Свириденко зустрілася з Девіс: обговорили запуск Інвестиційного фонду США-Україна та оборонні угоди
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс. Сторони обговорили співпрацю щодо запуску Інвестиційного фонду США-Україна.
Про це прем'єрка написала на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Я подякувала Сполученим Штатам і президенту Трампу за те, що вони дали чіткий сигнал: Росію необхідно змусити сісти за стіл переговорів. Наша розмова була зосереджена на ключових напрямках співпраці.
По-перше, запуск інвестиційного фонду США-Україна. Щоб ця ініціатива запрацювала, перші проекти повинні розпочатися без затримок. Не менш важливо, щоб фонд міг підтримувати ініціативи, пов'язані з обороною, всередині України", - розповіла вона.
Також сторони обговорили потенційні оборонні угоди між Україною та США – тему, яку порушив президент Володимир Зеленський у своїй недавній розмові з лідером США Дональдом Трампом.
"Наша мета – перейти від слів до дій. Нарешті, ми поговорили про фінансову підтримку та наступні кроки у нашій співпраці з МВФ. Я маю намір незабаром продовжити ці дискусії з міністром фінансів США Скоттом Бессентом", - додала Свириденко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
який, у сраку, фонд?
копалини в замін на що?
ми віддаєм піндосам копалини, за те що віддаєм їм дрони?
свириденко, ти розказала девіс, як у нас з корупцією?