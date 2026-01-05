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Новини Санкції проти Порошенка
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Представниця Зеленського не прийшла у ВС, де розглядають позов про скасування санкцій проти Порошенка

Санкції проти Порошенко: представниця Зеленського не прийшла до суду

Представниця президента Володимира Зеленського не прибула на засідання Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, де розглядають позов про скасування санкцій проти Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

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Що відомо?

Порошенко вважає, що таким чином влада штучно затягує процес.

"Єдиною тактикою влади з самого початку було затягування процесу. Рішення з цього приводу абсолютно реально було прийняти ще в травні", - наголосив він.

Читайте також: Урядові документи із грифом ДСК, які розгянув суд, не мають обґрунтування для санкцій проти Порошенка, – адвокат Новіков

"11 місяців мене позбавляють моїх конституційних прав як громадянина, як депутата, як лідера опозиції. Немає жодних ілюзій в тому, що вони не виграють цю справу. Єдина виграшна для них тактика – це тягнути 11 місяців", - додав п'ятий президент.

Також Порошенко зауважив, що санкції Путіна проти нього "синхронізували із санкціями Зеленського".

Лідер "ЄС" нагадав, що шестеро з тих, хто на РНБО голосував за санкції, є фігурантами "плівок Міндіча". 

Також читайте: За запровадження санкцій проти мене голосували п’ятеро фігурантів "Міндічгейту", - Порошенко

Що передувало?

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

Читайте: Проти Порошенка одночасно запроваджені санкції Путіним і Зеленським, - адвокат Новіков

Автор: 

Верховний Суд (1205) Порошенко Петро (14986) санкції (13310)
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Топ коментарі
+30
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы. Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению, все идет к тому, что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно, только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
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05.01.2026 11:48 Відповісти
+27
у Зелі та його виборців патологична ненависть до Порошенка,
бо вони жрали пропаганду Кремля
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05.01.2026 11:42 Відповісти
+19
https://t.me/officialeurosolidarity/18182 Ростислав Павленко:

Під час відкриття засідання суду - повна зала людей: ветерани, представники посольств, небайдужі громадяни, депутати…

На попередніх засіданнях, які тривали практично весь минулий рік, розглянуто усі обставини справи. Не залишилось сумнівів: підстав для «санкцій» нема, зате є численні порушення і навіть фальсифікації під час проведення цього рішення.
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05.01.2026 11:43 Відповісти

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