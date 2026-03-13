Війна на Близькому Сході відволікає союзників від України і грає на користь Путіну, – Порошенко. ФОТОрепортаж

Переговори про мир зайшли в глухий кут, а ситуація на Близькому Сході розвивається на користь путіна – вважає Петро Порошенко. Для зміцнення позицій України треба обʼєднати зусилля всередині і посилити дипломатичний фронт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав пʼятий Президент на зʼїзді партії "Європейська Солідарність".

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"Подивіться, як швидко розтанули розмови про мир. Події, які зараз розгортаються на Близькому Сході, катастрофічні для світу і дуже небезпечні для України. І, на жаль, вигідні для путіна", – вважає Порошенко.

"Перша вигода для путіна – це те, що увага Сполучених Штатів, країн-членів НАТО і країн Перської Затоки з концентрації тиску на росію для припинення війни відволіклася на війну дуже небезпечну, дуже шкідливу, яка потягнула за собою перерозподіл ринку озброєння. Ракети повітряної оборони, далекобійні ракети, гроші сьогодні відволіклися туди. І це вигода для путіна", – констатує Петро Порошенко.

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"Друга позиція – ціни на нафту з 60 до 110 доларів за барель. Наш прогноз, що якщо ціни будуть триматися пів року, путін отримає додатково 300 мільярдів доларів. Все, що було заморожене як російські активи в лютому 2022 року, він собі компенсує за пів року. І це все піде на війну з нами", – застерігає лідер партії.

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"І тому роль дипломатії, роль НАТО і координація має бути на абсолютно іншому рівні. Наша мета і наш інтерес – якомога швидше зупинити війну в Затоці, об’єднатися і направити всі зусилля, щоб досягти миру", – говорить Порошенко.

"Як досягти миру? Перше – нам потрібна внутрішня єдність в країні. Коаліція національної єдності, коли в тому числі і за нашої участі будуть прийматися доленосні для України рішення. Друга позиція – країна перебуває в глибокій парламентській кризі. Ми в парламенті це дуже чітко бачимо, бо "слуги" не можуть проголосувати за жоден закон", – констатує Порошенко.

"Отже, що робити зараз? Внутрішню єдність. Ми готові, щоб представники нашої політичної сили і нашої фракції увійшли в переговорну команду. Перший крок зроблений, бо ми б ніколи не увійшли в переговорну команду, яка очолюється Єрмаком. Ми вважаємо, що діюча переговорна команда дає надії на наше можливе перебування в цьому процесі", – сказав Порошенко.

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"Головний аргумент, який має почути путін – це Збройні Сили України. Це далекобійна зброя. Це протиповітряна зброя. Це засоби протидії технічній розвідці і РЕБ. І це ціна, яку має заплатити путін за кожен день продовження війни", – говорить пʼятий Президент.

"Друга позиція – це санкції, які дозволять перерізати російський експорт. Що для цього потрібно? Припинити війну на Близькому Сході. Добитися, щоб призупинення санкцій проти російського тіньового флоту було тимчасовим. Знизити ціну на нафту. І перерізати путінську можливість фінансувати свою війну. Це абсолютно реально", – вважає Порошенко.

"Ми вперше прийняли рішення як фракція проголосувати за міністра оборони. Для того, щоб ми отримали чіткі запевнення, що наша політична сила буде залучена до зміцнення обороноздатності держави. Поки ми тримаємо слово, і вони тримають слово. Подивимося, як буде далі. Це яскравий приклад того, що ми – за єдність, за уряд національної єдності і за мир", – сказав Порошенко.

"Ми стоїмо на позиціях інтересів України. Наша мета – об’єднати суспільство, об’єднати всі здорові політичні сили в єдину команду. Бо єдність є абсолютно необхідною умовою нашої майбутньої перемоги", – вважає Петро Порошенко.