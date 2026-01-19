УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11517 відвідувачів онлайн
Новини Тиск на НАБУ
2 077 17

"ЄС" ініціює достроковий розпуск ТСК ВР, яка перетворилась на інструмент політичного тиску на антикорупційні органи, - заява

Робота Тимчасово слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливої корупції вийшла за межі визначених законом повноважень, має ризики для виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, зокрема перед Європейським Союзом.

Про це йдеться у заяві "Європейської Солідарності".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція фракції

Там нагадали, шо 19 червня 2025 року Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію із розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Фракція "Європейська Солідарність" підтримала її створення, сподіваючись, що Комісія стане "ефективним інструментом парламентського контролю та сприятиме викриттю корупції в силових структурах, які нерідко використовують свої повноваження для свавілля проти бізнесу, активістів, військових та політичних переслідувань проти опозиції".

"На жаль, маємо констатувати, що ця ТСК перетворилася на механізм політичного тиску на незалежні антикорупційні інституції, створені за каденції Порошенка, що є реальною загрозою втручання в діяльність антикорупційних органів та спробою їх дискредитації. Робота ТСК вийшла за межі визначених законом повноважень, має ризики для виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, в тому числі перед Європейським Союзом", - йдеться у заяві.

Які перевищення повноважень ТСК?

  • Зокрема, Комісія здійснювала перевірку діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради доброчесності, хоча Верховна Рада не надавала їй такого мандату.
  • Також ТСК створила непередбачену законом "експертну групу", члени якої не несуть персональної відповідальності за завідомо неправдиві й маніпулятивні висновки щодо питань, які начебто досліджує ТСК.

Про перевищення ТСК повноважень, заявлених під час формування комісії, та використання її для політичного тиску вже публічно заявили Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд. Це безпрецедентний сигнал, який свідчить: діяльність Комісії дискредитує ВР і саму ідею парламентського контролю та не має нічого спільного з реальною боротьбою з корупцією, зауважує "ЄС".

Звернення інших організацій

Крім того, з вимогою достроково припинити роботу ТСК до Верховної Ради звернулися провідні правозахисні та громадські організації: Фундація Dejure, Центр прав людини Zmina, Рух "Чесно", Центр економічної стратегії, Bihus.Info, StateWatch, правозахисна група "Січ", "Детектор медіа", Transparency International Ukraine, Центр громадянських свобод.

"Це свідчить про глибоку суспільну недовіру до діяльності Комісії та її рішень.

Саме тому фракція "Європейська Солідарність" ініціює постанову про дострокове припинення повноважень Тимчасової слідчої комісії. Ми наполягаємо на розгляді нашої постанови на наступному пленарному засіданні ВР.

Парламент не повинен повторювати помилки липня 2025 року, зайняти відповідальну позицію і захистити незалежну антикорупційну інфраструктуру. Антикорупційні органи викривають масштабну корупцію, в тому числі в лавах депутатського корпусу – і це лякає окремих персонажів при посадах. Але ніхто не дозволить цим персонажам зловживати своїм мандатом для тиску на антикорупційні органи", - резюмує "Євросолідарність".

Автор: 

ВР (15136) ТСК (384) корупція (5023) Європейська Солідарність (1098)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Це ідіотизм! Тобто красти не просто можно якщо ти правоохоронець чи в судовій системі, але і потрібно?
ЄС, ви зглузду з'їхали? Чи замовлення від.пінчука і деюре отримали?😡😡😡😡
показати весь коментар
19.01.2026 18:33 Відповісти
+3
Це "камінь в город" - Батьківщині .. І Тимошенко особисто .
показати весь коментар
19.01.2026 18:08 Відповісти
+3
Невже в "ЄС" пішов розбрат? Льоха щось не туди повів...?
показати весь коментар
19.01.2026 18:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ольоша костусєв подумав,що він бог...
показати весь коментар
19.01.2026 18:01 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:08 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:27 Відповісти
А они случайно не при нём были созданы!?И несколько лет работали.Помню скандалы с Сотником и другими.Плохо боролся!😉
показати весь коментар
19.01.2026 20:09 Відповісти
Ну а як можна було боротися, якщо МВФ гроші перестав давати. Недоцільно, дублює інші структури .. та проче бла-бла-бла. Але що робити... Тепер пишається що при ньому створені.
показати весь коментар
19.01.2026 21:04 Відповісти
Подляковий брехливо-серливий бот Sergii Gutsaliuk зараз зацитує всю методичку подляка... чи іванова+петрова?
показати весь коментар
19.01.2026 23:48 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:27 Відповісти
Юльку за дупу взяли - хто може бути наступним ? Не важко здогадатися ...))
показати весь коментар
19.01.2026 19:41 Відповісти
А Лёха там один всё решает??Ну прям ,как Зе!😂
показати весь коментар
19.01.2026 20:10 Відповісти
ну на крайньому засіданнні лльоха керував?
показати весь коментар
19.01.2026 20:12 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:33 Відповісти
ти статтю читало, а зрозуміло?
показати весь коментар
19.01.2026 19:27 Відповісти
Так, зрозуміла, бо я слідкую за діяльністю цієї комісії, яка хоче покласти край наповнення судової системи байстрюками януковочевой влади за допомогою очільника го леюре пана жернакова, судді овоча який карав активістів Майдану, за цн і був звільненийпотім, але льовочкин знає як своїх покидьків повертати у владу навіть через геошки
показати весь коментар
19.01.2026 20:12 Відповісти
Правильно вважає ЄС!
показати весь коментар
20.01.2026 02:34 Відповісти
 
 