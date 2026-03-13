Трамп об Иране: Посмотрите, что случится с этими сумасшедшими подонками сегодня

Президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют неограниченное количество боеприпасов и достаточно времени для операции в Иране.

"Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана — военными, экономическими и другими способами, однако, если вы читаете обанкротившуюся "Failing New York Times", вы можете ошибочно подумать, что мы не побеждаем. Военно-морских сил Ирана больше нет, их Военно-воздушных сил не существует, ракеты, дроны и все остальное уничтожается, а их лидеры стерты с лица земли", - подчеркнул лидер США.

По словам Трампа, Штаты обладают беспрецедентной огневой мощью, неограниченным количеством боеприпасов и достаточно времени.

"Посмотрите, что случится с этими сумасшедшими подонками сегодня. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая большая честь делать это!" - подытожил президент.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

