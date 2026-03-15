Повернення Мединського до переговорів показує ставлення РФ і сигналізує США, хто саме затягує процес, - Зеленський

Поверненням до переговорного процесу помічника російського диктатора Володимира Путіна - Володимира Мединського Росія продемонструвала справжнє ставлення до мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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"Повернення Мединського – це просто демонстрація їхнього ставлення. Це такий крок. Але це не означає, що Мединський буде постійно. Просто так вони показали своє ставлення після деяких процесів. Ми ставимося до цього спокійно. Це більше американській стороні має показати, хто і що насправді затягує", - зазначив Зеленський.

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