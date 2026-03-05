Порошенко провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США Девіс: говорили про війну і санкції

П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся у партійному офісі "Європейської Солідарності" з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Висловив вдячність Вашингтону — Адміністрації США та особисто Президенту Дональду Трампу — за підтримку України та наголосив на важливості незмінної уваги і зусиль, спрямованих на припинення російської війни проти нашої держави", – написав Порошенко у соцмережах.

"Обговорили широкий спектр питань: від ситуації на фронті та актуальних потреб України для ефективної відсічі російської агресії до подальшої підтримки з боку США, зокрема у сфері оборонної допомоги та санкцій. Окрему увагу приділили ходу переговорного процесу та необхідності зміцнення позицій України як на полі бою, так і за столом перемовин", – зазначає п’ятий Президент.

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Він також висловив підтримку Сполученим Штатам у їхніх зусиллях із протидії іранському режиму, який є одним із ключових союзників росії у війні проти України.

"Що ефективніше вдається обмежувати можливості цих режимів координувати свої дії та підсилювати один одного, то сильнішою буде і регіональна, і глобальна безпека. Окремо обговорили внутрішню ситуацію в Україні, зокрема прогрес на шляху необхідних реформ та зміцнення демократичних інституцій", – резюмує Порошенко.

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