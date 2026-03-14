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Новини Мирні перемовини Відновлення діалогу ЄС з РФ
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Прем’єр Бельгії де Вевер закликав ЄС до переговорів з Росією: "Ми не здатні загрожувати Путіну"

Прем’єр Бельгії пропонує домовлятися з Москвою

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити РФ відмовитися від ведення війни проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю бельгійській газеті L'Echo, цитати наводить AFP, передає Цензор.НЕТ.

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Де Вевер закликав до перемовин з РФ 

"Оскільки ми не здатні загрожувати Володимиру Путіну, надсилаючи зброю Україні, і ми не можемо економічно задушити його без підтримки США, залишається лише один метод: укласти угоду", - заявив політик.

Де Вевер вважає, що поставити Росію на коліна можна лише за "100% підтримки США".

Водночас, на думку прем'єра Бельгії, США не повністю на боці України, іноді вони здаються "ближчими до Путіна".

"Без мандату на переговори у Москві ми не знаходимося за столом переговорів, де американці будуть підштовхувати Україну до прийняття угоди. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас", - сказав глава уряду Бельгії.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.
  • Своєю чергою прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для відновлення контактів із РФ.
  • Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що готова представити ЄС за потенційним столом переговорів із Росією, однак для цього ще не настав відповідний момент. 

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Бельгія (518) перемовини (3831) росія (70533) Євросоюз (15274) Де Вевер Барт (31)
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Топ коментарі
+28
Заляканий сцикун(а може куплений)
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14.03.2026 21:43 Відповісти
+16
Скыльки путінських щурів повилазило в аморфній Європі. Мерцу треба всіх цих орківських агентів жорстко задавити заради виживання Європи. В демократію з шулерамим за столом вже награлися. Демократія - це інструмент для свідомих народів і порядних лідерів. Якщо демократія не може захистити себе, то сенс в її існування?
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14.03.2026 21:44 Відповісти
+14
Ну цей хоча б відверто каже, що європейці це куколди, а не прикриває це все гучними заявами без жодної дії.
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14.03.2026 21:48 Відповісти

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