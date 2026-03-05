Порошенко провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США Девіс: говорили про війну і санкції
П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся у партійному офісі "Європейської Солідарності" з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Висловив вдячність Вашингтону — Адміністрації США та особисто Президенту Дональду Трампу — за підтримку України та наголосив на важливості незмінної уваги і зусиль, спрямованих на припинення російської війни проти нашої держави", – написав Порошенко у соцмережах.
"Обговорили широкий спектр питань: від ситуації на фронті та актуальних потреб України для ефективної відсічі російської агресії до подальшої підтримки з боку США, зокрема у сфері оборонної допомоги та санкцій. Окрему увагу приділили ходу переговорного процесу та необхідності зміцнення позицій України як на полі бою, так і за столом перемовин", – зазначає п’ятий Президент.
Він також висловив підтримку Сполученим Штатам у їхніх зусиллях із протидії іранському режиму, який є одним із ключових союзників росії у війні проти України.
"Що ефективніше вдається обмежувати можливості цих режимів координувати свої дії та підсилювати один одного, то сильнішою буде і регіональна, і глобальна безпека. Окремо обговорили внутрішню ситуацію в Україні, зокрема прогрес на шляху необхідних реформ та зміцнення демократичних інституцій", – резюмує Порошенко.
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Можливо не захворіють !
Хотів би побувати в тому центрі!
Але є одно "Но"по шевронах тут і по шевронах на банковій..!!!
Тут бачу шеврони тих, кому , мабуть, Порошенко надав допомогу або заволонтерив...., а там - підлеглі...!
Велика різниця!!!
Адміністрація Президента України була офіційно реорганізована та перейменована в Офіс Президента України влітку 2019 року, невдовзі після інавгурації Володимира Зеленського.
Ключові дати та деталі:
Дата підписання указу: 20 червня 2019 року.
Документ: Указ Президента України № 417/2019 «Про Офіс Президента України».
Мета змін: Офіційною причиною реорганізації було бажання оптимізувати штат, зменшити витрати на утримання апарату та символічно дистанціюватися від старого бюрократичного формату «адміністрації».
Що змінилося, крім назви?
Статус: Офіс став постійно діючим допоміжним органом, головним завданням якого є забезпечення здійснення Президентом його повноважень.
Структура: Було дещо змінено штатні посади (наприклад, замість Глави Адміністрації з'явилася посада Керівника Офісу Президента). Першим Керівником Офісу став Андрій Богдан, якого пізніше змінив Андрій Єрмак.
Ідея переїзду: На початку президентства Зеленського активно обговорювалася ідея переїзду Офісу з будівлі на Банковій, 11 до іншого приміщення (зокрема в «Український дім»), щоб зробити установу більш відкритою. Проте з міркувань безпеки та через високу вартість переобладнання спецзв'язку від цієї ідеї згодом відмовилися.
Цікавий факт: Це була вже третя зміна назви цього органу за часів незалежності. З 1991 по 2005 рік це була Адміністрація Президента, у 2005-му Віктор Ющенко перейменував її на Секретаріат Президента, а у 2010-му Віктор Янукович повернув назву Адміністрація.
Це 200 тисяч гривень. Їх дають на виконання депутатських повноважень.
Починаючи з 1998 року, я переказую такі виплати до Фонду Порошенка і витрачаю 100% на благодійну діяльність, а з 2014 року - виключно на підтримку Збройних Сил України.
Але ці гроші, так само, як і наступні, я планую передавати «Справі Громад». Чому передавати, чому готівкою? Тому що через санкції в мене заарештовані рахунки. Ось такий «дідівський» спосіб, але вони гарантовано дійдуть до адресата - Збройних Сил України.
У вигляді автівок, РЕБів, FPV-дронів та усього іншого, що постачає «Справа Громад» для війська. Постачає за найвигіднішими цінами, і кожна копійка працює на нашу Перемогу.
Про це добре знають понад двісті бригад, корпусів, окремих полків, батальйонів, яким Фонд Порошенка і «Справа Громад» дуже ефективно допомагають. Долучайтеся!
Офісі «Європейської Солідарності» в Києві сьогодні перетворився на консульство української опозиції в Україні.
Парадоксально, чи не так?!
Після спроби рейдерського захоплення до офісу потягнулися на зустрічі з Петром Порошенком справжні друзі України, посли ключових держав.
Сьогодні з лідером української опозиції зустрілися Посол Великої Британії Ніл Кромптон та Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.
І це значно більше, ніж просто дипломатичний протокол.
Так, це жест моральної підтримки «Європейської Солідарності» та її лідера.