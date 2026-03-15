Возвращение Мединского к переговорам показывает отношение РФ и сигнализирует США, кто именно затягивает процесс, - Зеленский
Возвращением к переговорному процессу помощника российского диктатора Владимира Путина - Владимира Мединского - Россия продемонстрировала свое истинное отношение к мирным переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
"Возвращение Мединского – это просто демонстрация их отношения. Это такой шаг. Но это не означает, что Мединский будет постоянно. Просто так они показали свое отношение после некоторых процессов. Мы относимся к этому спокойно. Это больше американской стороне должно показать, кто и что на самом деле затягивает", – отметил Зеленский.
Что предшествовало?
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
- Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве глава российской делегации Владимир Мединский не читал исторических лекций, а Украина сосредоточена на дипломатии на пути к миру.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лапін добре сказав про нього і Януковича.
про міндіча не кажу, той тіхарь.
а, умєров огого ворюга!!!
ворюга з повноваженнями!!