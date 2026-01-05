Представниця Зеленського не прийшла у ВС, де розглядають позов про скасування санкцій проти Порошенка
Представниця президента Володимира Зеленського не прибула на засідання Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, де розглядають позов про скасування санкцій проти Петра Порошенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Що відомо?
Порошенко вважає, що таким чином влада штучно затягує процес.
"Єдиною тактикою влади з самого початку було затягування процесу. Рішення з цього приводу абсолютно реально було прийняти ще в травні", - наголосив він.
"11 місяців мене позбавляють моїх конституційних прав як громадянина, як депутата, як лідера опозиції. Немає жодних ілюзій в тому, що вони не виграють цю справу. Єдина виграшна для них тактика – це тягнути 11 місяців", - додав п'ятий президент.
Також Порошенко зауважив, що санкції Путіна проти нього "синхронізували із санкціями Зеленського".
Лідер "ЄС" нагадав, що шестеро з тих, хто на РНБО голосував за санкції, є фігурантами "плівок Міндіча".
Що передувало?
Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.
Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.
Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.
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"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы. Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению, все идет к тому, что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно, только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
бо вони жрали пропаганду Кремля
Під час відкриття засідання суду - повна зала людей: ветерани, представники посольств, небайдужі громадяни, депутати…
На попередніх засіданнях, які тривали практично весь минулий рік, розглянуто усі обставини справи. Не залишилось сумнівів: підстав для «санкцій» нема, зате є численні порушення і навіть фальсифікації під час проведення цього рішення.