Власть готовит рейдерский захват партийного офиса "Европейской Солидарности", - нардепы "ЕС". ВИДЕО

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко сообщила, что власть готовит рейдерский захват партийного офиса "ЕС".

Об этом она сообщила во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

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"Как достоверно стало известно "Европейской Солидарности", власть готовит новую провокацию против нашей политической команды. Напомню, ровно год назад Зеленский ввел санкции против Порошенко. За год никто так и не объяснил причину, основание, кроме политической ненависти к своему главному оппоненту. Одной из целей этих санкций было тогда желание запретить партию "Европейская Солидарность". После громкого политического скандала не удалось, но власть не останавливается", - говорит Геращенко.

"Следующий шаг - это попытка выселить из офиса, из нашего пространства, которое за эти годы стало больше чем партийны офис", - отметила нардеп.

По ее словам, власть придумала выселить партию, несмотря на то, что аренда помещения оплачена на три месяца вперед и есть договор аренды.

"Но кого это интересует в стране, где до сих пор Банковая через телефонное право управляет судами? По нашей информации, здесь планируется мапет-шоу с "плюсами", позитивными блогерами. "Европейская Солидарность" обращается публично и официально к министру внутренних дел Клименко. Очевидно, у полиции сегодня в воюющей стране очень много работы. Мы с большим уважением относимся к той деятельности, которую на самом деле осуществляет МВД в вопросах защиты населения, эвакуации и других очень сложных вещей. Наша спасательная служба также принадлежит к Министерству внутренних дел. Мы призываем вас не позволять политизировать деятельность Министерства внутренних дел. Это уже было во времена Януковича, когда министерство использовалось как дубина против оппозиции, когда также терроризировали офисы оппозиционных партий", - напомнила парламентарий.

Она также отметила, что у власти нет вопросов к ОПЗЖ.

"Они живут, они процветают. Главари Партии регионов наоборот получают новые преференции, новые земли в Закарпатье и так далее. Нет никаких вопросов, например, к офису партии "Слуга народа". Они окопались на вертолетной площадке Януковича, помещении в центре Киева, на склонах Днепра, которое было незаконно построено, без какого-либо разрешения. Зато близко к офису Миндича. Очень удобно было "вести консультации". Вот к офису "Слуг народа", к офису ОПЗЖ вопросов нет, есть только к "Европейской Солидарности", - иронизирует Геращенко.

В"Евросолидарности" также предупреждают - попытка выселения крупнейшей оппозиционной силы, которая является членом семьи Европейской народной парти" (ЕНП), - выстрел в будущее Украины в Евросоюзе. Это будет окончательным разрушением доверия, начатым атаками на антикоррупционные органы, независимые СМИ, оппозиционных политиков, общественных активистов и военных.

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"Сразу хотим предупредить: наша команда не позволит политизировать этот процесс. Для нас это не просто офис, мы здесь абсолютно на законных основаниях. Еще раз подчеркиваю: все платежки о всех оплаченных за аренду позиции заранее, договор новый об аренде", - показала Геращенко документы.

"Любые попытки здесь устраивать маски-шоу наша команда будет расценивать как политическое действо, направленное на давление против оппозиции и начало предвыборной кампании властью, которая идет полностью по лекалам партии Януковича", - убеждена Геращенко.

В свою очередь народный депутат Виктория Сюмар добавила, что в партийном офисе "Евросолидарности" с начала полномасштабного вторжения работает хаб масштабной помощи военным и гражданским. Как известно, помощь команды Порошенко бригадам ВСУ уже превысила 8 млрд грн.

"В ежедневном режиме происходит передача военной техники, которая является помощью Фонда Порошенко, "Справи громад", различным военным бригадам. Когда вы видите все эти флаги в нашем офисе, когда вы видите все эти знаки отличия и награды, это действительно благодарность военных, которые сегодня просто очень часто остаются один на один с войной из-за того, что государство не может их адекватно обеспечить. И это вынуждены через 4 года полномасштабного вторжения делать именно волонтеры и фонды. Это было наше решение с первого дня полномасштабной войны, мы продолжаем эту деятельность и сейчас", - подчеркивает Сюмар.

"Также у нас очень много гуманитарных программ. Вы видите здесь за нашей спиной газовые горелки, которые получают киевляне, оказавшиеся без тепла в своих квартирах и не могущие даже приготовить еду людям с инвалидностью или маленьким детям. Многие наши местные депутаты занимаются тем, чтобы помогать таким людям, которые не получают соответствующей помощи от государства", - подчеркивает Сюмар.

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"Поэтому мы также воспринимаем эту атаку как препятствие помощи армии. Мы воспринимаем это как препятствие нашей волонтерской работе и, конечно, как препятствие нашей политической деятельности - это и образование молодежи, и защита местного самоуправления, прав украинских учителей, врачей, ВПЛ", - говорит депутат.

"На завтра у нас уже запланированы международные встречи с послами стран Европейского Союза. Завтра запланированы учебные курсы для украинской молодежи. Поэтому это будет пересечение любых красных линий. Если нам, партии, которая 4 года назад выбрала поддержку наших Вооруженных Сил, будут ставить палки в колеса, это означает, что власть окончательно хочет зачистить оппозицию и страну от любой здоровой альтернативы", - предупреждает Сюмар.

"Мы постоянно говорим о единстве. Мы понимаем, что выстоять в такой страшной войне Украина может, только объединив все здоровые силы. И если сегодня мы начнем эту войну внутри страны, если начнутся силовые рейдерские захваты партийных офисов, обрадуются только враги. Не создавайте эти картинки для российского телевидения. Пусть, все-таки, национальное единство и желание нашей общей украинской победы, а также здравый смысл наконец победят", - добавила Сюмар.

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