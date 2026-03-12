Конфликт с Ираном – самая некомпетентная война США в истории, - сенатор-демократ Мерфи

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи, член комитета Сената по международным отношениям, назвал конфликт США с Ираном "самой некомпетентной и непоследовательной войной, которую Америка вела за последнее столетие".

Его цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

О Трампе

Мерфи, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, обвинил американского президента Дональда Трампа в "старческом маразме" и "потере разума".

"Это самая некомпетентная, самая непоследовательная война, которую Америка вела за последние 100 лет, и это о многом говорит. Эта администрация не имеет представления, что она делает. У нее нет ни одного жизнеспособного плана войны. Они ежедневно меняют свои цели и задачи. Я очень сочувствую нашим солдатам и военным руководителям, которые получают указания от старика, теряющего рассудок", - подчеркнул сенатор.

Чиновник заявил, что война идет "ужасно" и будет стоить американцам их денег и, возможно, их безопасности.

"Цены растут, [Ормузский] пролив закрыт. Иран все еще сохраняет способность наносить удары по нашим региональным союзникам... Ядерная программа все еще существует. Это сплошная катастрофа, и в этом виноват один человек, Дональд Трамп, который каждый день меняет свое мнение о том, какой должна быть эта война", - добавил Мерфи.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

