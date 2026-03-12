Британія заявила про "приховану руку Путіна" у військовій тактиці Ірану

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за частиною військових методів Ірану може стояти прихована підтримка Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian із посиланням на заяву британського міністра оборони.

За словами Гілі, британські розвідслужби фіксують дедалі частіше використання іранськими підрозділами тактики, яку Росія застосовує у війні проти України. Йдеться насамперед про способи застосування безпілотників.

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Російська тактика у використанні дронів

Міністр зазначив, що іранські оператори БпЛА та пов’язані з ними збройні угруповання почали переймати методи, які раніше активно використовували російські війська.

За словами британських військових, одним із таких елементів є запуск дронів на значно нижчій висоті. Це ускладнює їхнє виявлення системами протиповітряної оборони та підвищує ефективність ударів.

Генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив, що Росія передає Ірану тактичні рекомендації щодо управління безпілотними літальними апаратами.

"Я думаю, ніхто не здивується, що за деякими іранськими тактиками і, можливо, за деякими їхніми можливостями стоїть прихована рука Путіна", — заявив Джон Гілі.

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Атака дронів на базу в Ербілі

Заява британського міністра пролунала після нічної атаки безпілотників на військову базу в іракському Ербілі, де дислокуються західні військові контингенти.

Під час інциденту кілька дронів намагалися атакувати об’єкт, на якому перебували і британські військовослужбовці. За інформацією британського оборонного відомства, команда протидії безпілотникам знищила два апарати.

У результаті атаки серед британських військових постраждалих не зафіксовано.

Раніше джерела повідомляли, що Москва допомагає Тегерану у війні, зокрема надаючи розвідувальні дані щодо можливих військових цілей Сполучених Штатів.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не турбує інформація про можливу передачу Ірану розвідувальних даних з боку Росії.

Крім того, у безпілотнику-камікадзе, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, були виявлені комплектуючі російського виробництва.

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