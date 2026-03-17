Росія щомісяця мобілізує до 45 тисяч людей, - Зеленський
Росія щомісяця мобілізує від 40 до 45 тисяч осіб для поповнення своєї армії. Для стримування українським силам необхідно знищувати приблизно таку ж кількість окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю New York Post.
"Щоб військо Росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії", - наголосив він.
Президент також навів дані щодо втрат противника за останні місяці.
"Протягом останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни", - додав Зеленський.
Що відомо?
Станом на ранок 17 березня, за даними Генштабу, Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 280 860 російських окупантів.
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