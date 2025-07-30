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Новости Отношения Украины и США Американско-Украинский фонд восстановления
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Свириденко встретилась с Дэвис: обсудили запуск Инвестиционного фонда США-Украина и оборонные соглашения

Свириденко и Дэвис провели встречу 30 июля

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джулией Дэвис. Стороны обсудили сотрудничество по запуску Инвестиционного фонда США-Украина.

Об этом премьер написала на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

"Я поблагодарила Соединенные Штаты и президента Трампа за то, что они дали четкий сигнал: Россию необходимо принудить сесть за стол переговоров. Наш разговор был сосредоточен на ключевых направлениях сотрудничества.

Во-первых, запуск инвестиционного фонда США-Украина. Чтобы эта инициатива заработала, первые проекты должны начаться без задержек. Не менее важно, чтобы фонд мог поддерживать инициативы, связанные с обороной, внутри Украины", - рассказала она.

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Также стороны обсудили потенциальные оборонные соглашения между Украиной и США - тему, которую поднял президент Владимир Зеленский в своем недавнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом.

"Наша цель - перейти от слов к действиям. Наконец, мы поговорили о финансовой поддержке и следующих шагах в нашем сотрудничестве с МВФ. Я намерена вскоре продолжить эти дискуссии с министром финансов США Скоттом Бессентом", - добавила Свириденко.

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Автор: 

США (27605) фонд (147) Свириденко Юлия (179) Дэвис Джулия (6)


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А оті свої даі підозри не обговорювала?
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30.07.2025 22:00 Ответить
Юля брехуха, де призначення очільника БЕБ?
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30.07.2025 22:20 Ответить
А вона що, обіцяла його призначити? Це ж не вона вирішує. Ще побачимо другий акт марлєзонського балєта з набу та сап.
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31.07.2025 00:32 Ответить
Щось піджачок на ній не сидить, а головне, щоб сидів
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31.07.2025 00:29 Ответить
 
 