Трамп про Іран: Подивіться, що станеться з цими божевільними покидьками сьогодні
Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають необмежену кількість боєприпасів і достатньо часу для операції в Ірані.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми повністю знищуємо терористичний режим Ірану - військовим, економічним та іншими способами, проте, якщо ви читаєте збанкрутілу "Failing New York Times", ви можете помилково подумати, що ми не перемагаємо. Військово-морських сил Ірану більше немає, їхніх Військово-повітряних сил не існує, ракети, дрони та все інше винищується, а їхні лідери стерті з лиця землі", - наголосив лідер США.
За словами Трампа, Штати мають безпрецедентну вогневу міць, необмежену кількість боєприпасів і достатньо часу.
"Подивіться, що станеться з цими божевільними покидьками сьогодні. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, і тепер я, як 47-й Президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка велика честь робити це!" - підсумував президент.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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А то шо цяцей мудак, як і наша гнида, добряче заробив на війні я не оскаоржую.
А жодной мети сша там не досягнуто.