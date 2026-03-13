Война на Ближнем Востоке отвлекает союзников от Украины и играет на руку Путину, – Порошенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Переговоры о мире зашли в тупик, а ситуация на Ближнем Востоке складывается в пользу Путина, считает Петр Порошенко. Для укрепления позиций Украины необходимо объединить усилия внутри страны и усилить дипломатический фронт

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент на съезде партии "Европейская Солидарность".

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"Посмотрите, как быстро растаяли разговоры о мире. События, которые сейчас разворачиваются на Ближнем Востоке, катастрофичны для мира и очень опасны для Украины. И, к сожалению, выгодны для Путина", – считает Порошенко.

"Первая выгода для Путина – это то, что внимание Соединенных Штатов, стран-членов НАТО и стран Персидского залива с концентрации давления на Россию для прекращения войны отвлеклось на войну очень опасную, очень вредную, которая повлекла за собой перераспределение рынка вооружений. Ракеты противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты, деньги сегодня ушли туда. И это выгода для Путина", – констатирует Петр Порошенко.

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"Вторая позиция – цены на нефть от 60 до 110 долларов за баррель. Наш прогноз, что если цены будут держаться полгода, Путин получит дополнительно 300 миллиардов долларов. Все, что было заморожено как российские активы в феврале 2022 года, он себе компенсирует за полгода. И это все пойдет на войну с нами", – предупреждает лидер партии.

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"И поэтому роль дипломатии, роль НАТО и координация должны быть на совершенно другом уровне. Наша цель и наш интерес – как можно быстрее остановить войну в Заливе, объединиться и направить все усилия на достижение мира", – говорит Порошенко.

"Как достичь мира? Во-первых, нам нужно внутреннее единство в стране. Коалиция национального единства, когда, в том числе и при нашем участии, будут приниматься судьбоносные для Украины решения. Вторая позиция – страна находится в глубоком парламентском кризисе. Мы в парламенте это очень четко видим, потому что "слуги" не могут проголосовать ни за один закон", – констатирует Порошенко.

"Итак, что делать сейчас? Внутреннее единство. Мы готовы, чтобы представители нашей политической силы и нашей фракции вошли в переговорную команду. Первый шаг сделан, потому что мы бы никогда не вошли в переговорную команду, возглавляемую Ермаком. Мы считаем, что действующая переговорная команда дает надежду на наше возможное участие в этом процессе", – сказал Порошенко.

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"Главный аргумент, который должен услышать Путин, – это Вооруженные силы Украины. Это дальнобойное оружие. Это противовоздушное оружие. Это средства противодействия технической разведке и РЭБ. И это цена, которую должен заплатить Путин за каждый день продолжения войны", – говорит пятый президент.

"Вторая позиция – это санкции, которые позволят перерезать российский экспорт. Что для этого нужно? Прекратить войну на Ближнем Востоке. Добиться, чтобы приостановка санкций против российского теневого флота была временной. Снизить цену на нефть. И перекрыть Путину возможность финансировать свою войну. Это абсолютно реально", – считает Порошенко.

"Мы впервые приняли решение как фракция проголосовать за министра обороны. Для того, чтобы мы получили четкие заверения, что наша политическая сила будет вовлечена в укрепление обороноспособности государства. Пока мы держим слово, и они держат слово. Посмотрим, как будет дальше. Это яркий пример того, что мы – за единство, за правительство национального единства и за мир", – сказал Порошенко.

"Мы стоим на позициях интересов Украины. Наша цель – объединить общество, объединить все здоровые политические силы в единую команду. Потому что единство является абсолютно необходимым условием нашей будущей победы", – считает Петр Порошенко.