Представительница Зеленского не пришла в ВС, где рассматривают иск об отмене санкций против Порошенко

Представительница президента Владимира Зеленского не прибыла на заседание Коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, где рассматривают иск об отмене санкций против Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Порошенко считает, что таким образом власть искусственно затягивает процесс.

"Единственной тактикой власти с самого начала было затягивание процесса. Решение по этому поводу абсолютно реально было принять еще в мае", - подчеркнул он.

Читайте также: Правительственные документы с грифом ДСК, которые рассмотрел суд, не имеют обоснования для санкций против Порошенко, – адвокат Новиков

"11 месяцев меня лишают моих конституционных прав как гражданина, как депутата, как лидера оппозиции. Нет никаких иллюзий в том, что они не выиграют это дело. Единственная выигрышная для них тактика – это тянуть 11 месяцев", – добавил пятый президент.

Также Порошенко отметил, что санкции Путина против него "синхронизировали с санкциями Зеленского".

Лидер "ЕС" напомнил, что шестеро из тех, кто в СНБО голосовал за санкции, являются фигурантами "пленок Миндича".

Читайте также: За введение санкций против меня голосовали пять фигурантов "Миндичгейта", - Порошенко

Что предшествовало?

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

Читайте: Против Порошенко одновременно введены санкции Путиным и Зеленским, - адвокат Новиков