РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6944 посетителя онлайн
Новости Санкции против Порошенко
1 222 25

Год назад ввели санкции против Порошенко, объяснений власти так и не предоставили, - "ЕС"

Евросолидарность выступила с заявлением в годовщину санкций против Порошенко

Год назад против лидера "ЕС" Петра Порошенко были введены санкции СНБО. Нардепы "Европейской Солидарности" напомнили, что власть так и не предоставила никаких объяснений, на каком основании они были введены.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"При этом и сам Зеленский, и члены СНБО, которые согласились выполнять роль соучастников этих позорных действий, прекрасно понимали, что эти санкции являются незаконными и политически мотивированными. Их цель – дискредитировать лидера "Европейской Солидарности", помешать его политической деятельности, которая мешает утверждению безнаказанной и бесконтрольной власти Зеленского", – подчеркнул нардеп Вятрович.

По его словам, даже "СБУ отказалась фабриковать представление".

Вятрович отметил, что такие действия власти дискредитируют Украину перед европейскими партнерами.

Читайте также: За год власть не предоставила ни одного доказательства, почему против меня ввели санкции, - Порошенко

"Резолюция Европейского парламента от 9 сентября 2025 года, доклад Еврокомиссии от 4 ноября 2025 года, меморандум комиссара Совета Европы по правам человека от 23 июня 2025 года, первое решение ЕСПЧ по санкциям, которое вступило в законную силу уже в этом году, 16 января, дают однозначно негативную оценку таким действиям Зеленского", - напомнил он.

Сопредседатель фракции Геращенко подчеркнула, что за год общественность не услышала ни одного основания для санкций, а против Порошенко тем временем открыто 120 уголовных дел.

"По нашей информации, в ближайшее время состоится еще одна провокация ГБР, которое подготовило обыски у Порошенко, в нашей фракции. Я сразу хочу сказать, что такие действия органа, который засвечен на пленках Миндича, который давно нужно реформировать, и это требование наших европейских партнеров, мы будем расценивать как продолжение зачистки политического поля, продолжение зачистки оппозиции", - добавила она.

Читайте: За год власть не предоставила ни одного доказательства, почему против меня ввели санкции, - Порошенко

Что предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

Читайте также: Представительница Зеленского не пришла в ВС, где рассматривают иск об отмене санкций против Порошенко

Автор: 

Порошенко Петр (19715) санкции (12171) Европейская Солидарность (1100)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
не буде жодних пояснень
відверте фуфло обгрунтувати трускавецькими курсами нереально
показать весь комментарий
12.02.2026 11:35 Ответить
+11
цікво інше - ПП їпашать як зелені, так і рашистські кацапи
то вони шо, разом?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:41 Ответить
+9
Ну які можуть бути пояснення від ЗЕбанутої зграї міндічеподібних шакалів? Вони хоть і тупі і вміють тільки красти, але тут змикитили, що найвеличніший блазень на фоні справжнього президента і патріота
Порошенка виглядає як купка лайна. ЗЕленого.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не буде жодних пояснень
відверте фуфло обгрунтувати трускавецькими курсами нереально
показать весь комментарий
12.02.2026 11:35 Ответить
цікво інше - ПП їпашать як зелені, так і рашистські кацапи
то вони шо, разом?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:41 Ответить
Так пояснення на поверхні: усунення політичних опонентів! Це ж очевидно. А протидія одна - заклики західних партнерів припинити політичні переслідування. Чому "ЄС" не жаліється до ЄС?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:36 Ответить
... на судовому засіданні представник ОПи, здається, вказував на те, що документ ЄСПЛ не можуть перекласти із англійської на українську мову - тому його не враховують!
показать весь комментарий
12.02.2026 11:52 Ответить
Таку недолугу відмазку тіки зелені могли придумати. Дніще вже просто!
показать весь комментарий
12.02.2026 12:01 Ответить
Слова Президента не є офіційною позицією Президента зі слів представника Президента

https://x.com/KischukYrii/status/2020213569845874829
показать весь комментарий
12.02.2026 11:40 Ответить
Їбану....й на всю голову той **********. Це наслідки того, шо воно жере з жареною картоплею те, шо в Азії курять.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:57 Ответить
Вони визнали, що зєля брехло!
показать весь комментарий
12.02.2026 12:12 Ответить
І зелене ***** ще хоче йти на вибори? Щоб створити в Україні концтабір по зразку раші та білорусії? А ху-ху не хо-хо...
показать весь комментарий
12.02.2026 11:45 Ответить
Ну які можуть бути пояснення від ЗЕбанутої зграї міндічеподібних шакалів? Вони хоть і тупі і вміють тільки красти, але тут змикитили, що найвеличніший блазень на фоні справжнього президента і патріота
Порошенка виглядає як купка лайна. ЗЕленого.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:51 Ответить
Дмитро Чекалкин: "крав/врав-95" (с)
показать весь комментарий
12.02.2026 12:01 Ответить
Фуфлижники зелені сфабрикували
показать весь комментарий
12.02.2026 12:03 Ответить
Співпадіння?...


показать весь комментарий
12.02.2026 12:19 Ответить
Ага, співпадіння. Як і фуфло про Пороха та епштена, яке поширювали китайці, кацапи та плісняві. Як і спільна радість від прильоту по Рошен.
показать весь комментарий
12.02.2026 13:40 Ответить
Не здивуюся, якщо з часом дізнаємося, що РНБО передало кацапам координати фабрики "Рошен" і складів...
Останні обстріли тому підтвердження !
показать весь комментарий
12.02.2026 12:32 Ответить
Ах, какой личный неприязнь я испитываю, да.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:39 Ответить
А как же 67 уголовных дел? Забыли?
показать весь комментарий
12.02.2026 13:00 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/14887 Петро Порошенко - рік боротьби за справедливість та верховенства права:
Якщо хтось вважає, що антиконституційні та незаконні санкції, запроваджені рівно рік тому, були ударом по мені особисто - той помиляється.
Це був удар по демократії. Кричуще зловживання тими повноваженнями, які влада отримала в умовах воєнного стану. Дії, які не мали нічого спільного із захистом і обороною держави.
Україна не стала сильнішою через ці санкції. Навпаки, підірвано внутрішню єдність. Завдано шкоди міжнародній репутації. Нанесено удар по обороноздатності: незаконні обмеження проти підприємств-донорів мого благодійного фонду суттєво зменшили допомогу армії. Механізм санкцій, створений для боротьби з ворогами України, - повністю дискредитований. Санкції тепер не лише інструмент грубого політичного тиску і боротьби з опозицією, як в моєму випадку, але й брудний бізнес.
За гроші їх можуть вводити - навіть без підстав. За гроші можуть не вводити - навіть коли підстави є. За гроші їх можуть зняти, або просто «забути» продовжити. Щонайменше п'ять учасників минулорічного засідання РНБО - фігуранти корупційних розслідувань НАБУ.
За рік влада не змогла назвати жодного факту, який обгрунтував би санкцій проти мене. Жодного!
За цей рік ми почули десятки пояснень у стилі «Кварталу». Від історій про «якийсь фонд», що нібито кудись щось «виводить», - до позиції представників Банкової у Верховному Суді: санкції превентивні. Президент має право. Крапка. Тобто спочатку караємо. Без суду і слідства. А підстави - потім. Можливо.
Але останні місяці показали ще один мотив. Чим більше влада говорить про мир і можливість виборів, тим очевидніше її бажання використати санкції як інструмент усунення опонента. Тому вони усіма правдами, а головним чином неправдами, затягують єдино можливе правове рішення Верховного суду - санкції незаконні.
Чи можуть бути вибори без опозиції в країні, яка претендує на те, щоби стати членом Європейського Союзу - питання риторичне.
Вихід є, і він - простий. Президент може навіть не чекаючи рішення Верховного Суду скасувати свій незаконний указ.
Це питання не про мене. Це питання про правила. Чи можна в Україні позбавити людину прав і свобод без доведеної вини, превентивно? Чи може указ Президента замінити суд? Чи залишається Конституція вищою за політичну доцільність, і чи не надто вже затягнулася пауза, на яку Банкова поставила Основний закон?!
показать весь комментарий
12.02.2026 14:05 Ответить
У ЗЕбільного патологічна ненависть до Пороха.Прийшовши до влади за допомогою Коломойського,каналів TV з "+", дурацького Голобородька він почав мститись разом з Єрмаком,Татаровим,Даніловим і рештою шантропи.В свій час Порошенко вводив санкції проти фільма "Свати" на "+",за те що актори фільма їздили в анексований Крим через мордорський кордон,а ЗЕбіл недоотримав дивіденди від "+".В той час у ЗЕленського була на санкції реакція з каналів "++":"Пішли ви в сраку!" Це дослівно.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:55 Ответить
 
 