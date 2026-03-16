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Новини Мирні перемовини Відновлення діалогу ЄС з РФ
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Нормалізація відносин із Росією сигналізуватиме про слабкість, - глава МЗС Бельгії Прево

Прево: Нормалізація відносин із Москвою стане сигналом слабкості Заходу

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що нормалізація відносин із Росією сигналізуватиме про слабкість.

Про це йдеться в його офіційній заяві наданій Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Сигнал слабкості" 

Прево наголосив, що існує різниця між діалогом і нормалізацією.

"Сьогодні Росія відмовляється від участі Європи у переговорах. Доки ситуація не зміниться, розмови про нормалізацію є сигналом слабкості та підривають європейську єдність, якої ми потребуємо зараз, як ніколи раніше",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Водночас Прево погодився із тим, що ЄС має брати участь у переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Крім цього, він заявив, що європейці повинні продовжувати чинити економічний тиск на Кремль, щоб "створити умови для надійних переговорів".

Коментарі Прево прозвучали на тлі нещодавнього заклику прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера до переговорів з Росією.

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Що заявляв де Вевер

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити РФ відмовитися від ведення війни проти України.

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Бельгія (518) перемовини (3833) росія (70537)
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Топ коментарі
+8
НЕМА дорогої захіlної зброї......НІЯКОЇ НЕМА)

у Всьому ЕС менше танків чим РФ втрачає за 1-2 роки
Вся авіація Франції - найбільша в ЕС лишилась ВСІХ ракет бо 1 день збивала 80 шахедів

А в Німеччині яка колись воювала проти всього світу не мобілізує і 300 000 бо там лише ті хто прийшов там жирувати на дотації а не воювати за неї

найбільша таємниця світу - ВСЕ ФЕЙК. Нема ООН, нема НАТО, нема ЕС, нема зброї в Европі, нема демократії в США - ВСЕ ТУФТА
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16.03.2026 00:54 Відповісти
+4
Може ви вже між собою якось домовитесь? А то прем'єр каже, що потрібно домовлятись, "укладати угоду", Європа нінащо не здатна без США. Міністр, каже інше...
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16.03.2026 00:22 Відповісти
+3
НЕМА поняття "Захід" - це наратив РФ. Іспанія, Норвегія, Угорщина і США - мають різну політику, цілі і можливості.

Майже все що ти назвав це озброєння США - а США зараз противник Европи і союзник РФ - я маю на увазі при Трампі. Якби був умовно Буш чи Клінтон можливо було б інакше, а можливо і ні.

Taurus німці не дають бо крім цієї "лякалки" в них НІФІГА ВЗАГАЛІ - 90 млн країна беззахисна
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16.03.2026 01:08 Відповісти

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