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Новини Операція США проти Ірану
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Конфлікт з Іраном – найбільш некомпетентна війна США в історії, - сенатор-демократ Мерфі

кріс,мерфі

Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі, член комітету Сенату з міжнародних відносин, назвав конфлікт США з Іраном "найбільш некомпетентною і непослідовною війною, яку Америка вела за останнє століття". 

Його цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Про Трампа

Мерфі, коментуючи конфлікт на Близькому Сході, звинуватив американського президента Дональда Трампа в "старечому маразмі" і "втраті розуму".

"Це найнекомпететніша, найнепослідовніша війна, яку Америка вела за останні 100 років, і це багато про що говорить. Ця адміністрація не має уявлення, що вона робить. Не має жодного життєздатного плану війни. Вони щодня змінюють свої цілі та завдання. Я дуже співчуваю нашим солдатам і військовим керівникам, які отримують вказівки від старого, який втрачає розум", - наголосив сенатор.

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Посадовець заявив, що війна йде "жахливо" і коштуватиме американцям їхніх грошей і, можливо, їхньої безпеки.

"Ціни ростуть, [Ормузька] протока закрита. Іран все ще зберігає здатність завдавати удари по наших регіональних союзниках... Ядерна програма все ще існує. Це суцільна катастрофа, і в цьому винен один чоловік, Дональд Трамп, який щодня змінює свою думку про те, якою повинна бути ця війна", - додав Мерфі.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: США перекинули частину систем ППО з Європи на Близький Схід

Автор: 

Іран (3515) США (26787) Сенат США (646)
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Топ коментарі
+32
Шо, почали прозрівати, що США керує старий маразматик рудий чорт?
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12.03.2026 22:13 Відповісти
+28
так і є, якби не компромат на трампа, зібраний епштейном, цієї війни і не було би.
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12.03.2026 22:11 Відповісти
+13
"Что ни делает дурак, все он делает не так..." (с) С.Маршак
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12.03.2026 22:30 Відповісти
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так і є, якби не компромат на трампа, зібраний епштейном, цієї війни і не було би.
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12.03.2026 22:11 Відповісти
+146%
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12.03.2026 23:25 Відповісти
Не факт, за останні 30 років США потрапили під сильний вплив ізраїльських лоббі, євреї крутять США як циган сонцем і Епштейн це лише частина налагодженого механізму.
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12.03.2026 23:40 Відповісти
І ніхто не бачить, що цю війну придумав *****, а трамп лише виконує вказівки...
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13.03.2026 00:37 Відповісти
Шо, почали прозрівати, що США керує старий маразматик рудий чорт?
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12.03.2026 22:13 Відповісти
Ні, вони знали, але думали що якось перетерплять ще один термін ідіота не каламутячи суспільство, та зась - виявилось чорт заліз в холодильник до кожного американця і з цим вже неможливо миритись.
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12.03.2026 23:45 Відповісти
Росія отримує до 150 мільйонів доларів додаткових бюджетних надходжень від продажу нафти на день, що робить її найбільшим бенефіціаром конфлікту на Близькому Сході, пише газета Financial Times.

За оцінками, Москва вже отримала від 1,3 до 1,9 млрд доларів додаткових доходів від податків на експорт нафти після фактичного закриття Ормузької протоки, що призвело до зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю.
За розрахунками FT, основаними на галузевих даних і оцінках кількох аналітиків, російський уряд може отримати від 3,3 до 4,9 млрд доларів додаткових доходів до кінця березня.

Це станеться за умови, що середня ціна на російську нафту марки Urals цього місяця становитиме близько $70-80 за барель, а не залишиться на рівні, близькому до середнього показника за попередні два місяці - $52 за барель.
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12.03.2026 22:13 Відповісти
Трамп каже шо кожен день міняючи свої плани на війну з Іраном він заманює противника на слизьке
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12.03.2026 22:13 Відповісти
Головне, щоб він сам не нахитнувся на тому слизькому.
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13.03.2026 15:53 Відповісти
Некомпетентна війна некомпетентного президентна. Причинно-наслідковий зв'язок,класика
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12.03.2026 22:18 Відповісти
"Что ни делает дурак, все он делает не так..." (с) С.Маршак
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12.03.2026 22:30 Відповісти
Конфлікт з Іраном - найбільш некомпетентна війна США в історії, - сенатор-демократ Мерфі

Трамп має https://www.google.com/search?q=excuse&newwindow=1&sca_esv=f0688cf0b4adbcef&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&sxsrf=ANbL-n6I-IyRuz5qgsT1oMkf85bG1rkOTQ%3A1773347737216&ei=mSOzadz3DIKJwPAP_Lmn8Qg&biw=1920&bih=911&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ9Cy0ZbQtNC80LDQt9C60LAg0YPQutGA0LDRl9C90YHRjNC60L7RjioCCAEyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIih1QAFgAcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBAcgBAJgCAaACCJgDAIgGAZAGBJIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMyLTHIBweACAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwif7sqXm5uTAxWkR1UIHQKRFOYQgK4QegYIAQgAEAM excuse /відмазку/ https://www.google.com/search?q=pretext&newwindow=1&sca_esv=f0688cf0b4adbcef&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&sxsrf=ANbL-n6I-IyRuz5qgsT1oMkf85bG1rkOTQ%3A1773347737216&ei=mSOzadz3DIKJwPAP_Lmn8Qg&biw=1920&bih=911&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ9Cy0ZbQtNC80LDQt9C60LAg0YPQutGA0LDRl9C90YHRjNC60L7RjioCCAEyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIih1QAFgAcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBAcgBAJgCAaACCJgDAIgGAZAGBJIHATGgBwCyBwC4BwDCBwMyLTHIBweACAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwif7sqXm5uTAxWkR1UIHQKRFOYQgK4QegYIAQgAEAQ pretext - найбільш некомпетентну війну США в історії розпочав Байден, як і війну в Україні... Він би з братаном Путіним...

Трамп не розпочинає воєн - Трампу випала нелегка місія планетарного масштабу закінчувати війни, які розпочав Байден, Обама...

Той сенатор Мерфі не вкурсі дєла - не дивиться телевізор.
*******************************

"Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду.

Вони можуть укласти угоду.

Але вони не ******* один одного.

Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.

(майже цитата Трампа; у всякому випадку - по суті цитата, нехай не дослівна)." (с)

Так коментатор до публікації на Цензор Нет Moore у короткому коментарі виклав МЕМОРАНДУМ щодо миру на Близькому сході.
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12.03.2026 22:38 Відповісти
Ще варто додати, що Трамп повинен віддати Ірану ті авіаносці, яка зараз плавають біля його берегів, і кусок Флориди.
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12.03.2026 23:18 Відповісти
Жителям Флориди слід починати вчити фарсі...
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13.03.2026 09:06 Відповісти
надія України і українського народу на допомогу США ,якими керує "помішаний на грошах,і на молоих повіях, старий прорашистський холуй "трамбон"у закінченні війни з рашистом, настільки марна, як надія на те.що "зеленський омано- прорашистський слуга" став патріотом України і дбає про захист України і її народу, та є "чистимм на руки" до української казни...
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12.03.2026 22:40 Відповісти
Адміністрація Доні таки дійсно ще й досі не змогла пояснити усім , що саме є кінцевою перемогою -зміна режиму, знищення ядерної програми чи просто стримування . Тому цей сенатор правдиво стверджує, що нинішня адміністрація нажаль не має жодного життєздатного плану, постійно змінює цілі та фактично підставляє власних військових під удари через хаотичні вказівки лідера, чию адекватність він ставить під сумнів. Основними наслідками цієї стратегії стали закриття Ормузької протоки та стрімкий злет цін, що прямо б'є по гаманцях американців, при цьому головні загрози - ядерна програма Ірану та його здатність атакувати союзників - так і не були усунені. Мерфі підсумовує, що ця ситуація є суцільною катастрофою, у якій винен виключно Доня, чия непослідовність і щоденна зміна думок поставили під удар не лише фінанси, а й національну безпеку Сполучених Штатів.....
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12.03.2026 22:47 Відповісти
Дивно, що є простаки, які всерйоз чекають що їм пояснять кінцеву перемогу.
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13.03.2026 02:06 Відповісти
Цікава логіка: вимагати звітність за ремонт у під'їзді - це нормально, а от питати про цілі війни, яка змінить світ, - це виявляється "простацтво''.....Дійсно, справжні інтелектуали купують квитки на поїзд, не питаючи маршруту. Головне - щоб машиніст мав гарну руду зачіску......
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13.03.2026 03:30 Відповісти
Ну,так) Демократи тупо сцали і за Обами,і за Байдена)
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12.03.2026 22:55 Відповісти
При «втраті розуму» неможливо збільшити свої статки в геометричній прогресії. Так не буває. А що до захисту інтересів Америки… Він би і Іванку, в 15 років, відвіз на острів до Епштейна, якби йому добре заплатили.
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12.03.2026 22:56 Відповісти
Иванку возил демократ Клинтон и не только ее
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13.03.2026 00:39 Відповісти
Ця війна вигідна лише одній нахабній державі, котрій вірно та беззастережно і служить нинішній през Америки..
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12.03.2026 23:10 Відповісти
Америка втратить свої позиції через те, що вона давно з'їхала з християнського шляху, від Біблії та віри її засновників.
А що дід з'їхав, то просто інструмент чи засіб покарання згори
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12.03.2026 23:15 Відповісти
Все логічно!
Самий некомпетентний президент = самий некомпетентний кабінет міністрів = самі некомпетентні закони = сама некомпетентна війна...
А дурні ті, що чекали від рудого дегенерата хочь чогось "компетентного"...
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12.03.2026 23:37 Відповісти
Найнекомпетентніший із некомпетентних за останні 25 років:
Трамп
Байден
Обама
Клінтон
Буш молодший.
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13.03.2026 00:35 Відповісти
Напевно, реалізація давно перезрілого кінця афганської епопеї шляхом ганебної втечі є найбільш компетентною операцією в історії.
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12.03.2026 23:42 Відповісти
100%
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13.03.2026 00:37 Відповісти
дада, при демократах Иран бы ядерной дубиной грозил столицам Европы. куколды
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13.03.2026 00:36 Відповісти
Як я тут писав декілька днів тому - Штати будуть втікати з Ірану з хвостом між ногами як втікали з Афгану.
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13.03.2026 01:19 Відповісти
Ну в що ще можна очікувати від сенатора-дермократа, окрім такого висера? От якби Байдена з його гострим розумом,він зразу ж деескалацію конфлікту і все розрулив.
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13.03.2026 02:08 Відповісти
Через 2-3 місяці російські дронарі піднатаскають бородачей да вони і самі не дурні і створять кілл зону на території Ізраїлю
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13.03.2026 04:56 Відповісти
Як завжди головне питання - кому вигідно?! Крім росії та Ізраїля є варіанти?
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13.03.2026 09:56 Відповісти
 
 