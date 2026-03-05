РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Порошенко встретился с временным поверенным США
641 27

Порошенко провел встречу с временным поверенным в делах США Дэвис: говорили о войне и санкциях

Порошенко встретился с временным поверенным США Дэвис

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился в партийном офисе "Европейской Солидарности" с Временным поверенным в делах США в Украине Джулией Дэвис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

порошенко и девис

"Выразил благодарность Вашингтону — Администрации США и лично Президенту Дональду Трампу — за поддержку Украины и подчеркнул важность неизменного внимания и усилий, направленных на прекращение российской войны против нашего государства", — написал Порошенко в соцсетях.

порошенко и девис

"Обсудили широкий спектр вопросов: от ситуации на фронте и актуальных потребностей Украины для эффективного отпора российской агрессии до дальнейшей поддержки со стороны США, в частности в сфере оборонной помощи и санкций. Отдельное внимание уделили ходу переговорного процесса и необходимости укрепления позиций Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", — отмечает пятый Президент.

Читайте также: Свириденко встретилась с Дэвис: обсудили запуск Инвестиционного фонда США-Украина и оборонные соглашения

порошенко и девис

Он также выразил поддержку Соединенным Штатам в их усилиях по противодействию иранскому режиму, который является одним из ключевых союзников России в войне против Украины.

Джулия Дэвис

"Чем эффективнее удается ограничивать возможности этих режимов координировать свои действия и усиливать друг друга, тем сильнее будет и региональная, и глобальная безопасность. Отдельно обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, в частности прогресс на пути необходимых реформ и укрепления демократических институтов", – резюмирует Порошенко.

Читайте также: Федоров обсудил с временным поверенным в делах США Дэвис применение систем Patriot и сотрудничество в сфере дронов

Автор: 

Порошенко Петр (4256) санкции (1945) Дэвис Джулия (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А коли там судове засідання про санкції проти П. Порошенка? Вован йорзає і думає, хто із представників знову повинен захворіти?
показать весь комментарий
05.03.2026 17:22 Ответить
+3
Та вони й так хворі на всю голову, бо прислужування паяцу руйнує психіку!
показать весь комментарий
05.03.2026 17:34 Ответить
+3
https://t.me/PresidentPoroshenko/15014 Петро Порошенко:
Це 200 тисяч гривень. Їх дають на виконання депутатських повноважень.
Починаючи з 1998 року, я переказую такі виплати до Фонду Порошенка і витрачаю 100% на благодійну діяльність, а з 2014 року - виключно на підтримку Збройних Сил України.
Але ці гроші, так само, як і наступні, я планую передавати «Справі Громад». Чому передавати, чому готівкою? Тому що через санкції в мене заарештовані рахунки. Ось такий «дідівський» спосіб, але вони гарантовано дійдуть до адресата - Збройних Сил України.
У вигляді автівок, РЕБів, FPV-дронів та усього іншого, що постачає «Справа Громад» для війська. Постачає за найвигіднішими цінами, і кожна копійка працює на нашу Перемогу.
Про це добре знають понад двісті бригад, корпусів, окремих полків, батальйонів, яким Фонд Порошенка і «Справа Громад» дуже ефективно допомагають. Долучайтеся!
показать весь комментарий
05.03.2026 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли там судове засідання про санкції проти П. Порошенка? Вован йорзає і думає, хто із представників знову повинен захворіти?
показать весь комментарий
05.03.2026 17:22 Ответить
Наче завтра
показать весь комментарий
05.03.2026 17:29 Ответить
весна, тепліше....
Можливо не захворіють !
показать весь комментарий
05.03.2026 17:31 Ответить
Та вони й так хворі на всю голову, бо прислужування паяцу руйнує психіку!
показать весь комментарий
05.03.2026 17:34 Ответить
засідання заплановане на 6 березня 9:30
показать весь комментарий
05.03.2026 17:43 Ответить
Дякую! Буду слідкувати онлайн...
показать весь комментарий
05.03.2026 17:45 Ответить
Офіс - як командний центр...
Хотів би побувати в тому центрі!
Але є одно "Но"по шевронах тут і по шевронах на банковій..!!!
Тут бачу шеврони тих, кому , мабуть, Порошенко надав допомогу або заволонтерив...., а там - підлеглі...!
Велика різниця!!!
показать весь комментарий
05.03.2026 17:29 Ответить
Порошенко небритий...весь у чорному...?
показать весь комментарий
05.03.2026 17:30 Ответить
та то Данілов був - той був в темному....
показать весь комментарий
05.03.2026 17:34 Ответить
«Темний лицар» (англ. The Dark Knight) - супергеройський трилер спільного виробництва США і Великої Британії...как піть дать пра Данілава...
показать весь комментарий
05.03.2026 17:40 Ответить
А де глава його офісу ? Чого нема поруч ?
показать весь комментарий
05.03.2026 17:36 Ответить
а завгосп повинен бути поруч? Ви дЄрмака сплутали....
показать весь комментарий
05.03.2026 17:42 Ответить
Перекладаю: Порошенко небритий...весь у чорному...глави охфісу поряд немає...
показать весь комментарий
05.03.2026 17:46 Ответить
I translate: Poroshenko is unshaven...all in black...the head of the Okhfis is not around...
показать весь комментарий
05.03.2026 17:50 Ответить
Та й офісу, як такого...кому потрібен той офісний планктон...Адміністрація Президента якось солідніше...а то - майкрософт офіс якийсь...
показать весь комментарий
05.03.2026 17:44 Ответить
ну не удома приймати йому! Все таки лідер "опозиції", або в іншому випадку - лідер фракції Парламенту України! Статус потрібно тримати!
показать весь комментарий
05.03.2026 17:47 Ответить
Поки не Президент, то можна й в офісі.
Адміністрація Президента України була офіційно реорганізована та перейменована в Офіс Президента України влітку 2019 року, невдовзі після інавгурації Володимира Зеленського.

Ключові дати та деталі:
Дата підписання указу: 20 червня 2019 року.
Документ: Указ Президента України № 417/2019 «Про Офіс Президента України».
Мета змін: Офіційною причиною реорганізації було бажання оптимізувати штат, зменшити витрати на утримання апарату та символічно дистанціюватися від старого бюрократичного формату «адміністрації».

Що змінилося, крім назви?
Статус: Офіс став постійно діючим допоміжним органом, головним завданням якого є забезпечення здійснення Президентом його повноважень.
Структура: Було дещо змінено штатні посади (наприклад, замість Глави Адміністрації з'явилася посада Керівника Офісу Президента). Першим Керівником Офісу став Андрій Богдан, якого пізніше змінив Андрій Єрмак.
Ідея переїзду: На початку президентства Зеленського активно обговорювалася ідея переїзду Офісу з будівлі на Банковій, 11 до іншого приміщення (зокрема в «Український дім»), щоб зробити установу більш відкритою. Проте з міркувань безпеки та через високу вартість переобладнання спецзв'язку від цієї ідеї згодом відмовилися.
Цікавий факт: Це була вже третя зміна назви цього органу за часів незалежності. З 1991 по 2005 рік це була Адміністрація Президента, у 2005-му Віктор Ющенко перейменував її на Секретаріат Президента, а у 2010-му Віктор Янукович повернув назву Адміністрація.
показать весь комментарий
05.03.2026 18:00 Ответить
Так ось чого Зєлю так попердоліло...
показать весь комментарий
05.03.2026 17:45 Ответить
А баба яга протів!! Зєлєбайстрюк аж піся окррпом
показать весь комментарий
05.03.2026 17:45 Ответить
тада ,зеленського поплющило ...але воно 🤡 ,ворог не прихований ...
показать весь комментарий
05.03.2026 17:50 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/15014 Петро Порошенко:
Це 200 тисяч гривень. Їх дають на виконання депутатських повноважень.
Починаючи з 1998 року, я переказую такі виплати до Фонду Порошенка і витрачаю 100% на благодійну діяльність, а з 2014 року - виключно на підтримку Збройних Сил України.
Але ці гроші, так само, як і наступні, я планую передавати «Справі Громад». Чому передавати, чому готівкою? Тому що через санкції в мене заарештовані рахунки. Ось такий «дідівський» спосіб, але вони гарантовано дійдуть до адресата - Збройних Сил України.
У вигляді автівок, РЕБів, FPV-дронів та усього іншого, що постачає «Справа Громад» для війська. Постачає за найвигіднішими цінами, і кожна копійка працює на нашу Перемогу.
Про це добре знають понад двісті бригад, корпусів, окремих полків, батальйонів, яким Фонд Порошенка і «Справа Громад» дуже ефективно допомагають. Долучайтеся!
показать весь комментарий
05.03.2026 17:54 Ответить
нарешті в заголовку "Порошенко" а то адміни Цензора не сильно його шанують, а можуть і забанити.. когось
показать весь комментарий
05.03.2026 18:00 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 18:17 Ответить
схуд(, а той не вилазить з тренажорок
показать весь комментарий
05.03.2026 18:02 Ответить
Порошенко треба берегти ,українцям ,як він це робив і робить досі у сесійній залі ,захищаючи та допомагаючи як ЗСУ так і народ ...Велика Людина Петро Порошенко ❤️ 🇺🇦 !!! ...
показать весь комментарий
05.03.2026 18:18 Ответить
Дякуемо Сивочолому Гетьману, за те шо вiн належним чином дякуеть агента Краснова за затримку постачання зброї для України!
показать весь комментарий
05.03.2026 18:36 Ответить
 
 