках Миндича, который давно нужно реформировать, и это требование наших европейских партнеров, мы будем расценивать как продолжение зачистки политического поля, продолжение зачистки оппозиции", - добавила она.

Что предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

