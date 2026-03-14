Прем’єр Бельгії де Вевер закликав ЄС до переговорів з Росією: "Ми не здатні загрожувати Путіну"

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити РФ відмовитися від ведення війни проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю бельгійській газеті L'Echo, цитати наводить AFP, передає Цензор.НЕТ.

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Де Вевер закликав до перемовин з РФ

"Оскільки ми не здатні загрожувати Володимиру Путіну, надсилаючи зброю Україні, і ми не можемо економічно задушити його без підтримки США, залишається лише один метод: укласти угоду", - заявив політик.

Де Вевер вважає, що поставити Росію на коліна можна лише за "100% підтримки США".

Водночас, на думку прем'єра Бельгії, США не повністю на боці України, іноді вони здаються "ближчими до Путіна".

"Без мандату на переговори у Москві ми не знаходимося за столом переговорів, де американці будуть підштовхувати Україну до прийняття угоди. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас", - сказав глава уряду Бельгії.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.

Своєю чергою прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для відновлення контактів із РФ.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що готова представити ЄС за потенційним столом переговорів із Росією, однак для цього ще не настав відповідний момент.

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