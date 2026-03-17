Россия ежемесячно мобилизует до 45 тысяч человек, - Зеленский

Россия ежемесячно мобилизует от 40 до 45 тысяч человек для пополнения своей армии. Чтобы сдержать противника, украинским силам необходимо уничтожать примерно такое же количество оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью New York Post.

"Чтобы армия России не увеличивалась, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. Уничтожать только для того, чтобы Россия не распространяла свою агрессию", - подчеркнул он.

Президент также привел данные о потерях противника за последние месяцы.

"В течение последних трех месяцев мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это почти 100 тысяч человек. Представьте себе, сколько Россия теряет ради этой войны", - добавил Зеленский.

Что известно? 

По состоянию на утро 17 марта, по данным Генштаба, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 280 860 российских оккупантов.

17.03.2026 11:39 Ответить
Висувай вже свій засадний полк з ближнього оточення а то тане на очах - Юзік не збреше
17.03.2026 11:38 Ответить
Ого, і все це москалі роблять без бусиків? 😧
17.03.2026 11:38 Ответить
17.03.2026 11:38 Ответить
І це тому ти відпустив всіх від 18 до 22? Да? Чи як?
17.03.2026 11:38 Ответить
їх зе випустив для того, щоб ще поглибити демографічну катастрофу
17.03.2026 11:41 Ответить
Навпаки, демографічна катастрофа - це загибель цих людей на фронті.
17.03.2026 12:05 Ответить
Їх еміграція - теж катастрофа для української нації, бо вони вже не повернуться. Вони асимілюються і стануть німцями. чехами, поляками.
17.03.2026 12:22 Ответить
Угу, щоправда це катастрофа виключно для ЄС
17.03.2026 12:46 Ответить
17.03.2026 11:38 Ответить
Величезний скотарник населений примітивним біосміттям, звісно там набір іде сам собою і цифри будуть величезні ..
бусікі там є але працюють по адресах ухилянтів виключно
17.03.2026 11:44 Ответить
Там немає бусифікації та немає повісток. Була осінню 2022, вони набрали близько 300 тисяч та відмовилися від неї.
17.03.2026 12:06 Ответить
Бусифікаціі з вулиць немає знаю
17.03.2026 12:12 Ответить
Взагалі немає бусифікації
17.03.2026 12:14 Ответить
Ну тцк приїжджають на бусах додому це є не масово але є
17.03.2026 12:39 Ответить
17.03.2026 11:39 Ответить
або створити ядерну зброю, і тоді настане мир

але цікавіше продовжувати рубатися, так, зе?
17.03.2026 11:39 Ответить
Як ви свідки яз вже заїбали. Що ти будеш робити з тією яз, хто дасть тобі її зробити,про наслідки застосування яз ти хоч думав, ти думаєш що по тобі хер нею у відповідь не вдарять??
17.03.2026 11:56 Ответить
>Як ви свідки яз вже заїбали.

не подобається яз - шуруй в бусік ТЦК, будеш замість ядерки стримувати кацапів

>Що ти будеш робити з тією яз

використовувати як важіль на перемовинах

>хто дасть тобі її зробити

мені не потрібні чиїсь дозволи, просто виходимо з ДНЯЗ і робимо.

>ти думаєш що по тобі хер нею у відповідь не вдарять??

якщо складеться така ситуація, що треба буде вдарити ЯЗ - мені буде вже пофіг на наслідки.
17.03.2026 12:03 Ответить
Створи ядерну зброю. Он аятола вже створив і в нього настав мир...вічний мир.
17.03.2026 12:07 Ответить
Іран є ворогом ізраїлю, тому ізраїль і натравив на них ручного песика-трампа. Ми не є ворогом ізраїлю, Європи, США.
17.03.2026 12:23 Ответить
Це їм не допоможе, коли зросте знищення кацапів до 100 тисяч голів на місяць!
17.03.2026 11:51 Ответить
Wishful thinking.
17.03.2026 12:08 Ответить
Между мобилизует и службой по контракту есть разница, но откуда Зегеваре об этом знать. Сам то сразу в генералиусы прыгнул.
17.03.2026 11:52 Ответить
Росія мобілізує 45, Україна мобілізує 35. Тобто втрати 1:7 чи хоча б 1:3 можуть хіба що наснитись. Скоріш за все це і є реальне співвідношення, інакше зсу вже б переважали зсрф в кілька разів.
17.03.2026 11:59 Ответить
Ти забув порахувати що на рашці нема масового СЗЧ - їх обнуляють при першій же спробі втекти, в тилу мусорва шукає їх ледь не з облавами, а в госпіталях їх тримають під охороною. Крім того в них не можна списатись по догляду за родичами, якщо в тебе загинув член сім'ї, якщо третя дитина і т.д. І звісно ж "добровільна" мобілізація всіх кому світить стаття (а зараз там вішають будь за що), штрафи, прострочені аліменти, строковики яких пресують, а тепер навіть студенти яким погрожують відрахуванням.
17.03.2026 12:50 Ответить
То казали втрати 1:10,то чому не 4,5 тисяч нам треба?
17.03.2026 12:04 Ответить
Тут гра у слова і нав'язування не првильного наративу. Кацапія нікого не мобілізує. Там все цілком добровільно на контрактній основі. Можливо і є якісь окремі випадки, але радше це виключення. Тобто, така інформація розрахована на тупеньких людей, для створення викревленого бачення в цьому питанні.
17.03.2026 12:05 Ответить
Так це правда, їх сильно обробляють перед підписанням контракту і він сам спокійно все підписує і йде, як кажуть "дураків в них на сто років".
17.03.2026 12:20 Ответить
"цілком добровільно"

ну нашо ти ******, ти ж не в Соловйова
17.03.2026 12:51 Ответить
Значить України треба виробляти по 150 тис дронів на місяць із вбудованим ші щоб утілізовувати свинорилих в промислових масштабах
17.03.2026 12:09 Ответить
В Україні також є мобілізація - ось тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
17.03.2026 12:17 Ответить
У нас мінімум 50 тисяч мобілізують кожний місяць і що? Куди вони діваються?
17.03.2026 12:18 Ответить
Навіть в нгу є чіткі терміни контракту, а в зсу є таке?
17.03.2026 12:21 Ответить
кацапи в нього РУСКІЄ,
3.14дари - ЛЮДІ,
А МИ КРІПАКИ?
17.03.2026 12:24 Ответить
Ну при втратах 1:10 (чи 1:6, як там офіційно) Україні точно не треба нагрібати по 30 тисяч в місяць.

Так, так, вони майже всі йдуть в СЗЧ, прийнятна версія.
17.03.2026 12:37 Ответить
 
 