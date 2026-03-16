Нормалізація відносин із Росією сигналізуватиме про слабкість, - глава МЗС Бельгії Прево

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що нормалізація відносин із Росією сигналізуватиме про слабкість.

Про це йдеться в його офіційній заяві наданій Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Сигнал слабкості"

Прево наголосив, що існує різниця між діалогом і нормалізацією.

"Сьогодні Росія відмовляється від участі Європи у переговорах. Доки ситуація не зміниться, розмови про нормалізацію є сигналом слабкості та підривають європейську єдність, якої ми потребуємо зараз, як ніколи раніше",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Водночас Прево погодився із тим, що ЄС має брати участь у переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Крім цього, він заявив, що європейці повинні продовжувати чинити економічний тиск на Кремль, щоб "створити умови для надійних переговорів".

Коментарі Прево прозвучали на тлі нещодавнього заклику прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера до переговорів з Росією.

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Що заявляв де Вевер

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити РФ відмовитися від ведення війни проти України.

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