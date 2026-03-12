УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17219 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
3 036 14

Британія заявила про "приховану руку Путіна" у військовій тактиці Ірану

Гілі звинуватив Росію у допомозі іранському режиму

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за частиною військових методів Ірану може стояти прихована підтримка Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian із посиланням на заяву британського міністра оборони.

За словами Гілі, британські розвідслужби фіксують дедалі частіше використання іранськими підрозділами тактики, яку Росія застосовує у війні проти України. Йдеться насамперед про способи застосування безпілотників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Російська тактика у використанні дронів

Міністр зазначив, що іранські оператори БпЛА та пов’язані з ними збройні угруповання почали переймати методи, які раніше активно використовували російські війська.

За словами британських військових, одним із таких елементів є запуск дронів на значно нижчій висоті. Це ускладнює їхнє виявлення системами протиповітряної оборони та підвищує ефективність ударів.

Генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив, що Росія передає Ірану тактичні рекомендації щодо управління безпілотними літальними апаратами.

"Я думаю, ніхто не здивується, що за деякими іранськими тактиками і, можливо, за деякими їхніми можливостями стоїть прихована рука Путіна", — заявив Джон Гілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли ціни на нафту зростають, США заробляють "багато грошей", - Трамп

Атака дронів на базу в Ербілі

Заява британського міністра пролунала після нічної атаки безпілотників на військову базу в іракському Ербілі, де дислокуються західні військові контингенти.

Під час інциденту кілька дронів намагалися атакувати об’єкт, на якому перебували і британські військовослужбовці. За інформацією британського оборонного відомства, команда протидії безпілотникам знищила два апарати.

У результаті атаки серед британських військових постраждалих не зафіксовано.

  • Раніше джерела повідомляли, що Москва допомагає Тегерану у війні, зокрема надаючи розвідувальні дані щодо можливих військових цілей Сполучених Штатів.
  • Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не турбує інформація про можливу передачу Ірану розвідувальних даних з боку Росії.
  • Крім того, у безпілотнику-камікадзе, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, були виявлені комплектуючі російського виробництва.

Читайте також: Новий верховний лідер Ірану Хаменеї виступив із першою заявою: Обіцяє помститися

Автор: 

безпілотник БпЛА (5992) Іран (3515) путін володимир (25497) Близький Схід (350) Гілі Джон (110)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Заявили якось невпевнено, і закономірне питання... Далі що?
показати весь коментар
12.03.2026 18:42 Відповісти
+7
Звичайно-але не рука а брудне смердюче рило стирчить саме з кремля...
показати весь коментар
12.03.2026 18:55 Відповісти
+5
Кацапи допомагали валити шаха і пропихувати аятолл.Раніше мусульмани не мали терористичних нахилів,кацапи навчили
показати весь коментар
12.03.2026 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заявили якось невпевнено, і закономірне питання... Далі що?
показати весь коментар
12.03.2026 18:42 Відповісти
Стурбуватися глибоко)
показати весь коментар
12.03.2026 19:17 Відповісти
А Шторм шедли звідки?
показати весь коментар
12.03.2026 23:14 Відповісти
Скільки?(
показати весь коментар
12.03.2026 23:28 Відповісти
Майже кожнього дня у новинах!
показати весь коментар
13.03.2026 08:34 Відповісти
Звичайно-але не рука а брудне смердюче рило стирчить саме з кремля...
показати весь коментар
12.03.2026 18:55 Відповісти
Кацапи допомагали валити шаха і пропихувати аятолл.Раніше мусульмани не мали терористичних нахилів,кацапи навчили
показати весь коментар
12.03.2026 19:04 Відповісти
Наприклад ваххабізм не кацапи придумали. Хоч це і не Іранська тема.
показати весь коментар
12.03.2026 21:21 Відповісти
Загальна тенденція в кацапів і підкацапників така,терор!!!А там і інші вчились....
показати весь коментар
12.03.2026 22:20 Відповісти
Прихована? Та не смішить. Вони й не намагаються нічого приховати. І кажуть, що у них договір.
показати весь коментар
12.03.2026 19:05 Відповісти
РФ отруїла новічком, полонієм, та ще чимось та повісила прямо в Британії громадян Британії. За цей пріскорбний факт британці надпотужно пернулі в калюжу, ну власне, і все на тому.
показати весь коментар
12.03.2026 19:23 Відповісти
Один лише Тромб вірить на слово кгбшному майору
показати весь коментар
12.03.2026 19:45 Відповісти
Вітьок розтлумачив, що великий друг англосаксів Окурок нічого поганого не робить. Все інше від лукавого.
показати весь коментар
12.03.2026 19:57 Відповісти
Ніяка не прихована.
Стратегічний задум відволікти увагу від України, зменшити поставки зброї, підняти ціну нафти, легалізувати агресію як нормальне міжнародне явище.
Роззуйте очі, шановні. Де ваші аналітики?
показати весь коментар
12.03.2026 22:12 Відповісти
 
 