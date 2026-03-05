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Новини Порошенко зустрівся з тимчасовою повіреною США
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Порошенко провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США Девіс: говорили про війну і санкції

Порошенко зустрівся з тимчасовою повіреною США Девіс

П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся у партійному офісі "Європейської Солідарності" з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  "Європейської Солідарності".

порошенко і девіс

"Висловив вдячність Вашингтону — Адміністрації США та особисто Президенту Дональду Трампу — за підтримку України та наголосив на важливості незмінної уваги і зусиль, спрямованих на припинення російської війни проти нашої держави", – написав Порошенко у соцмережах.

порошенко і девіс

"Обговорили широкий спектр питань: від ситуації на фронті та актуальних потреб України для ефективної відсічі російської агресії до подальшої підтримки з боку США, зокрема у сфері оборонної допомоги та санкцій. Окрему увагу приділили ходу переговорного процесу та необхідності зміцнення позицій України як на полі бою, так і за столом перемовин", – зазначає п’ятий Президент.

Також читайте: Свириденко зустрілася з Девіс: обговорили запуск Інвестиційного фонду США-Україна та оборонні угоди

порошенко і девіс

Він також висловив підтримку Сполученим Штатам у їхніх зусиллях із протидії іранському режиму, який є одним із ключових союзників росії у війні проти України.

джулія девіс

"Що ефективніше вдається обмежувати можливості цих режимів координувати свої дії та підсилювати один одного, то сильнішою буде і регіональна, і глобальна безпека. Окремо обговорили внутрішню ситуацію в Україні, зокрема прогрес на шляху необхідних реформ та зміцнення демократичних інституцій", – резюмує Порошенко.

Також читайте: Федоров обговорив із тимчасовою повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та співпрацю у сфері дронів

Автор: 

Порошенко Петро (14970) санкції (13216) Девіс Джулі (11)
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Топ коментарі
+7
А коли там судове засідання про санкції проти П. Порошенка? Вован йорзає і думає, хто із представників знову повинен захворіти?
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05.03.2026 17:22 Відповісти
+7
https://t.me/PresidentPoroshenko/15014 Петро Порошенко:
Це 200 тисяч гривень. Їх дають на виконання депутатських повноважень.
Починаючи з 1998 року, я переказую такі виплати до Фонду Порошенка і витрачаю 100% на благодійну діяльність, а з 2014 року - виключно на підтримку Збройних Сил України.
Але ці гроші, так само, як і наступні, я планую передавати «Справі Громад». Чому передавати, чому готівкою? Тому що через санкції в мене заарештовані рахунки. Ось такий «дідівський» спосіб, але вони гарантовано дійдуть до адресата - Збройних Сил України.
У вигляді автівок, РЕБів, FPV-дронів та усього іншого, що постачає «Справа Громад» для війська. Постачає за найвигіднішими цінами, і кожна копійка працює на нашу Перемогу.
Про це добре знають понад двісті бригад, корпусів, окремих полків, батальйонів, яким Фонд Порошенка і «Справа Громад» дуже ефективно допомагають. Долучайтеся!
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05.03.2026 17:54 Відповісти
+5
Так ось чого Зєлю так попердоліло...
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05.03.2026 17:45 Відповісти
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А коли там судове засідання про санкції проти П. Порошенка? Вован йорзає і думає, хто із представників знову повинен захворіти?
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05.03.2026 17:22 Відповісти
Наче завтра
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05.03.2026 17:29 Відповісти
весна, тепліше....
Можливо не захворіють !
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05.03.2026 17:31 Відповісти
Та вони й так хворі на всю голову, бо прислужування паяцу руйнує психіку!
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05.03.2026 17:34 Відповісти
засідання заплановане на 6 березня 9:30
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05.03.2026 17:43 Відповісти
Дякую! Буду слідкувати онлайн...
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05.03.2026 17:45 Відповісти
Офіс - як командний центр...
Хотів би побувати в тому центрі!
Але є одно "Но"по шевронах тут і по шевронах на банковій..!!!
Тут бачу шеврони тих, кому , мабуть, Порошенко надав допомогу або заволонтерив...., а там - підлеглі...!
Велика різниця!!!
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05.03.2026 17:29 Відповісти
Порошенко небритий...весь у чорному...?
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05.03.2026 17:30 Відповісти
та то Данілов був - той був в темному....
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05.03.2026 17:34 Відповісти
«Темний лицар» (англ. The Dark Knight) - супергеройський трилер спільного виробництва США і Великої Британії...как піть дать пра Данілава...
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05.03.2026 17:40 Відповісти
А де глава його офісу ? Чого нема поруч ?
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05.03.2026 17:36 Відповісти
а завгосп повинен бути поруч? Ви дЄрмака сплутали....
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05.03.2026 17:42 Відповісти
Перекладаю: Порошенко небритий...весь у чорному...глави охфісу поряд немає...
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05.03.2026 17:46 Відповісти
I translate: Poroshenko is unshaven...all in black...the head of the Okhfis is not around...
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05.03.2026 17:50 Відповісти
Та й офісу, як такого...кому потрібен той офісний планктон...Адміністрація Президента якось солідніше...а то - майкрософт офіс якийсь...
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05.03.2026 17:44 Відповісти
ну не удома приймати йому! Все таки лідер "опозиції", або в іншому випадку - лідер фракції Парламенту України! Статус потрібно тримати!
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05.03.2026 17:47 Відповісти
Поки не Президент, то можна й в офісі.
Адміністрація Президента України була офіційно реорганізована та перейменована в Офіс Президента України влітку 2019 року, невдовзі після інавгурації Володимира Зеленського.

Ключові дати та деталі:
Дата підписання указу: 20 червня 2019 року.
Документ: Указ Президента України № 417/2019 «Про Офіс Президента України».
Мета змін: Офіційною причиною реорганізації було бажання оптимізувати штат, зменшити витрати на утримання апарату та символічно дистанціюватися від старого бюрократичного формату «адміністрації».

Що змінилося, крім назви?
Статус: Офіс став постійно діючим допоміжним органом, головним завданням якого є забезпечення здійснення Президентом його повноважень.
Структура: Було дещо змінено штатні посади (наприклад, замість Глави Адміністрації з'явилася посада Керівника Офісу Президента). Першим Керівником Офісу став Андрій Богдан, якого пізніше змінив Андрій Єрмак.
Ідея переїзду: На початку президентства Зеленського активно обговорювалася ідея переїзду Офісу з будівлі на Банковій, 11 до іншого приміщення (зокрема в «Український дім»), щоб зробити установу більш відкритою. Проте з міркувань безпеки та через високу вартість переобладнання спецзв'язку від цієї ідеї згодом відмовилися.
Цікавий факт: Це була вже третя зміна назви цього органу за часів незалежності. З 1991 по 2005 рік це була Адміністрація Президента, у 2005-му Віктор Ющенко перейменував її на Секретаріат Президента, а у 2010-му Віктор Янукович повернув назву Адміністрація.
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05.03.2026 18:00 Відповісти
Так ось чого Зєлю так попердоліло...
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05.03.2026 17:45 Відповісти
А баба яга протів!! Зєлєбайстрюк аж піся окррпом
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05.03.2026 17:45 Відповісти
тада ,зеленського поплющило ...але воно 🤡 ,ворог не прихований ...
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05.03.2026 17:50 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/15014 Петро Порошенко:
Це 200 тисяч гривень. Їх дають на виконання депутатських повноважень.
Починаючи з 1998 року, я переказую такі виплати до Фонду Порошенка і витрачаю 100% на благодійну діяльність, а з 2014 року - виключно на підтримку Збройних Сил України.
Але ці гроші, так само, як і наступні, я планую передавати «Справі Громад». Чому передавати, чому готівкою? Тому що через санкції в мене заарештовані рахунки. Ось такий «дідівський» спосіб, але вони гарантовано дійдуть до адресата - Збройних Сил України.
У вигляді автівок, РЕБів, FPV-дронів та усього іншого, що постачає «Справа Громад» для війська. Постачає за найвигіднішими цінами, і кожна копійка працює на нашу Перемогу.
Про це добре знають понад двісті бригад, корпусів, окремих полків, батальйонів, яким Фонд Порошенка і «Справа Громад» дуже ефективно допомагають. Долучайтеся!
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05.03.2026 17:54 Відповісти
нарешті в заголовку "Порошенко" а то адміни Цензора не сильно його шанують, а можуть і забанити.. когось
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05.03.2026 18:00 Відповісти
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05.03.2026 18:17 Відповісти
схуд(, а той не вилазить з тренажорок
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05.03.2026 18:02 Відповісти
Вік + діабет . Дай Боже йому здоров'я , бо без нього , і його команди , Україні не вибратися з зеленого лайна.
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05.03.2026 18:52 Відповісти
Порошенко треба берегти ,українцям ,як він це робив і робить досі у сесійній залі ,захищаючи та допомагаючи як ЗСУ так і народ ...Велика Людина Петро Порошенко ❤️ 🇺🇦 !!! ...
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05.03.2026 18:18 Відповісти
Дякуемо Сивочолому Гетьману, за те шо вiн належним чином дякуеть агента Краснова за затримку постачання зброї для України!
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05.03.2026 18:36 Відповісти
https://t.me/putch111/61711 Павло Нусс:
Офісі «Європейської Солідарності» в Києві сьогодні перетворився на консульство української опозиції в Україні.
Парадоксально, чи не так?!
Після спроби рейдерського захоплення до офісу потягнулися на зустрічі з Петром Порошенком справжні друзі України, посли ключових держав.
Сьогодні з лідером української опозиції зустрілися Посол Великої Британії Ніл Кромптон та Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.
І це значно більше, ніж просто дипломатичний протокол.
Так, це жест моральної підтримки «Європейської Солідарності» та її лідера.
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05.03.2026 21:06 Відповісти
Фанати блазня, фас!
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05.03.2026 21:27 Відповісти
І які конкретні рішення за результатами зустрічі прийняті, окрім взаємних "облизувань"?
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05.03.2026 21:38 Відповісти
 
 