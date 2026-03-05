Порошенко провел встречу с временным поверенным в делах США Дэвис: говорили о войне и санкциях

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился в партийном офисе "Европейской Солидарности" с Временным поверенным в делах США в Украине Джулией Дэвис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Выразил благодарность Вашингтону — Администрации США и лично Президенту Дональду Трампу — за поддержку Украины и подчеркнул важность неизменного внимания и усилий, направленных на прекращение российской войны против нашего государства", — написал Порошенко в соцсетях.

"Обсудили широкий спектр вопросов: от ситуации на фронте и актуальных потребностей Украины для эффективного отпора российской агрессии до дальнейшей поддержки со стороны США, в частности в сфере оборонной помощи и санкций. Отдельное внимание уделили ходу переговорного процесса и необходимости укрепления позиций Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", — отмечает пятый Президент.

Он также выразил поддержку Соединенным Штатам в их усилиях по противодействию иранскому режиму, который является одним из ключевых союзников России в войне против Украины.

"Чем эффективнее удается ограничивать возможности этих режимов координировать свои действия и усиливать друг друга, тем сильнее будет и региональная, и глобальная безопасность. Отдельно обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, в частности прогресс на пути необходимых реформ и укрепления демократических институтов", – резюмирует Порошенко.

