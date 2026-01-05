Представительница Зеленского не пришла в ВС, где рассматривают иск об отмене санкций против Порошенко
Представительница президента Владимира Зеленского не прибыла на заседание Коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, где рассматривают иск об отмене санкций против Петра Порошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Что известно
Порошенко считает, что таким образом власть искусственно затягивает процесс.
"Единственной тактикой власти с самого начала было затягивание процесса. Решение по этому поводу абсолютно реально было принять еще в мае", - подчеркнул он.
"11 месяцев меня лишают моих конституционных прав как гражданина, как депутата, как лидера оппозиции. Нет никаких иллюзий в том, что они не выиграют это дело. Единственная выигрышная для них тактика – это тянуть 11 месяцев", – добавил пятый президент.
Также Порошенко отметил, что санкции Путина против него "синхронизировали с санкциями Зеленского".
Лидер "ЕС" напомнил, что шестеро из тех, кто в СНБО голосовал за санкции, являются фигурантами "пленок Миндича".
Что предшествовало?
Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.
Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.
Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.
бо вони жрали пропаганду Кремля
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы. Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению, все идет к тому, что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно, только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
Ось докази
На российских телеканалах не умолкает тема выборов президента Украины. Все чаще от российских пропагандистов можно услышать позитивные комментарии в адрес Владимира Зеленского, и негативные - в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? Почему агитирует голосовать за него?
11 квітня 2019
Під час відкриття засідання суду - повна зала людей: ветерани, представники посольств, небайдужі громадяни, депутати…
На попередніх засіданнях, які тривали практично весь минулий рік, розглянуто усі обставини справи. Не залишилось сумнівів: підстав для «санкцій» нема, зате є численні порушення і навіть фальсифікації під час проведення цього рішення.
В Касаційній палаті Верховного Суду, де слухається позов Петра Порошенка до Зеленського з приводу антиконституційних мстивих санкцій сьогодні ажіотаж.
Бо розгляд наближається до завершення, й суд має ось- ось оголосити вердикт. Зеленський це усвідомлює, як і усвідомлює, що справа розвалюється на очах, бо вона фальсифікована від початку до кінця.
Тому взята тактика - затягування оголошення рішення. Серед слухачів засідання сьогодні : представники європейських посольств, депутати Європейська Солідарність, ЗМІ. Але представниця Зеленського в суді просто не зʼявилася. І тепер сторона захисту вимагає перенесення засідання.
Рішення суду - перенести засідання на 30 січня.
Суд оголосив перерву в засіданні по позову Порошенка до Зеленського, бо не зʼявилася представниця Зеленського.
Тактика влади очевидна - затягувати процес. Бо санкції сфальсифіковані. Це продовження терору Порошенка. І спроба не допустити його до виборів, які майорять в голові Зеленського. Якщо захворіла його представниця, нехай приходить до суду сам. І розповідає, навіщо ввів санкції проти політичного опонента. Підстава для яких- тільки особиста ненависть і помста, неприпустимі для державного діяча.
Європейська Солідарність обурена. Судді оголосили перерву в засіданні , де слухається позов Петро Порошенко до Зеленського до 30 січня через неявку представника відповідача. Це тактика затягування, бо і Зеленський , і всі причетні до незаконних санкцій знають про фальсифікацію справи.
Влада затягує суд, щоб усунути Петра Порошенка від виборів
Нардепка «ЄС» Софія Федина заявила про свідоме затягування судового процесу щодо незаконних санкцій проти Петра Порошенка.
Через неявку представників Зеленського та Мін'юсту судове засідання, на якому мали розглядати докази по суті, перенесли на невизначений термін. «Це класичне затягування справи. Розгляд був фактично зірваний», - наголосила Федина.
За її словами, мета очевидна - не допустити Порошенка і «ЄС» до виборчого процесу. У законопроєктах, які готує влада, підсанкційним особам забороняють участь у виборах, а Порошенко - єдиний, проти кого застосовано такі санкції.
«Зеленський боїться Порошенка. І замість боротьби з Путіним влада веде політичну війну проти опозиції», - підкреслила депутатка.
«Європейська Солідарність» розцінює це як політичну розправу і загрозу демократії в Україні.
Офіс президента зірвав засідання у Верховному Суді. Вони розуміють що програють у позові Порошенка проти Зеленського. Аргументів у них немає. Тому, взяли тактику затягування: представник ОП раптом захворів.
Коли я судився із Зеленським через незаконне скасування ним указу президента про надання мені рангу Посла, то офісно-президентські робили те саме. Тягнули час і в результаті повністю програли. Проте, тиснути на Верховний Суд не припиняли. Як і тепер.
Але ми налаштовані боротись за правду до перемоги і остаточного скасування незаконних і невмотивованих санкцій, накладених на лідера найбільшої опозиційної партії. Свавілля має бути подолане!
Розганяють фейк, що це Порошенко не ходить на засідання суду.
І слабим на голову ця брехня заходить так само легко, як і фейки про 15 000 добровольців в тюрмах при ПП, і про Липецьку фабрику, і про вбитого брата...