"ЕС" инициирует досрочный роспуск ВСК ВР, превратившуюся в инструмент политического давления на антикоррупционные органы, - заявление

Работа Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможной коррупции вышла за пределы определенных законом полномочий, создает риски для выполнения Украиной своих международных обязательств, в частности - перед Европейским Союзом.

Цензор.НЕТ.

Позиция фракции

Там напомнили, что 19 июня 2025 года Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Фракция "Европейская Солидарность" поддержала ее создание, надеясь, что Комиссия станет "эффективным инструментом парламентского контроля и будет способствовать разоблачению коррупции в силовых структурах, которые нередко используют свои полномочия для произвола против бизнеса, активистов, военных и политических преследований против оппозиции".

"К сожалению, мы должны констатировать, что эта ВСК превратилась в механизм политического давления на независимые антикоррупционные институты, созданные при Порошенко, что является реальной угрозой вмешательства в деятельность антикоррупционных органов и попыткой их дискредитации. Работа ВСК вышла за пределы определенных законом полномочий, создает риски для выполнения Украиной своих международных обязательств, в том числе перед Европейским Союзом", - говорится в заявлении.

Какие превышения полномочий ВСК?

В частности, Комиссия осуществляла проверку деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета добропорядочности, хотя Верховная Рада не предоставляла ей такого мандата.

Также ВСК создала не предусмотренную законом "экспертную группу", члены которой не несут персональной ответственности за заведомо ложные и манипулятивные выводы по вопросам, которые якобы исследует ВСК.

О превышении ТСК полномочий, заявленных при формировании комиссии, и использовании ее для политического давления уже публично заявили Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд. Это беспрецедентный сигнал, который свидетельствует: деятельность Комиссии дискредитирует ВР и саму идею парламентского контроля и не имеет ничего общего с реальной борьбой с коррупцией, отмечает "ЕС".

Обращение других организаций

Кроме того, с требованием досрочно прекратить работу ВСК к Верховной Раде обратились ведущие правозащитные и общественные организации: Фонд Dejure, Центр прав человека Zmina, Движение "Честно", Центр экономической стратегии, Bihus.Info, StateWatch, правозащитная группа "Сич", "Детектор медиа", Transparency International Ukraine, Центр гражданских свобод.

"Это свидетельствует о глубоком общественном недоверии к деятельности Комиссии и ее решениям.

Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" инициирует постановление о досрочном прекращении полномочий Временной следственной комиссии. Мы настаиваем на рассмотрении нашего постановления на следующем пленарном заседании ВР.

Парламент не должен повторять ошибки июля 2025 года, занять ответственную позицию и защитить независимую антикоррупционную инфраструктуру. Антикоррупционные органы разоблачают масштабную коррупцию, в том числе в рядах депутатского корпуса – и это пугает отдельных персонажей при должностях. Но никто не позволит этим персонажам злоупотреблять своим мандатом для давления на антикоррупционные органы", – резюмирует "Евросолидарность".

