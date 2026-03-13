Трамп про Іран: Подивіться, що станеться з цими божевільними покидьками сьогодні

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають необмежену кількість боєприпасів і достатньо часу для операції в Ірані.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми повністю знищуємо терористичний режим Ірану - військовим, економічним та іншими способами, проте, якщо ви читаєте збанкрутілу "Failing New York Times", ви можете помилково подумати, що ми не перемагаємо. Військово-морських сил Ірану більше немає, їхніх Військово-повітряних сил не існує, ракети, дрони та все інше винищується, а їхні лідери стерті з лиця землі", - наголосив лідер США.

За словами Трампа, Штати мають безпрецедентну вогневу міць, необмежену кількість боєприпасів і достатньо часу.

"Подивіться, що станеться з цими божевільними покидьками сьогодні. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, і тепер я, як 47-й Президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка велика честь робити це!" - підсумував президент.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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