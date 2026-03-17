Перспективи мирного врегулювання війни в Україні є. Нам потрібно зустрітися з американцями, - Зеленський
Наразі є перспективи мирного врегулювання війни в Україні. Наша країна дійсно хоче миру.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.
Україна дійсно хоче миру
"Я вважаю, що в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, Президент Трамп хоче миру - отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети", - зауважив він.
Порівняння прагнень миру України та Росії
За словами Зеленського, Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче Путін.
"Хоча Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна - ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва", - додав він.
Пошук варіантів завершення війни
Зеленський також наголошує, що треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди.
"Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись", - резюмував він.
Як повідомлялося, нещодавно Трамп заявив, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду.
Що передувало?
- Зеленський також зазначав, що за 4 роки повномасштабного вторгнення в Україну Росія набула значного досвіду.
- Окрім того, президент заявив, що Росія передала Ірану технології для модернізації безпілотників "шахед", які тепер становлять загрозу для країн Близького Сходу.
- За словами Зеленського, ЗСУ зірвали російський стратегічний наступ, який ворог планував на цей березень.
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