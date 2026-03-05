Порошенко провел встречу с временным поверенным в делах США Дэвис: говорили о войне и санкциях
Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился в партийном офисе "Европейской Солидарности" с Временным поверенным в делах США в Украине Джулией Дэвис.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Выразил благодарность Вашингтону — Администрации США и лично Президенту Дональду Трампу — за поддержку Украины и подчеркнул важность неизменного внимания и усилий, направленных на прекращение российской войны против нашего государства", — написал Порошенко в соцсетях.
"Обсудили широкий спектр вопросов: от ситуации на фронте и актуальных потребностей Украины для эффективного отпора российской агрессии до дальнейшей поддержки со стороны США, в частности в сфере оборонной помощи и санкций. Отдельное внимание уделили ходу переговорного процесса и необходимости укрепления позиций Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", — отмечает пятый Президент.
Он также выразил поддержку Соединенным Штатам в их усилиях по противодействию иранскому режиму, который является одним из ключевых союзников России в войне против Украины.
"Чем эффективнее удается ограничивать возможности этих режимов координировать свои действия и усиливать друг друга, тем сильнее будет и региональная, и глобальная безопасность. Отдельно обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, в частности прогресс на пути необходимых реформ и укрепления демократических институтов", – резюмирует Порошенко.
Адміністрація Президента України була офіційно реорганізована та перейменована в Офіс Президента України влітку 2019 року, невдовзі після інавгурації Володимира Зеленського.
Ключові дати та деталі:
Дата підписання указу: 20 червня 2019 року.
Документ: Указ Президента України № 417/2019 «Про Офіс Президента України».
Мета змін: Офіційною причиною реорганізації було бажання оптимізувати штат, зменшити витрати на утримання апарату та символічно дистанціюватися від старого бюрократичного формату «адміністрації».
Що змінилося, крім назви?
Статус: Офіс став постійно діючим допоміжним органом, головним завданням якого є забезпечення здійснення Президентом його повноважень.
Структура: Було дещо змінено штатні посади (наприклад, замість Глави Адміністрації з'явилася посада Керівника Офісу Президента). Першим Керівником Офісу став Андрій Богдан, якого пізніше змінив Андрій Єрмак.
Ідея переїзду: На початку президентства Зеленського активно обговорювалася ідея переїзду Офісу з будівлі на Банковій, 11 до іншого приміщення (зокрема в «Український дім»), щоб зробити установу більш відкритою. Проте з міркувань безпеки та через високу вартість переобладнання спецзв'язку від цієї ідеї згодом відмовилися.
Цікавий факт: Це була вже третя зміна назви цього органу за часів незалежності. З 1991 по 2005 рік це була Адміністрація Президента, у 2005-му Віктор Ющенко перейменував її на Секретаріат Президента, а у 2010-му Віктор Янукович повернув назву Адміністрація.
Це 200 тисяч гривень. Їх дають на виконання депутатських повноважень.
Починаючи з 1998 року, я переказую такі виплати до Фонду Порошенка і витрачаю 100% на благодійну діяльність, а з 2014 року - виключно на підтримку Збройних Сил України.
Але ці гроші, так само, як і наступні, я планую передавати «Справі Громад». Чому передавати, чому готівкою? Тому що через санкції в мене заарештовані рахунки. Ось такий «дідівський» спосіб, але вони гарантовано дійдуть до адресата - Збройних Сил України.
У вигляді автівок, РЕБів, FPV-дронів та усього іншого, що постачає «Справа Громад» для війська. Постачає за найвигіднішими цінами, і кожна копійка працює на нашу Перемогу.
Про це добре знають понад двісті бригад, корпусів, окремих полків, батальйонів, яким Фонд Порошенка і «Справа Громад» дуже ефективно допомагають. Долучайтеся!