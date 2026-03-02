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Власть готовит рейдерский захват партийного офиса "Европейской Солидарности", - нардепы "ЕС". ВИДЕО

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко сообщила, что власть готовит рейдерский захват партийного офиса "ЕС".

Об этом она сообщила во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

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"Как достоверно стало известно "Европейской Солидарности", власть готовит новую провокацию против нашей политической команды. Напомню, ровно год назад Зеленский ввел санкции против Порошенко. За год никто так и не объяснил причину, основание, кроме политической ненависти к своему главному оппоненту. Одной из целей этих санкций было тогда желание запретить партию "Европейская Солидарность". После громкого политического скандала не удалось, но власть не останавливается", - говорит Геращенко.

"Следующий шаг - это попытка выселить из офиса, из нашего пространства, которое за эти годы стало больше чем партийны офис", - отметила нардеп. 

По ее словам, власть придумала выселить партию, несмотря на то, что аренда помещения оплачена на три месяца вперед и есть договор аренды.

"Но кого это интересует в стране, где до сих пор Банковая через телефонное право управляет судами? По нашей информации, здесь планируется мапет-шоу с "плюсами", позитивными блогерами. "Европейская Солидарность" обращается публично и официально к министру внутренних дел Клименко. Очевидно, у полиции сегодня в воюющей стране очень много работы. Мы с большим уважением относимся к той деятельности, которую на самом деле осуществляет МВД в вопросах защиты населения, эвакуации и других очень сложных вещей. Наша спасательная служба также принадлежит к Министерству внутренних дел. Мы призываем вас не позволять политизировать деятельность Министерства внутренних дел. Это уже было во времена Януковича, когда министерство использовалось как дубина против оппозиции, когда также терроризировали офисы оппозиционных партий", - напомнила парламентарий.

Она также отметила, что у власти нет вопросов к ОПЗЖ.

"Они живут, они процветают. Главари Партии регионов наоборот получают новые преференции, новые земли в Закарпатье и так далее. Нет никаких вопросов, например, к офису партии "Слуга народа". Они окопались на вертолетной площадке Януковича, помещении в центре Киева, на склонах Днепра, которое было незаконно построено, без какого-либо разрешения. Зато близко к офису Миндича. Очень удобно было "вести консультации". Вот к офису "Слуг народа", к офису ОПЗЖ вопросов нет, есть только к "Европейской Солидарности", - иронизирует Геращенко.

В"Евросолидарности" также предупреждают - попытка выселения крупнейшей оппозиционной силы, которая является членом семьи Европейской народной парти" (ЕНП), - выстрел в будущее Украины в Евросоюзе. Это будет окончательным разрушением доверия, начатым атаками на антикоррупционные органы, независимые СМИ, оппозиционных политиков, общественных активистов и военных.

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"Сразу хотим предупредить: наша команда не позволит политизировать этот процесс. Для нас это не просто офис, мы здесь абсолютно на законных основаниях. Еще раз подчеркиваю: все платежки о всех оплаченных за аренду позиции заранее, договор новый об аренде", - показала Геращенко документы.

"Любые попытки здесь устраивать маски-шоу наша команда будет расценивать как политическое действо, направленное на давление против оппозиции и начало предвыборной кампании властью, которая идет полностью по лекалам партии Януковича", - убеждена Геращенко.

В свою очередь народный депутат Виктория Сюмар добавила, что в партийном офисе "Евросолидарности" с начала полномасштабного вторжения работает хаб масштабной помощи военным и гражданским. Как известно, помощь команды Порошенко бригадам ВСУ уже превысила 8 млрд грн.

"В ежедневном режиме происходит передача военной техники, которая является помощью Фонда Порошенко, "Справи громад", различным военным бригадам. Когда вы видите все эти флаги в нашем офисе, когда вы видите все эти знаки отличия и награды, это действительно благодарность военных, которые сегодня просто очень часто остаются один на один с войной из-за того, что государство не может их адекватно обеспечить. И это вынуждены через 4 года полномасштабного вторжения делать именно волонтеры и фонды. Это было наше решение с первого дня полномасштабной войны, мы продолжаем эту деятельность и сейчас", - подчеркивает Сюмар.

"Также у нас очень много гуманитарных программ. Вы видите здесь за нашей спиной газовые горелки, которые получают киевляне, оказавшиеся без тепла в своих квартирах и не могущие даже приготовить еду людям с инвалидностью или маленьким детям. Многие наши местные депутаты занимаются тем, чтобы помогать таким людям, которые не получают соответствующей помощи от государства", - подчеркивает Сюмар.

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"Поэтому мы также воспринимаем эту атаку как препятствие помощи армии. Мы воспринимаем это как препятствие нашей волонтерской работе и, конечно, как препятствие нашей политической деятельности - это и образование молодежи, и защита местного самоуправления, прав украинских учителей, врачей, ВПЛ", - говорит депутат.

"На завтра у нас уже запланированы международные встречи с послами стран Европейского Союза. Завтра запланированы учебные курсы для украинской молодежи. Поэтому это будет пересечение любых красных линий. Если нам, партии, которая 4 года назад выбрала поддержку наших Вооруженных Сил, будут ставить палки в колеса, это означает, что власть окончательно хочет зачистить оппозицию и страну от любой здоровой альтернативы", - предупреждает Сюмар.

"Мы постоянно говорим о единстве. Мы понимаем, что выстоять в такой страшной войне Украина может, только объединив все здоровые силы. И если сегодня мы начнем эту войну внутри страны, если начнутся силовые рейдерские захваты партийных офисов, обрадуются только враги. Не создавайте эти картинки для российского телевидения. Пусть, все-таки, национальное единство и желание нашей общей украинской победы, а также здравый смысл наконец победят", - добавила Сюмар.

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Автор: 

Геращенко Ирина (1595) офис (107) рейдерство (898) Европейская Солидарность (1075)
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Топ комментарии
+36
Хтось здивований?
Та яка нафіг війна?! Головне - це Пороха удавити!
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02.03.2026 19:44 Ответить
+26
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02.03.2026 20:08 Ответить
+24
Виносьте наπуй, щоб потроха кишки зеленої мразоти розбризкало по вулицям центу...
!!!!!
Або в Києві хтось візьме відповідальність за долю Країни, яка над Прірвою висить.... Або втратите Державність остаточно..
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02.03.2026 19:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хтось здивований?
Та яка нафіг війна?! Головне - це Пороха удавити!
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02.03.2026 19:44 Ответить
ая тебе удавлю..путинська зелена ганчіка..
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02.03.2026 20:00 Ответить
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02.03.2026 20:08 Ответить
Виносьте наπуй, щоб потроха кишки зеленої мразоти розбризкало по вулицям центу...
!!!!!
Або в Києві хтось візьме відповідальність за долю Країни, яка над Прірвою висить.... Або втратите Державність остаточно..
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02.03.2026 19:47 Ответить
Всі номерні це 73 %-ні ??!!
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02.03.2026 19:54 Ответить
Не всі.Але більшість
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02.03.2026 20:06 Ответить
Не погана спроба обіграти зеленим лайном опонентів. Але справа у тому, що саме клоун і його друзі грабують країну в цілому і захисників у тому числі. Жодної своєї копійки зеленський не віддав на потребу ЗСУ, зате розміщував південь та за допомогою друзів, баканова, міндіса і т.д вивіз сотні мільйонів доларів за кордон, як раніше вивозив для свого партнера Коломийського, якого сховав від правосуддя штатів у віп-сізо.
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02.03.2026 20:09 Ответить
Після того, що витворяла в 2018 році із воєнно-дослідними інститутами України віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України https://www.google.com/search?q=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%88-%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5&sca_esv=37a6bd0bd2466e07&sxsrf=ANbL-n7XIdhslyqGkgSePUmf6KVk4TcmmQ%3A1772473545600&ei=ycyladmuJO2mi-gPmKTrqAM&biw=1440&bih=778&ved=2ahUKEwiz3sDO4oGTAxWZRP4FHe6EHHwQgK4QegQIAhAB&uact=5&oq=%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%B5%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+2018&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMtC80ZbQvdGW0YHRgtGAINC10ZTQstGA0L7RltC90YLQtdCz0YDQsNGG0ZbRlyAyMDE4MgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKSNYmUKQHWOEkcAF4AZABAJgBkwKgAdcHqgEFMC4zLjK4AQPIAQD4AQGYAgagAvwHwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYIkgcFMS4zLjKgB6gesgcFMC4zLjK4B_YHwgcFMC41LjHIBxCACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCPj_2ciFmZ-q0ZUDlqJ3k4EVoTCjlljUwoOEz7JTCxxWp39r383F4y15kbPwdpnrJnCoqfvpc5llAjINf1LWeurBmbiVndG21rJsP_uNZ0HkcmlUtNvXPTha8oM-Q-NlL7vrFHpD5ck8USzlCBerO5MKyFAIMURhE2ZyeeDUEzUWy3TQ6bp_ADDLimL_Nd-pyJ&csui=3 Іванна Климпуш-Цинцадзе
я навіть ці звернення не дивлюся!
Хто має сумнів - загугліть ПОСТАНОВИ КМУ 2018 рік про реформування і конкурси ...
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02.03.2026 19:51 Ответить
Горда позиція.В 19 р голосували не за зе а проти бариги.
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02.03.2026 20:07 Ответить
якщо я спробую розповісти весь "кримінал" тут - сторінок не вистачить...
Навіть про "Дзвін" екс замнач ГШ хенерала Родіона міг би розповісти сторінок так на 200, але нажаль прокуратура і ДБР свідками не цікавляться...
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02.03.2026 20:23 Ответить
Та зрозуміло.Як завжди.Але тепер то краще?Нє?Але твки і на презид і парламентських галочку проти ьариги поставив.Норм.
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02.03.2026 20:27 Ответить
я не зміг проголосувати - переселенцям потрібно було брати відкріпні талони...((( Не встиг!
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02.03.2026 20:31 Ответить
Вірю.Але голосував би проти бариги.Так що....несемося.
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02.03.2026 20:37 Ответить
якщо би ти прослужив в Збройних Силах 43 роки і тебе викинули на смітник - ти б голосував за тих "свинарчуків"?
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02.03.2026 20:46 Ответить
"на смітник" це на пенсію?
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02.03.2026 20:56 Ответить
це а іншу посаду...

на 10 рангів нищу і на одну ступінь нищу у званні!
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02.03.2026 21:00 Ответить
значить, були підстави. Напевне в порядку люстрації.
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02.03.2026 21:02 Ответить
мабуть так! В 61 рік на перекладині підтягнувся 15 раз, а потрібно було, мабуть, більше...
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02.03.2026 21:04 Ответить
Та ні, скоріш за все, генералам профпридатність не виміряється кількістю присідань, тим більше підтягуванням на перекладині.
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02.03.2026 21:11 Ответить
Ну слава Богу що свинарчуків позбулися.Краще ж стало?
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02.03.2026 21:01 Ответить
"свинарчків" замінили "Хряк"и ...
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02.03.2026 21:02 Ответить
Та ладно,зате барига тепер ніхто.Ти ж на парламентських за слуг голосував?І вибір був.Навіть між свинарчуками і "хряком и.."Несемося.Далі буде гірше.Бо як ти стведжуєш -"тебе викинули на смітник".Зате барига тепер ніхто.
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02.03.2026 21:06 Ответить
майбутнє України буде точно кращим без "бариг", "свинарчуків" і "хряків" разом із коритами і близькими до них...
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02.03.2026 21:09 Ответить
Лицемір.На президентських у 2му турі було 2 прізвища.І такі як ти обрали суттєво гіршого.Зате баризі за особисту образу відомстив.Норм задоволеня отримав?А щоб свинарчукам з єс відомстити сн і ригів в вру завів.А тепер,наш брат українець,дістав бандуру і заспівав сумних пісень.Бо його обдурили.Як неочікувано
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02.03.2026 21:14 Ответить
я готовий висловити свої тези самому Пороху... І в чому були його "п...и"
Але він судами зайнятий - не до мене!
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02.03.2026 21:16 Ответить
Про що і мова.Тобі просто пох на все.До речі,твої "тези" нах нікому не цікаві.
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02.03.2026 21:21 Ответить
та й твої не менш...
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02.03.2026 21:22 Ответить
Гнида!
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02.03.2026 23:10 Ответить
люстрований генерал так просто не здасться. Тим більше, він хотів би служити аж до домовини, генеральська пенсія його не влаштовує.... Тільки служити Україні не хотів би; погодився би служити овощу; але краще для нього - *****.
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02.03.2026 21:46 Ответить
Так,і ці генерали насміхаються з зе але на наст виборах проголосують за нового голобородька і нових сг з ригами.І це жахливо.
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02.03.2026 22:03 Ответить
мало того що проголосують самі за ньюЗелю, ще й агітуватимуть; а підлеглих примушуватимуть наказами.
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02.03.2026 22:24 Ответить
Перше---"свинарчуки".Та їх потрібно було нагородити ,бо вони поставляли необхідні ЗСУ запчастини,коли інші це не могли Друге--посадити тих,хто розкрив канали поставки цих запчастин в росії І останнє-- 43роки ти "служив"--не сміши мої тапочки ,бо такі тупі можуть тільки красти.
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02.03.2026 21:07 Ответить
"Вася - гуляй"... (х/ф) В бій ідуть одні старики
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02.03.2026 21:13 Ответить
А чого ти з Василя смієшся?Тут ти смішно виглядаєш.Ти так свинарчуків виганяв що в вру ригів завів
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02.03.2026 21:15 Ответить
"Вася - гуляй" і Bogdan #603107
разом веселіше Вам буде
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02.03.2026 21:18 Ответить
А в добавок сказаного--в тебе стиль спілкування чисто кацапський.
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02.03.2026 22:23 Ответить
та ж то совковий генерал.
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02.03.2026 22:25 Ответить
Цей віслюк так і хоче спровокувати внутрішню війну зі своїм народом, пиши відставку і йди під три чорти, ти не справляєшся з обов'язками
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02.03.2026 19:51 Ответить
Ти маєш претензії до чужинця і його мононаціональної команди?
За це Явище проголосували 73% укра̀інцев. Все по закону. То були чесні вибори.
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02.03.2026 20:38 Ответить
Ви "забули написати" ---73% це ті що прийшли на вибори,а в дійсності 43% від тих хто мав право голосу. Тому не спікулюйте цифрами А проценти ці дали не українці, росіяни і інородці,жителі східних регіонів Парадокс в тому,що путін знищив як-раз ці регіони
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02.03.2026 22:28 Ответить
Чим би влада не бавилась, лиш би не плакала.
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02.03.2026 19:52 Ответить
ну і хто хоче з закордону повернутися в Україну , до зеленсько міндічевої мафії🤡 ,та ще і з дітьми ?...
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02.03.2026 19:52 Ответить
Коли припиняться виплати та статуси, тоді і подивимся...
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02.03.2026 20:10 Ответить
Подивишся.Пенсіонери повернуться пенсії вимагати.Решта зацепиться на любих роботах і не повернуться
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02.03.2026 21:22 Ответить
Так, так! Справжня опозиція Зеленському - Міндіч та Цукерман
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02.03.2026 20:05 Ответить
Ну так не монопенісуальна ж більшість зелених з недобитими ригоаналами. Що, ЕС не опозіційна, кажеш? а хто опозіційна - матьківщина, чи "голос" який на команду "голос" гавкає по слуганародівським нотам?
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02.03.2026 20:21 Ответить
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02.03.2026 20:24 Ответить
👍 ...
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02.03.2026 21:30 Ответить
Триенки, з тих пір як ти блазнів до влади привів
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02.03.2026 20:34 Ответить
Нагадує фільм жахів. Вони прийшли.
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02.03.2026 20:05 Ответить
Яким чином "поклали"?
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02.03.2026 20:08 Ответить
Треба було, садити ухилянта, після другої повістки, але "свій" прокурор без освіти, був зайнятий обілечуванням ригів...
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02.03.2026 20:12 Ответить
Ти диви, як кацап закрутив. Ванька, всерівно ти смердиш кацапом. І сховатися тобі неможливо...
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02.03.2026 20:26 Ответить
Плата за лояльность,недостаточно активно лизали квартальщикам зад
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02.03.2026 20:24 Ответить
Ніхто їм нічого не лизав. Протистояння в середині держави це вже гвіздок в домовину. Очевидно що зеленим підрам все одно. Вони тут проєздом. Головне не сісти за розвал і зраду держави і гроші вкрадені собі залишити.
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02.03.2026 20:26 Ответить
Ладно, борги закрили. Просто цікаво: а чому борги було появиись? Чому Геращенко каже, що саме держава винувата в тому, що партія заборгувала орендну плату?
Якщо копнути глибше: а що, бідівля на Лаврській 16 (де розміщений банк МІБ) не знаходится у власності підприємств, афільованих з Порошенком?
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02.03.2026 20:34 Ответить
А що тут такого? Хочу дізнатися справжні факти. Які представники партії на брифінгу "не розшифрували".
Чи ви думаєте, що я в чомусь їм не довіряю?
Втім, господарча діяльність - це така сфера, в якій помилки роблять всі, хто нею займається. І для вирішення проблем в цій сфері існує господарчий кодекс та Господарський суд.
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02.03.2026 20:53 Ответить
Коломойська зелена дрисня копіпастить плєшиву моль.
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02.03.2026 20:49 Ответить
Одна з перших вимог Пуйла до нової Зе-влади - знищити Порошенка.
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02.03.2026 21:10 Ответить
Зелені неофашисти...
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02.03.2026 21:34 Ответить
😂
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02.03.2026 21:43 Ответить
зверніться до ветеранів , поліція воювати не вміє , в Черкаській області це було видно
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02.03.2026 23:03 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/18762 Ростислав Павленко:
З впертістю, гідною кращого застосування, телеграм-обслуга Зеленського поширює фейк про «борги» «Європейської Солідарності», через які начебто її мають виселити з офісу. Боргів немає - усе сплачено. Документи вчора представлені на брифінгу, вони доступні і точно відомі рейдерам.
Тоді навіщо ця фейк-програма?
А подивіться на новини.
Трамп називає Зеленського коміком низького пошибу, і думати забув про санкції на росію.
ЄС закликає до голосу розуму - говорити про готовність України до вступу, а не вимагати дати як даності.
Ані від Зеленського, ані від міністрів чи «слуг» не чуємо нічого про підготовку України про можливі наслідки ситуації навколо Ірану. Ані щодо безпекових ризиків (зокрема надходження озброєнь та ***********, насамперед для ППО), ані ризиків економічних (насамперед зростання цін на пальне, яке вже «превентивно» почалось).
Справ - вище голови. Погано, що й рівень цих справ - вище можливостей нинішніх.
Бо діяють вони якраз на рівні розуміння.
Вони переймаються перспективами виборів і рейтингів.
Що робити? Вигнати Порошенка з офісу. Незаконно? Ну то не вийде, зате шоу покажуть.
Безумці. В хаосі…
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03.03.2026 15:33 Ответить
 
 