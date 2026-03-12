РУС
Новости Удары США по Ирану
2 180 15

Конфликт с Ираном – самая некомпетентная война США в истории, - сенатор-демократ Мерфи

кріс,мерфі

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи, член комитета Сената по международным отношениям, назвал конфликт США с Ираном "самой некомпетентной и непоследовательной войной, которую Америка вела за последнее столетие". 

Его цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

О Трампе

Мерфи, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, обвинил американского президента Дональда Трампа в "старческом маразме" и "потере разума".

"Это самая некомпетентная, самая непоследовательная война, которую Америка вела за последние 100 лет, и это о многом говорит. Эта администрация не имеет представления, что она делает. У нее нет ни одного жизнеспособного плана войны. Они ежедневно меняют свои цели и задачи. Я очень сочувствую нашим солдатам и военным руководителям, которые получают указания от старика, теряющего рассудок", - подчеркнул сенатор.

Чиновник заявил, что война идет "ужасно" и будет стоить американцам их денег и, возможно, их безопасности.

"Цены растут, [Ормузский] пролив закрыт. Иран все еще сохраняет способность наносить удары по нашим региональным союзникам... Ядерная программа все еще существует. Это сплошная катастрофа, и в этом виноват один человек, Дональд Трамп, который каждый день меняет свое мнение о том, какой должна быть эта война", - добавил Мерфи.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Иран (1023) США (7256) Сенат США (187)
Топ комментарии
+14
Шо, почали прозрівати, що США керує старий маразматик рудий чорт?
12.03.2026 22:13 Ответить
+10
так і є, якби не компромат на трампа, зібраний епштейном, цієї війни і не було би.
12.03.2026 22:11 Ответить
+4
"Что ни делает дурак, все он делает не так..." (с) С.Маршак
12.03.2026 22:30 Ответить
+146%
12.03.2026 23:25 Ответить
Росія отримує до 150 мільйонів доларів додаткових бюджетних надходжень від продажу нафти на день, що робить її найбільшим бенефіціаром конфлікту на Близькому Сході, пише газета Financial Times.

За оцінками, Москва вже отримала від 1,3 до 1,9 млрд доларів додаткових доходів від податків на експорт нафти після фактичного закриття Ормузької протоки, що призвело до зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю.
За розрахунками FT, основаними на галузевих даних і оцінках кількох аналітиків, російський уряд може отримати від 3,3 до 4,9 млрд доларів додаткових доходів до кінця березня.

Це станеться за умови, що середня ціна на російську нафту марки Urals цього місяця становитиме близько $70-80 за барель, а не залишиться на рівні, близькому до середнього показника за попередні два місяці - $52 за барель.
12.03.2026 22:13 Ответить
Трамп каже шо кожен день міняючи свої плани на війну з Іраном він заманює противника на слизьке
12.03.2026 22:13 Ответить
Некомпетентна війна некомпетентного президентна. Причинно-наслідковий зв'язок,класика
12.03.2026 22:18 Ответить
Конфлікт з Іраном - найбільш некомпетентна війна США в історії, - сенатор-демократ Мерфі

Трамп має https://www.google.com/search?q=excuse&newwindow=1&sca_esv=f0688cf0b4adbcef&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&sxsrf=ANbL-n6I-IyRuz5qgsT1oMkf85bG1rkOTQ%3A1773347737216&ei=mSOzadz3DIKJwPAP_Lmn8Qg&biw=1920&bih=911&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ9Cy0ZbQtNC80LDQt9C60LAg0YPQutGA0LDRl9C90YHRjNC60L7RjioCCAEyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIih1QAFgAcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBAcgBAJgCAaACCJgDAIgGAZAGBJIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMyLTHIBweACAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwif7sqXm5uTAxWkR1UIHQKRFOYQgK4QegYIAQgAEAM excuse /відмазку/ https://www.google.com/search?q=pretext&newwindow=1&sca_esv=f0688cf0b4adbcef&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&sxsrf=ANbL-n6I-IyRuz5qgsT1oMkf85bG1rkOTQ%3A1773347737216&ei=mSOzadz3DIKJwPAP_Lmn8Qg&biw=1920&bih=911&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ9Cy0ZbQtNC80LDQt9C60LAg0YPQutGA0LDRl9C90YHRjNC60L7RjioCCAEyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIih1QAFgAcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBAcgBAJgCAaACCJgDAIgGAZAGBJIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMyLTHIBweACAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwif7sqXm5uTAxWkR1UIHQKRFOYQgK4QegYIAQgAEAQ pretext - найбільш некомпетентну війну США в історії розпочав Байден, як і війну в Україні... Він би з братаном Путіним...

Трамп не розпочинає воєн - Трампу випала нелегка місія планетарного масштабу закінчувати війни, які розпочав Байден, Обама...

Той сенатор Мерфі не вкурсі дєла - не дивиться телевізор.
*******************************

"Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду.

Вони можуть укласти угоду.

Але вони не ******* один одного.

Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.

(майже цитата Трампа; у всякому випадку - по суті цитата, нехай не дослівна)." (с)

Так коментатор до публікації на Цензор Нет Moore у короткому коментарі виклав МЕМОРАНДУМ щодо миру на Близькому сході.
12.03.2026 22:38 Ответить
Ще варто додати, що Трамп повинен віддати Ірану ті авіаносці, яка зараз плавають біля його берегів, і кусок Флориди.
12.03.2026 23:18 Ответить
надія України і українського народу на допомогу США ,якими керує "помішаний на грошах,і на молоих повіях, старий прорашистський холуй "трамбон"у закінченні війни з рашистом, настільки марна, як надія на те.що "зеленський омано- прорашистський слуга" став патріотом України і дбає про захист України і її народу, та є "чистимм на руки" до української казни...
12.03.2026 22:40 Ответить
Адміністрація Доні таки дійсно ще й досі не змогла пояснити усім , що саме є кінцевою перемогою -зміна режиму, знищення ядерної програми чи просто стримування . Тому цей сенатор правдиво стверджує, що нинішня адміністрація нажаль не має жодного життєздатного плану, постійно змінює цілі та фактично підставляє власних військових під удари через хаотичні вказівки лідера, чию адекватність він ставить під сумнів. Основними наслідками цієї стратегії стали закриття Ормузької протоки та стрімкий злет цін, що прямо б'є по гаманцях американців, при цьому головні загрози - ядерна програма Ірану та його здатність атакувати союзників - так і не були усунені. Мерфі підсумовує, що ця ситуація є суцільною катастрофою, у якій винен виключно Доня, чия непослідовність і щоденна зміна думок поставили під удар не лише фінанси, а й національну безпеку Сполучених Штатів.....
12.03.2026 22:47 Ответить
Ну,так) Демократи тупо сцали і за Обами,і за Байдена)
12.03.2026 22:55 Ответить
При «втраті розуму» неможливо збільшити свої статки в геометричній прогресії. Так не буває. А що до захисту інтересів Америки… Він би і Іванку, в 15 років, відвіз на острів до Епштейна, якби йому добре заплатили.
12.03.2026 22:56 Ответить
Ця війна вигідна лише одній нахабній державі, котрій вірно та беззастережно і служить нинішній през Америки..
12.03.2026 23:10 Ответить
Америка втратить свої позиції через те, що вона давно з'їхала з християнського шляху, від Біблії та віри її засновників.
А що дід з'їхав, то просто інструмент чи засіб покарання згори
12.03.2026 23:15 Ответить
 
 