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Новини Мирні перемовини
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Повернення Мединського до переговорів показує ставлення РФ і сигналізує США, хто саме затягує процес, - Зеленський

Зеленський про Мединського

Поверненням до переговорного процесу помічника російського диктатора Володимира Путіна - Володимира Мединського Росія продемонструвала справжнє ставлення до мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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"Повернення Мединського – це просто демонстрація їхнього ставлення. Це такий крок. Але це не означає, що Мединський буде постійно. Просто так вони показали своє ставлення після деяких процесів. Ми ставимося до цього спокійно. Це більше американській стороні має показати, хто і що насправді затягує", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Переговори в Женеві "зайшли в глухий кут" через озвучені позиції глави делегації РФ Мединського, - Axios

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) перемовини (3833) США (26804) Мединський Володимир (34)
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Топ коментарі
+8
Сьогодні цілий день на арені ваш улюблений потужно-незламний клоун!
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15.03.2026 12:06 Відповісти
+6
Коли вони доповзуть ті нещасні 16 км до Зп "трампова угода" буде здаватись "манною небесною".
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15.03.2026 12:06 Відповісти
+3
Тобі теж вигідне затягування війни! Мабуть вигідніше ніж рашці, так можна вічно на троні сидіти і ні за що не відповідати! (Живе своє найкраще життя)
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15.03.2026 12:18 Відповісти

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