Трамп об Иране: Посмотрите, что случится с этими сумасшедшими подонками сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют неограниченное количество боеприпасов и достаточно времени для операции в Иране.
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана — военными, экономическими и другими способами, однако, если вы читаете обанкротившуюся "Failing New York Times", вы можете ошибочно подумать, что мы не побеждаем. Военно-морских сил Ирана больше нет, их Военно-воздушных сил не существует, ракеты, дроны и все остальное уничтожается, а их лидеры стерты с лица земли", - подчеркнул лидер США.
По словам Трампа, Штаты обладают беспрецедентной огневой мощью, неограниченным количеством боеприпасов и достаточно времени.
"Посмотрите, что случится с этими сумасшедшими подонками сегодня. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая большая честь делать это!" - подытожил президент.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то шо цяцей мудак, як і наша гнида, добряче заробив на війні я не оскаоржую.
А жодной мети сша там не досягнуто.
- А що у Афганістану був флот та авіація?
- Сказано ж - ні - її Трамп знищив ще при першій каденції...
Хто загрожував ірану, якій всі ресурси кинув на вироблення ЯЗ та гіганськими темпами нарощував запаси озброєння?
Зрозуміло, що не для того, щоб ці дрони і ракети припадали пилюкою на складах і дипл.шляхом запобігти лиху можливісті не було від слова зовсім не було.
Десятки років санкцій не змінили а ні цілей а не апетитів фанатиків, які фактично діяли проти свого народу... і сусідніх країн, які були вимушені розмістити в себе ам.воєнні бази для захисту, адже інакше їх би вартові аятол розтрощили, як кувейт, в якій вторгся хусейн... щоб грабувати і вбивати...
Сі Ху Зе і як вишенька на торті трамп
Літак зазнав катастрофи на заході Іраку.
Upd: на борту було 6 осіб, їхня доля невідома - CBS
Ще один літак-паливозаправник КС-135 зазнав ушкоджень, але зміг приземлитися в Ізраїлі, - CBS
- а що було в одесі?
- та шо було, тоже ось так вкрали і з кінцями, так і знайшовся!" (С(
Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають необмежену кількість ***********.
.'