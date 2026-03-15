Ушаков відповів на пропозицію щодо участі Європи в мирних переговорах: "Ми не хочемо, йдіть нах#й"
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков нецензурно відповів на пропозицію Франції долучити Європу до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Financial Times.
Що відомо
Так, видання зазначає, що в лютому радники президента Франції з національної безпеки Емманюель Бонн та Бертран Бухвальтер відвідали Москву для переговорів з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим.
"Вибачте, але ні"
Повідомляється, що французькі чиновники наполягали, щоб Москва погодилася на те, що європейці повинні мати місце за столом переговорів.
"Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: "Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах#й", - сказав високопоставлений європейський дипломат.
Крім того, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив FT, що "європейці не хочуть допомагати мирному процесу" і коли приїхав представник Франції, він "не приніс жодних позитивних сигналів, тож справді не почув нічого позитивного".
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