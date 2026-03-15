Ушаков відповів на пропозицію щодо участі Європи в мирних переговорах: "Ми не хочемо, йдіть нах#й"

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков нецензурно відповів на пропозицію Франції долучити Європу до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Financial Times.

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Що відомо

Так, видання зазначає, що в лютому радники президента Франції з національної безпеки Емманюель Бонн та Бертран Бухвальтер відвідали Москву для переговорів з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим.

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"Вибачте, але ні"

Повідомляється, що французькі чиновники наполягали, щоб Москва погодилася на те, що європейці повинні мати місце за столом переговорів.

"Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: "Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах#й", - сказав високопоставлений європейський дипломат.

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Крім того, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив FT, що "європейці не хочуть допомагати мирному процесу" і коли приїхав представник Франції, він "не приніс жодних позитивних сигналів, тож справді не почув нічого позитивного".