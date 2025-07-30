Свириденко зустрілася з Девіс: обговорили запуск Інвестиційного фонду США-Україна та оборонні угоди

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс. Сторони обговорили співпрацю щодо запуску Інвестиційного фонду США-Україна.

Про це прем'єрка написала на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я подякувала Сполученим Штатам і президенту Трампу за те, що вони дали чіткий сигнал: Росію необхідно змусити сісти за стіл переговорів. Наша розмова була зосереджена на ключових напрямках співпраці.

По-перше, запуск інвестиційного фонду США-Україна. Щоб ця ініціатива запрацювала, перші проекти повинні розпочатися без затримок. Не менш важливо, щоб фонд міг підтримувати ініціативи, пов'язані з обороною, всередині України", - розповіла вона.

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Також сторони обговорили потенційні оборонні угоди між Україною та США – тему, яку порушив президент Володимир Зеленський у своїй недавній розмові з лідером США Дональдом Трампом.

"Наша мета – перейти від слів до дій. Нарешті, ми поговорили про фінансову підтримку та наступні кроки у нашій співпраці з МВФ. Я маю намір незабаром продовжити ці дискусії з міністром фінансів США Скоттом Бессентом", - додала Свириденко.

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