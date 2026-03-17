Перспективи мирного врегулювання війни в Україні є. Нам потрібно зустрітися з американцями, - Зеленський

Наразі є перспективи мирного врегулювання війни в Україні. Наша країна дійсно хоче миру.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

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Україна дійсно хоче миру

"Я вважаю, що в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, Президент Трамп хоче миру - отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети", - зауважив він.

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Порівняння прагнень миру України та Росії

За словами Зеленського, Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче Путін.

"Хоча Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна - ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва", - додав він.

Пошук варіантів завершення війни

Зеленський також наголошує, що треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди.

"Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись", - резюмував він.

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Як повідомлялося, нещодавно Трамп заявив, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду.

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