Конфлікт з Іраном – найбільш некомпетентна війна США в історії, - сенатор-демократ Мерфі
Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі, член комітету Сенату з міжнародних відносин, назвав конфлікт США з Іраном "найбільш некомпетентною і непослідовною війною, яку Америка вела за останнє століття".
Його цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.
Про Трампа
Мерфі, коментуючи конфлікт на Близькому Сході, звинуватив американського президента Дональда Трампа в "старечому маразмі" і "втраті розуму".
"Це найнекомпететніша, найнепослідовніша війна, яку Америка вела за останні 100 років, і це багато про що говорить. Ця адміністрація не має уявлення, що вона робить. Не має жодного життєздатного плану війни. Вони щодня змінюють свої цілі та завдання. Я дуже співчуваю нашим солдатам і військовим керівникам, які отримують вказівки від старого, який втрачає розум", - наголосив сенатор.
Посадовець заявив, що війна йде "жахливо" і коштуватиме американцям їхніх грошей і, можливо, їхньої безпеки.
"Ціни ростуть, [Ормузька] протока закрита. Іран все ще зберігає здатність завдавати удари по наших регіональних союзниках... Ядерна програма все ще існує. Це суцільна катастрофа, і в цьому винен один чоловік, Дональд Трамп, який щодня змінює свою думку про те, якою повинна бути ця війна", - додав Мерфі.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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За оцінками, Москва вже отримала від 1,3 до 1,9 млрд доларів додаткових доходів від податків на експорт нафти після фактичного закриття Ормузької протоки, що призвело до зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю.
За розрахунками FT, основаними на галузевих даних і оцінках кількох аналітиків, російський уряд може отримати від 3,3 до 4,9 млрд доларів додаткових доходів до кінця березня.
Це станеться за умови, що середня ціна на російську нафту марки Urals цього місяця становитиме близько $70-80 за барель, а не залишиться на рівні, близькому до середнього показника за попередні два місяці - $52 за барель.
Трамп має https://www.google.com/search?q=excuse&newwindow=1&sca_esv=f0688cf0b4adbcef&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&sxsrf=ANbL-n6I-IyRuz5qgsT1oMkf85bG1rkOTQ%3A1773347737216&ei=mSOzadz3DIKJwPAP_Lmn8Qg&biw=1920&bih=911&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ9Cy0ZbQtNC80LDQt9C60LAg0YPQutGA0LDRl9C90YHRjNC60L7RjioCCAEyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIih1QAFgAcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBAcgBAJgCAaACCJgDAIgGAZAGBJIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMyLTHIBweACAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwif7sqXm5uTAxWkR1UIHQKRFOYQgK4QegYIAQgAEAM excuse /відмазку/ https://www.google.com/search?q=pretext&newwindow=1&sca_esv=f0688cf0b4adbcef&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&sxsrf=ANbL-n6I-IyRuz5qgsT1oMkf85bG1rkOTQ%3A1773347737216&ei=mSOzadz3DIKJwPAP_Lmn8Qg&biw=1920&bih=911&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ9Cy0ZbQtNC80LDQt9C60LAg0YPQutGA0LDRl9C90YHRjNC60L7RjioCCAEyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIih1QAFgAcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBAcgBAJgCAaACCJgDAIgGAZAGBJIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMyLTHIBweACAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwif7sqXm5uTAxWkR1UIHQKRFOYQgK4QegYIAQgAEAQ pretext - найбільш некомпетентну війну США в історії розпочав Байден, як і війну в Україні... Він би з братаном Путіним...
Трамп не розпочинає воєн - Трампу випала нелегка місія планетарного масштабу закінчувати війни, які розпочав Байден, Обама...
Той сенатор Мерфі не вкурсі дєла - не дивиться телевізор.
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"Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду.
Вони можуть укласти угоду.
Але вони не ******* один одного.
Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.
(майже цитата Трампа; у всякому випадку - по суті цитата, нехай не дослівна)." (с)
Так коментатор до публікації на Цензор Нет Moore у короткому коментарі виклав МЕМОРАНДУМ щодо миру на Близькому сході.
А що дід з'їхав, то просто інструмент чи засіб покарання згори
Самий некомпетентний президент = самий некомпетентний кабінет міністрів = самі некомпетентні закони = сама некомпетентна війна...
А дурні ті, що чекали від рудого дегенерата хочь чогось "компетентного"...
Трамп
Байден
Обама
Клінтон
Буш молодший.