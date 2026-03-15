Возвращение Мединского к переговорам показывает отношение РФ и сигнализирует США, кто именно затягивает процесс, - Зеленский

Возвращением к переговорному процессу помощника российского диктатора Владимира Путина - Владимира Мединского - Россия продемонстрировала свое истинное отношение к мирным переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Возвращение Мединского – это просто демонстрация их отношения. Это такой шаг. Но это не означает, что Мединский будет постоянно. Просто так они показали свое отношение после некоторых процессов. Мы относимся к этому спокойно. Это больше американской стороне должно показать, кто и что на самом деле затягивает", – отметил Зеленский.

Что предшествовало?