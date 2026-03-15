Помощник российского диктатора Юрий Ушаков нецензурно ответил на предложение Франции привлечь Европу к мирным переговорам по прекращению войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

Что известно

Так, издание отмечает, что в феврале советники президента Франции по национальной безопасности Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер посетили Москву для переговоров с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.

"Извините, но нет"

Сообщается, что французские чиновники настаивали на том, чтобы Москва согласилась на то, что европейцы должны иметь место за столом переговоров.

"Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: "Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите вы на х#й", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил FT, что "европейцы не хотят помогать мирному процессу" и когда приехал представитель Франции, он "не принес никаких позитивных сигналов, так что действительно не услышал ничего позитивного".