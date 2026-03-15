Ушаков ответил на предложение об участии Европы в мирных переговорах: "Мы не хотим, идите на х#й"
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков нецензурно ответил на предложение Франции привлечь Европу к мирным переговорам по прекращению войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.
Что известно
Так, издание отмечает, что в феврале советники президента Франции по национальной безопасности Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер посетили Москву для переговоров с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.
"Извините, но нет"
Сообщается, что французские чиновники настаивали на том, чтобы Москва согласилась на то, что европейцы должны иметь место за столом переговоров.
"Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: "Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите вы на х#й", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.
Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил FT, что "европейцы не хотят помогать мирному процессу" и когда приехал представитель Франции, он "не принес никаких позитивных сигналов, так что действительно не услышал ничего позитивного".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Природу ж не обдуриш, дутим відсотком голосувань на мацковії!
"Вчера с божьей помощью, наконец, *** гордячку Керн. Пи*да шире маминой…"
"Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе одолженных, а пишешь о M-me Керн, которую с помощью Божией я на днях ***"
а.с.пушкин
https://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1828/1435_252.htm
Ось кілька аспектів того, як і де він це робив:
1. Приватне листування
У листах до близьких друзів (наприклад, до Вяземського або Соболевського) Пушкін не стримувався. Він міг використовувати міцне слівце для опису побутових справ, літературних пліток або власного роздратування. Для нього це було ознакою довіри та відсутності світського лицемірства.
2. Епіграми та сатира
Пушкін був майстром дошкульних віршів. Якщо йому потрібно було «вжалити» цензора, критика або надто пихатого чиновника, він міг вдатися до прямої лайки або дуже прозорих натяків, які в ті часи вважалися неприпустимими для друку.
3. «Сороміцькі» твори
Існує цілий пласт творчості, який довгий час не потрапляв до офіційних збірок.
«Цар Микита та сорок його доньок»: Хоча ця казка є скоріше еротичною та грайливою, вона демонструє його любов до тем, які виходили за рамки церковної чи державної моралі.
Тінь Баркова: Пушкін дуже поважав Івана Баркова - поета, який писав виключно нецензурні вірші. В юності Пушкін навіть наслідував його стиль.
4. Ставлення до мови
Пушкін вважав, що мова має бути повноцінною. Він виступав проти надмірної «рафінованості» та «салонності» тогочасної літератури. На його думку, народні вислови (навіть грубі) додавали текстам енергії та щирості.
Важливо розуміти: У XIX столітті існував чіткий поділ на «високий штиль» (для одописів та офіційних промов) і «низький штиль» (для дружніх посиденьок). Пушкін став одним із тих, хто почав змішувати ці світи, що зрештою і створило ******* літературну мову.
Делегації росії і США будуть примушувати Україну підписати
"мирну угоду"капітуляцію, а Европа тільки заважатиме путінсько-трампонутій ідилії.
Дугін-теоретик "русского мира",взнавши про ліквідацію аятолли, сказав: наступними будемо ми.
Только Китай вроде бы ещё норм лицо держит