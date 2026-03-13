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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп про Іран: Подивіться, що станеться з цими божевільними покидьками сьогодні

Трамп запевняє, що США перемагають у війні проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають необмежену кількість боєприпасів і достатньо часу для операції в Ірані.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми повністю знищуємо терористичний режим Ірану - військовим, економічним та іншими способами, проте, якщо ви читаєте збанкрутілу "Failing New York Times", ви можете помилково подумати, що ми не перемагаємо. Військово-морських сил Ірану більше немає, їхніх Військово-повітряних сил не існує, ракети, дрони та все інше винищується, а їхні лідери стерті з лиця землі", - наголосив лідер США.

За словами Трампа, Штати мають безпрецедентну вогневу міць, необмежену кількість боєприпасів і достатньо часу.

"Подивіться, що станеться з цими божевільними покидьками сьогодні. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, і тепер я, як 47-й Президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка велика честь робити це!" - підсумував президент.

Трамп запевняє, що США перемагають у війні проти Ірану

Читайте: Конфлікт з Іраном – найбільш некомпетентна війна США в історії, - сенатор-демократ Мерфі

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли ціни на нафту зростають, США заробляють "багато грошей", - Трамп

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Іран (3526) США (26787) Трамп Дональд (8985)
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Топ коментарі
+26
Додік, ти, як завжди, і тут обісрався і споплюжив сша.
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13.03.2026 08:33 Відповісти
+17
Що там економіка США придурок? Він забув що його вибирали президентом США а не премєром Ізраїлю
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13.03.2026 08:34 Відповісти
+9
Додік Порьрет сша, от як у нас Zе Портрет, тому Додік, як і Zе, обісравшисмь обісрав свою країну.
А то шо цяцей мудак, як і наша гнида, добряче заробив на війні я не оскаоржую.
А жодной мети сша там не досягнуто.
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13.03.2026 08:49 Відповісти

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