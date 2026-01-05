Представниця Зеленського не прийшла у ВС, де розглядають позов про скасування санкцій проти Порошенка

Представниця президента Володимира Зеленського не прибула на засідання Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, де розглядають позов про скасування санкцій проти Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

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Що відомо?

Порошенко вважає, що таким чином влада штучно затягує процес.

"Єдиною тактикою влади з самого початку було затягування процесу. Рішення з цього приводу абсолютно реально було прийняти ще в травні", - наголосив він.

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"11 місяців мене позбавляють моїх конституційних прав як громадянина, як депутата, як лідера опозиції. Немає жодних ілюзій в тому, що вони не виграють цю справу. Єдина виграшна для них тактика – це тягнути 11 місяців", - додав п'ятий президент.

Також Порошенко зауважив, що санкції Путіна проти нього "синхронізували із санкціями Зеленського".

Лідер "ЄС" нагадав, що шестеро з тих, хто на РНБО голосував за санкції, є фігурантами "плівок Міндіча".

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Що передувало?

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

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