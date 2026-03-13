РУС
Новости Удары США по Ирану
Трамп об Иране: Посмотрите, что случится с этими сумасшедшими подонками сегодня

Трамп уверяет, что США побеждают в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют неограниченное количество боеприпасов и достаточно времени для операции в Иране.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана — военными, экономическими и другими способами, однако, если вы читаете обанкротившуюся "Failing New York Times", вы можете ошибочно подумать, что мы не побеждаем. Военно-морских сил Ирана больше нет, их Военно-воздушных сил не существует, ракеты, дроны и все остальное уничтожается, а их лидеры стерты с лица земли", - подчеркнул лидер США.

По словам Трампа, Штаты обладают беспрецедентной огневой мощью, неограниченным количеством боеприпасов и достаточно времени.

"Посмотрите, что случится с этими сумасшедшими подонками сегодня. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая большая честь делать это!" - подытожил президент.

Читайте: Конфликт с Ираном – самая некомпетентная война США в истории, - сенатор-демократ Мерфи

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда цены на нефть растут, США зарабатывают "много денег", - Трамп

+11
Додік, ти, як завжди, і тут обісрався і споплюжив сша.
13.03.2026 08:33
+10
Що там економіка США придурок? Він забув що його вибирали президентом США а не премєром Ізраїлю
13.03.2026 08:34
+6
Спеціальна військова операція "Епічна лють" з врятування кацапської економіки (з відповідними наслідками).
13.03.2026 08:36
Додік, ти, як завжди, і тут обісрався і споплюжив сша.
13.03.2026 08:33
Чому, може США ще раз обісралися, але трампонутий та його оточення добре заробили
13.03.2026 08:36
Додік Порьрет сша, от як у нас Zе Портрет, тому Додік, як і Zе, обісравшисмь обісрав свою країну.
А то шо цяцей мудак, як і наша гнида, добряче заробив на війні я не оскаоржую.
А жодной мети сша там не досягнуто.
13.03.2026 08:49
Старый Soldat.. вы не только старый-вы великий.. стратег и аналитик.
13.03.2026 08:54
Ні, я не маю аналітичного складу розуму, як наприклад В. Портников, В. Залужний тощо. Але шо таке оператор оперативного управління як роду так і виду військ знаю не з сторонніх розповідей.
13.03.2026 09:04
трамп пішов в рознос
13.03.2026 08:33
... він забув додати - "так же як перед тим ми знищили весь флот та авіацію Афганістану"
- А що у Афганістану був флот та авіація?
- Сказано ж - ні - її Трамп знищив ще при першій каденції...
13.03.2026 09:42
Доводьте начате до кінця...
13.03.2026 08:33
Трамп конечно сумасшедший. А то что он сейчас делает, Украине выгодно. Хотя бы как месть Ирану за шахеды, которые летят на нас. Которые они дали кацапам, построили производство и обучили ими воевать. Поэтому-go johnny, go !!
13.03.2026 08:51
Дай Боже, щоб 47-му все вдалося! Іранськи повстанці чекали на його допомогу... знищення режиму аятол в інтересах іранців, іх ближніх сусідів, навіть Україні дісталося від тих шахедів...
Хто загрожував ірану, якій всі ресурси кинув на вироблення ЯЗ та гіганськими темпами нарощував запаси озброєння?
Зрозуміло, що не для того, щоб ці дрони і ракети припадали пилюкою на складах і дипл.шляхом запобігти лиху можливісті не було від слова зовсім не було.
Десятки років санкцій не змінили а ні цілей а не апетитів фанатиків, які фактично діяли проти свого народу... і сусідніх країн, які були вимушені розмістити в себе ам.воєнні бази для захисту, адже інакше їх би вартові аятол розтрощили, як кувейт, в якій вторгся хусейн... щоб грабувати і вбивати...
13.03.2026 09:10
... кінець буде таким же як і в Афганістані
13.03.2026 09:44
Що там економіка США придурок? Він забув що його вибирали президентом США а не премєром Ізраїлю
13.03.2026 08:34
А вас сильно парит экономика Америки?))
13.03.2026 08:52
Паріт...США з лютого 2022 року надали або виділили Україні понад $100 млрд загальної допомоги (військової, фінансової та гуманітарної). З цієї суми понад $58-66 млрд спрямовано саме на безпекову (військову) підтримку, що включає зброю, навчання та обладнання. Також США виділили понад $30 млрд прямої бюджетної підтримки.
13.03.2026 09:58
Трампонутий мабуть про себе це сказав
13.03.2026 08:34
Таке придурочне, як і наш найвеличніший та путлер.
13.03.2026 08:36
Спеціальна військова операція "Епічна лють" з врятування кацапської економіки (з відповідними наслідками).
13.03.2026 08:36
Наврядчи він думав про ху...лівську економіку, хоча може ху...ло його в темну використав. Скоріше він думав як заробити самому на цьому, та дати заробити своєму оточенню. А на США йому плювати
13.03.2026 08:42
Що з цім світом не так?
Сі Ху Зе і як вишенька на торті трамп
13.03.2026 08:36
Дебіл рижий хвалиться що знищив іранський флот і думає що вже переміг. Сила ірану ніколи не була в флоті. Сила ірану була в терористах. Якщо їх не знищити разом з ватажками то вони перечекають бомбардування і знову повилазять з нір і візьмуться за своє
13.03.2026 08:37
А ще сила іранського режиму в союзниках типу Сосії. Знищіть Сосію і всі режими в усьому світі посипляться самі собою. Бо майже всі терористичні організації і всі диктатори були створені або підтримуються кремлівським режимом.
13.03.2026 08:43
Та буде як в тому анекдоті коли в батька на базарі вкрали кожуха і він пішов додому без кожуха.
13.03.2026 08:38
США втратили літак-паливозаправник КС-135 в ході проведення операції - CENTCOM

Літак зазнав катастрофи на заході Іраку.
Upd: на борту було 6 осіб, їхня доля невідома - CBS

Ще один літак-паливозаправник КС-135 зазнав ушкоджень, але зміг приземлитися в Ізраїлі, - CBS
13.03.2026 08:39
Сьогодні в Ірані буде кривавий заміс - живі будуть завидувати мертвим - Трамп
13.03.2026 08:39
Трампонутий мабуть бажає ху.,.ла переплюнути.
13.03.2026 08:45
Сказав шо прийшов час розкидати камені - на черзі Куба Панама Нікарагуа Мексика
13.03.2026 08:51
Вы знаете, америкосы подогнут под себя латинскую Америку. И в общем правильно. Нехер там шляться Китаю и России. Кстати-Плешивый давно перестал мычать про многополярный мир. Как сказал по-моему Рубио -"в белом доме новый шериф". И хорошо.
13.03.2026 08:58
Президент Колумбії називає США бандою педофілів і обіцяє відрізати Трампу голову. Чому Трамп не відповідає, а західні ЗМІ навіть приховують ці нападки. Бояться?
13.03.2026 09:14
Зрозуміло ЗМІ працюють по команді, як дресировані собаки, але чому Трамп прикидається що не помічає як йому сруть на голову?
13.03.2026 09:28
А чи замислювались ви про те, чому мексиканці та ін толпами валили в штати і мріяли там оселитися, а не продрвжувати жити в безісходні на своїй землі?
13.03.2026 09:15
Нічого нового - поляки виїзжали в Англію Німеччину США а в латиносів до бідності/ а життя одне/ ше й наркокартелі
13.03.2026 09:20
Гра на зниження нафти
13.03.2026 08:44
Та нічого не станеться,ідіот патлатий. І хто б ото кукурікав про божевільних покидьків.
13.03.2026 08:45
Ничего с ними не станется! Корея, Вьетнам, Афганистан. Даже Ирак, Ливия и Сирия. Понтов вагон, результату ноль.
13.03.2026 08:45
"´- хто вкрав мій чемодан? краще поверніть! а то буде як в одесі!
- а що було в одесі?
- та шо було, тоже ось так вкрали і з кінцями, так і знайшовся!" (С(
13.03.2026 08:50
НЕ знайшовся

13.03.2026 10:11
а Охмадеты бомбят значит не покидьки???
13.03.2026 08:52
Вже побачили що сталося з цінами на нафту через рудого божевільного покидька!
13.03.2026 08:54
"подивимось,шо буде далi"(c)
13.03.2026 09:02
Це називається...не кажи гоп..
13.03.2026 09:12
https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF&oq=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF+%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEyNzg1ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCVzCAAiYdeMJP2qv066VdBWni0A9WNnMQpNkLP1RdnOOmeAMvDdrH49OGXkL3Ka4XpWvHSPA4SguomAKxIqgHXYoJdLJluoM2DQG3SbruclOP1hXIsGsDo6mWQ7O9QogCP5Da_iXuKBl3QQAO7OVCdFmrDEax0oARS4tyFsDbRfcadpNYVCPl8DRJJn-FeRRVh&csui=3&ved=2ahUKEwjttOCaqpyTAxVA-AIHHYbbEXMQgK4QegQIARAB Дональд Трамп, який обійняв посаду Президента США 20 січня 2025 року, неодноразово висловлював занепокоєння щодо стану оборонної промисловості США та запасів ***********. Він зазначав, що внаслідок надання військової допомоги Україні запаси зброї в США вичерпуються.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають необмежену кількість ***********.
13.03.2026 09:17
Наближається рейдерське захоплення "Ньюйорк таймс"?)))
13.03.2026 09:20
Та йди на *** зі своїми понтами, ***** тупорилий! Вже 2 тижні тебе возять мордой об асфальт, а у виграші москалі.
13.03.2026 09:25
Перемагає і перемагає, а Ормузька протока як була заблокованою, такою і залишилась.
13.03.2026 09:34
І що з ними може статися? Та НІЧОГО!
13.03.2026 09:37
Божевільні, ті хто знімає санкції з російських танкерів, Донні. Як ти набрид за рік.
.'
13.03.2026 10:12
 
 