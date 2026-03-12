Британия заявила о "скрытой руке Путина" в военной тактике Ирана

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что за некоторыми военными методами Ирана может стоять скрытая поддержка России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian со ссылкой на заявление британского министра обороны.

По словам Гилли, британские разведслужбы фиксируют все более частое использование иранскими подразделениями тактики, которую Россия применяет в войне против Украины. Речь идет прежде всего о способах применения беспилотников.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Российская тактика в использовании дронов

Министр отметил, что иранские операторы БПЛА и связанные с ними вооруженные группировки начали перенимать методы, которые ранее активно использовали российские войска.

По словам британских военных, одним из таких элементов является запуск дронов на значительно более низкой высоте. Это затрудняет их обнаружение системами противовоздушной обороны и повышает эффективность ударов.

Генерал-лейтенант Ник Перри сообщил, что Россия передает Ирану тактические рекомендации по управлению беспилотными летательными аппаратами.

"Я думаю, никто не удивится, что за некоторыми иранскими тактиками и, возможно, за некоторыми их возможностями стоит скрытая рука Путина", — заявил Джон Гилли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда цены на нефть растут, США зарабатывают "много денег", - Трамп

Атака дронов на базу в Эрбиле

Заявление британского министра прозвучало после ночной атаки беспилотников на военную базу в иракском Эрбиле, где дислоцируются западные военные контингенты.

Во время инцидента несколько дронов пытались атаковать объект, на котором находились и британские военнослужащие. По информации британского оборонного ведомства, команда противодействия беспилотникам уничтожила два аппарата.

Вследствие атаки среди британских военных пострадавших не зафиксировано.

Ранее источники сообщали, что Москва помогает Тегерану в войне, в частности предоставляя разведывательные данные о возможных военных целях Соединенных Штатов.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его не беспокоит информация о возможной передаче Ирану разведывательных данных со стороны России.

Кроме того, в беспилотнике-камикадзе, который атаковал британскую авиабазу на Кипре, были обнаружены комплектующие российского производства.

Читайте также: Новый верховный лидер Ирана Хаменеи выступил с первым заявлением: обещает отомстить