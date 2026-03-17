Россия ежемесячно мобилизует до 45 тысяч человек, - Зеленский

Россия ежемесячно мобилизует от 40 до 45 тысяч человек для пополнения своей армии. Чтобы сдержать противника, украинским силам необходимо уничтожать примерно такое же количество оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью New York Post.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Чтобы армия России не увеличивалась, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. Уничтожать только для того, чтобы Россия не распространяла свою агрессию", - подчеркнул он.

Президент также привел данные о потерях противника за последние месяцы.

"В течение последних трех месяцев мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это почти 100 тысяч человек. Представьте себе, сколько Россия теряет ради этой войны", - добавил Зеленский.

Что известно?

По состоянию на утро 17 марта, по данным Генштаба, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 280 860 российских оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны предотвратили масштабное наступление РФ, - Зеленский