Ушаков ответил на предложение об участии Европы в мирных переговорах: "Мы не хотим, идите на х#й"

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков нецензурно ответил на предложение Франции привлечь Европу к мирным переговорам по прекращению войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

Что известно

Так, издание отмечает, что в феврале советники президента Франции по национальной безопасности Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер посетили Москву для переговоров с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.

"Извините, но нет"

Сообщается, что французские чиновники настаивали на том, чтобы Москва согласилась на то, что европейцы должны иметь место за столом переговоров.

"Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: "Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите вы на х#й", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил FT, что "европейцы не хотят помогать мирному процессу" и когда приехал представитель Франции, он "не принес никаких позитивных сигналов, так что действительно не услышал ничего позитивного".

РУССКАЯ КУЛЬТУРИ - це приблизно як Угорський флот
15.03.2026 16:08
кацапи інших звуків, крім матюків, не знають. Бидло, народжене бидлом.
15.03.2026 16:09
"Алло, это прачечная? Х..." Кацапы, сэр.
15.03.2026 16:09
Стара істота, з явно вираженою деменцією, це, як пророцтво щодо подальшої долі отої московії з *******!!!!
Природу ж не обдуриш, дутим відсотком голосувань на мацковії!
15.03.2026 16:47
Потомки "великого" пушкина
"Вчера с божьей помощью, наконец, *** гордячку Керн. Пи*да шире маминой…"
"Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе одолженных, а пишешь о M-me Керн, которую с помощью Божией я на днях ***"
а.с.пушкин
https://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1828/1435_252.htm
15.03.2026 17:20
розвернулися"партнери" та мовчки пішли , туди куди їх послали.
15.03.2026 16:08
аятола теж таке казав -- а зара веріщить від жаху грізний його синуля й благає припинити ...
15.03.2026 16:10
Правду кажуть що йому ноги відірвало?
15.03.2026 16:21
кажуть шо тільки одну.
15.03.2026 17:11
Кажуть шо вже не благає, а просто мовчки сере під себе
15.03.2026 16:27
Борзий ушастий - Трампа на нього немає
15.03.2026 16:11
виходячі з формальної логіки, завтра трамп схвалить позицію ушакова.
15.03.2026 16:25
Трамп його дружбан.
15.03.2026 16:49
А потім ипанутая русня візжить що це Україна проти переговорів 🤔
15.03.2026 16:11
Лижіть дупу цивілізовано і надалі *****, європейські делегації! Може дасте зброю в повному обсязі, і не треба буде принижуватись перед кацапами! 🤬
15.03.2026 16:11
Звісно, не хочуть, бо їх влаштовує команда профанів з України. Європейці їм усю схему поламають.
15.03.2026 16:12
Ось так і нам разом з європейцями треба послати кацапів.
15.03.2026 16:13
15.03.2026 16:15
Зразу видно Пушкініста
15.03.2026 16:18
Олександр Пушкін не лише знав нецензурну лексику, а й віртуозно нею користувався. Для нього «мат» був не ознакою обмеженості, а частиною живої, стихійної мови та інструментом для літературного ***********.
Ось кілька аспектів того, як і де він це робив:

1. Приватне листування
У листах до близьких друзів (наприклад, до Вяземського або Соболевського) Пушкін не стримувався. Він міг використовувати міцне слівце для опису побутових справ, літературних пліток або власного роздратування. Для нього це було ознакою довіри та відсутності світського лицемірства.

2. Епіграми та сатира
Пушкін був майстром дошкульних віршів. Якщо йому потрібно було «вжалити» цензора, критика або надто пихатого чиновника, він міг вдатися до прямої лайки або дуже прозорих натяків, які в ті часи вважалися неприпустимими для друку.

3. «Сороміцькі» твори
Існує цілий пласт творчості, який довгий час не потрапляв до офіційних збірок.
«Цар Микита та сорок його доньок»: Хоча ця казка є скоріше еротичною та грайливою, вона демонструє його любов до тем, які виходили за рамки церковної чи державної моралі.
Тінь Баркова: Пушкін дуже поважав Івана Баркова - поета, який писав виключно нецензурні вірші. В юності Пушкін навіть наслідував його стиль.

4. Ставлення до мови
Пушкін вважав, що мова має бути повноцінною. Він виступав проти надмірної «рафінованості» та «салонності» тогочасної літератури. На його думку, народні вислови (навіть грубі) додавали текстам енергії та щирості.
Важливо розуміти: У XIX столітті існував чіткий поділ на «високий штиль» (для одописів та офіційних промов) і «низький штиль» (для дружніх посиденьок). Пушкін став одним із тих, хто почав змішувати ці світи, що зрештою і створило ******* літературну мову.
15.03.2026 16:37
И как? Они втуда пошли? Согласились с предложением или выразили озабоченность что слишком далеко и долго? Или может стопарнуть флот по полной, прекратить закупать ресурсы и.... да нет они скорее сходят. Дешевле будет.
15.03.2026 16:20
Поки розмотують Іран,Затока не може дати стільки нафти,щоб кацапи могли жерти її сирою.Політика мистецтво можливого....
15.03.2026 16:25
Качапська дипломатія у всій своїй красі. Вони поважають тільки силу.
15.03.2026 16:21
Ну і де в нас і європейців та сила що кацапи це поважали - в зєліних ура-патріотичних відосіках?
15.03.2026 17:23
Звісно, для #уйла набагато краще, щоб Україну ніхто не підтримував на обговоренні ультиматуму рашистів, який кацап*дарська ботоферма вперто обзиває "перемовинами".

Делегації росії і США будуть примушувати Україну підписати "мирну угоду" капітуляцію, а Европа тільки заважатиме путінсько-трампонутій ідилії.
15.03.2026 16:21
О рузкая культура поперла якою вона і є насправді. Дипломати з пітерскої підворотні. Таких тільки самокат вилікує.
15.03.2026 16:22
Судячи зі статті матюкався європейський чиновник, а не Ушаков. Емоційна жіноча журналістика.
15.03.2026 16:23
З чого ви зробили такий висновок? В статті чітко сказано, що так (тобто матом) відповів ушаков. А високопоставлений європейський політик про це розповів.
15.03.2026 17:34
І що? Проковтнуть. Єврокуколди і не таке ковтають. Дірявий прем'єр-міністр Бельгії підтвердить.
15.03.2026 16:23
А якби він так не сказав,то хіба по їх діях і таке неясно,що їх мета залишити Україну з ними один на один,а ще краще ,щоб Україну до цього підштовхнули і європейці,й американці(Американці так і роблять від приходу рудого покидька((В ЄС угорці ,словаки,а тепер вже можливо й бельгійці((Тєрпєніє ,гаспада((((
15.03.2026 16:26
не сприймайте московита серйозно
15.03.2026 16:26
а чего с ними говорить, при всем неуважении к ушакову, это же надо додуматься-коалиция желающих питаров
15.03.2026 16:29
Європа,вали підоРашу!Все робіть по плану.Бодотний Карфаген повинен підти на дно до крейсера "масква".
15.03.2026 16:29
Маладец. Па руззкі відповів. А то тут дипломатию какую то развели. Показали своє справжнє рило. Так держать маттваю.🤣
15.03.2026 16:31
Ну так це тільки наші ура-патріоти живуть у віртуальному світі "сили права " ,а кацапи і китайці і американці і т.д. жили і живуть в реальному світі "права сили " ,коли в 1945 році США з Британією і СССР ділили Світ на сфери впливу виключно з позицій "права сили " - за принципом -" це моє - а це твоє " - що з того часу щось змінилось.
15.03.2026 17:31
Він абсолютно не помилився у фразі, а лише у тому хто піде у відомому напрямку
15.03.2026 16:37
Ушаков думає, що всім підходить те, що йому, півню приносить задоволення. 😁
15.03.2026 16:39
А де "глибоке занепокоєння", у відповідь?
15.03.2026 16:44
Мiнiстерство культуры, *****...
15.03.2026 16:48
Ну що тут скажеш, дипломатія у цих істот нарешті набула своєї природної форми - форми брудної підворітні. Коли Ушаков видає своє ,,йдіть нах#й'' у відповідь на пропозиції Європи, він не просто хамить, він нарешті говорить своєю рідною мовою. Це ж їхній генетичний код: як італієць не може зліпити й двох слів, якщо йому зв'язати руки і позбавити жестів, так і ці лаптеногі ,,мешканці боліт'' впадають у ступор, якщо їм заборонити матірну лайку. Для них мат - це не просто слова, це і сполучник, і прикметник, і сенс життя. Ми ж усі бачили ті перехоплення та відео, де мати благословляє сина-окупанта добірним матом, а чоловік із дружиною спілкуються так, ніби вони не родина, а два зеки на перекурі. Там навіть діти з пелюшок вчать матюки раніше за слово ,,мама'', бо це і є їхня єдина культурна спадщина. Від самого верху, де сидять ці ушакови в дорогих костюмах, і до самого низу, де ванька гниє в окопі, - це одна суцільна популяція Шарікових. Вони не вміють домовлятися, не вміють творити, вони вміють тільки гавкати зі свого підворіття, бо цивілізація для них - це щось чуже й небезпечне. Це просто зайве підтвердження того, що з цими істотами немає про що говорити людською мовою взагалі , бо людської мови там ніхто ніколи й не знав. Це тупікова гілка розвитку людства....
15.03.2026 16:48
Єдине,кого рускі боться-так це Трампа.Звідси- виражена антитрампівська істерія,яка й сюди завернула в голови несвідомих і ворожих людей.
Дугін-теоретик "русского мира",взнавши про ліквідацію аятолли, сказав: наступними будемо ми.
15.03.2026 16:57
В политике не осталось стиля. Вместо хитрых политиканов 20 века осталось быдло из подворотни, либо тряпки, либо религиозные гниды.

Только Китай вроде бы ещё норм лицо держит
15.03.2026 16:59
От так Х'уйло хоче міру. Єдиного чого хоче Х'уйло це того що Тромб йому пообіцяв здати Україну
15.03.2026 17:00
послати послів ...це так по Лаптестанські ...європейцям треба навчитися себе поважати ,перед кацапами ,та вивчити сторію і демографію тюрми народів , шоб збавитися звичкі думати ,шо мають справу з руzкими ...та зрозуміти , шо кацапи це национальне сміття...
15.03.2026 17:13
Ну и хорошо. До рф не доходит, что предложение дали не из-за желания, а для соблюдения правил. Ответ, к слову самый удачный. Он снимает любую ответственность с европейской стороны.
15.03.2026 17:16
Маючи яйки рудого чма в лещатах кремля, можна і побикувать. А чом ні? У всьому ж винен зеленський, а пуйло "харошій парєнь".
15.03.2026 17:19
Але ,якщо дивитись з іншого - то це перемовини України з рашкою за посередництва США ,а яким боком до цього Європа ,вони що є учасниками війни ?
15.03.2026 17:34
 
 