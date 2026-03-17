Телемарафон "Єдині новини": 96% влади проти 4% опозиції у лютому, - "Детектор медіа"

У лютому 96% ефіру телемарафону займали представники влади, тоді як опозиція отримала лише 4% присутності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на результати щомісячного моніторингу.

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"Представники парламентської фракції "Слуга народу", Офісу президента та Кабінету міністрів з’являлися в ефірі телемарафону 44 рази, а опозиції - два рази", - йдеться в повідомленні.

Крім того, із гостей від влади найчастіше слово давали представникам "Слуги народу" (28 ефірів), на другому місці — ОП (10) та Кабмін (6).

З опозиційних сил один гість був від партії "Голос" і одна гостя - позафракційна заступниця голови Верховної Ради. Раніше найпопулярнішою опозиційною політичною силою "Єдиних новин" була "Батьківщина", але після відкриття кримінальної справи проти Юлії Тимошенко її представники зникли з ефіру "Єдиних новин".

"Представників "Європейської солідарності", "Батьківщини" та депутатської групи "Довіра" в ефірі у лютому не було", - зазначили у "Детектор медіа".

Телемарафон "Єдині новини": що відомо?

Телемарафон "Єдині новини" - це спільний інформаційний проєкт українських телеканалів, який працює з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він стартував 24 лютого 2022 року. У марафоні беруть участь провідні українські медіагрупи.

Ключові деталі фінансування на 2026 рік:

"Єдині новини": Понад 1,5 млрд грн. Окремі джерела вказують на 738 млн грн на виготовлення контенту, що відповідає рівню попереднього року.

Телеканал "Рада": Близько 80-100 млн грн.

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