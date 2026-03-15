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Повернення Мединського до переговорів показує ставлення РФ і сигналізує США, хто саме затягує процес, - Зеленський
Поверненням до переговорного процесу помічника російського диктатора Володимира Путіна - Володимира Мединського Росія продемонструвала справжнє ставлення до мирних переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
"Повернення Мединського – це просто демонстрація їхнього ставлення. Це такий крок. Але це не означає, що Мединський буде постійно. Просто так вони показали своє ставлення після деяких процесів. Ми ставимося до цього спокійно. Це більше американській стороні має показати, хто і що насправді затягує", - зазначив Зеленський.
Що передувало?
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що під час тристоронніх перемовин у Женеві голова російської делегації Володимир Мединський не виголошував історичних лекцій, а Україна зосереджена на дипломатії на шляху до миру.
Топ коментарі
+8 Юрий Хохлов #565012
показати весь коментар15.03.2026 12:06 Відповісти Посилання
+6 Владислав Загребельний
показати весь коментар15.03.2026 12:06 Відповісти Посилання
+3 Vasya #607130
показати весь коментар15.03.2026 12:18 Відповісти Посилання
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