Премьер Бельгии де Вевер призвал ЕС к переговорам с Россией: "Мы не способны угрожать Путину"

Премьер Бельгии предлагает договариваться с Москвой

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал страны-члены уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить РФ отказаться от ведения войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью бельгийской газете L'Echo, цитаты приводит AFP, передает Цензор.НЕТ.

Де Вевер призвал к переговорам с РФ 

"Поскольку мы не способны угрожать Владимиру Путину, поставляя оружие Украине, и мы не можем экономически задушить его без поддержки США, остается только один метод: заключить соглашение", - заявил политик.

Де Вевер считает, что поставить Россию на колени можно только при "100% поддержке США".

В то же время, по мнению премьера Бельгии, США не полностью на стороне Украины, иногда они кажутся "ближе к Путину".

"Без мандата на переговоры в Москве мы не окажемся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию соглашения. И я уже могу сказать, что это будет плохое соглашение для нас", — сказал глава правительства Бельгии.

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.
  • В свою очередь премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.
  • Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что готова представлять ЕС за потенциальным столом переговоров с Россией, однако для этого еще не настал подходящий момент. 

Прем'єр Бельгії де Вевер закликав ЄС до переговорів з Росією: "Ми не здатні загрожувати Путіну" Джерело: https://censor.net/ua/n3605287

Цей прем'єр явний неадекват, адже Європа вже заплатила за продовження війни в Україні ще протягом двох років, тож замість європейських бюргерів з ****** воюють українці
14.03.2026 21:43 Ответить
Ну цей хоча б відверто каже, що європейці це куколди, а не прикриває це все гучними заявами без жодної дії.
14.03.2026 21:48 Ответить
Заляканий сцикун(а може куплений)
14.03.2026 21:43 Ответить
Ой... А шо ж так.
14.03.2026 21:39 Ответить
Основные места хранения замороженных средств:

Бельгия: Основная часть резервов ЕС (в Euroclear).
Швейцария: Значительная сумма, по сообщениям.
Франция и Германия:Значительные доли в рамках ЕС.
Великобритания:Заморожено порядка £25 млрд.
Япония: Значительная сумма.
США: Около $5
млрд, так как перед 2022 годом средства активно выводились.
14.03.2026 21:48 Ответить
сидіти на протилежному від рашки кінці Європи і скачати.

повна сцикливісиь чи....
кацапській смердючі нафто-рублі ?

.
14.03.2026 22:13 Ответить
скавчати...
14.03.2026 22:43 Ответить
Заляканий сцикун(а може куплений)
14.03.2026 21:43 Ответить
Заляканий .
"Бельгийская федеральная прокуратура сообщила об аресте трех молодых людей, которых подозревают в подготовке терактов против политиков страны, среди которых - премьер-министр https://www.obozrevatel.com/person/bart-de-vever.htm Барт Де Вевер. Задержание произошло в четверг утром в Антверпене.
14.03.2026 21:50 Ответить
куплений рашкою !

.
14.03.2026 22:14 Ответить
Він куплений кацапами давно із усіма тельбухами. Спецслужби Бельгії давно мали б його взяти в роботу як ворожого агента, якби ці спецслужби в країні були і функціонували хоча б на рівні контуженої черепахи...
14.03.2026 22:15 Ответить
14.03.2026 21:43 Ответить
Ти дурень? До чого тут ура-патріоти та кава в Криму? Що за путіна знаєш?
14.03.2026 22:13 Ответить
шмара макарчук не знецінюй ЗСУ сцикуняче падло продажне
14.03.2026 22:14 Ответить
А тобі - землі роздавать? Кемпська волость - забірайте? Йди на хрен. Роздать українські території, щоб ***** туди зайшло? Боїшся, щоб в армію не забрали? Так рано,чи пізно всі повоюєм.
14.03.2026 22:15 Ответить
Донбас на бочку, і всє 28 пунктов виполніть.
Нєт?
Нєдоговороспособниє. Хотітє воєвать, значіт.
Будєт вам "воєвать", значіт. Самі віновати.
14.03.2026 22:23 Ответить
Скыльки путінських щурів повилазило в аморфній Європі. Мерцу треба всіх цих орківських агентів жорстко задавити заради виживання Європи. В демократію з шулерамим за столом вже награлися. Демократія - це інструмент для свідомих народів і порядних лідерів. Якщо демократія не може захистити себе, то сенс в її існування?
14.03.2026 21:44 Ответить
Мерцу треба перш за все підняти економіку Німеччини. А то обіцяв осінь реформ, а зробив *****.
14.03.2026 21:46 Ответить
за гера Мєрца не хвилюйся - це самий адекватний німець за останні кілька десятиліть
14.03.2026 22:16 Ответить
Ну Шрёдєра Роснєфьтъ і Фрау Штазі важко перевершити
14.03.2026 22:35 Ответить
Не говорячи вже про Саркозі/Оланда/Макрона та їх бабців/прибиральниць/чоловіків.
14.03.2026 22:40 Ответить
Але, ви здатні лягти під *****!!,🤣😂😂🤪
14.03.2026 21:45 Ответить
"А Кац предлагает сдаться...".
14.03.2026 21:46 Ответить
Ну цей хоча б відверто каже, що європейці це куколди, а не прикриває це все гучними заявами без жодної дії.
14.03.2026 21:48 Ответить
А ще хтось там на Орбана з Фіцом бочку котив ...🤣
14.03.2026 21:52 Ответить
а що? Бочки в Україні закінчились? Гадаю і на Вевера знайдеться чергова діжка з лайном. Все логічно - хто не з нами, той проти нас
14.03.2026 22:18 Ответить
та да . хоч по чесному. не то що патлатий пі%дун Джонсон
14.03.2026 22:14 Ответить
А що таке кремляді як поц удовенко пасуться на цензорі??
14.03.2026 22:15 Ответить
Осторожно петух Барт Де Вевер работает на кремль!
14.03.2026 21:51 Ответить
Ще одне надсцикливе падло
14.03.2026 21:51 Ответить
Здавайсы)
14.03.2026 21:56 Ответить
Кепскi у пуйла справи, якщо навiть оце от закукурiкало
14.03.2026 21:58 Ответить
Сенсу угоди немає, еврогеї включають дурака, аби ніхрена не робити. Що, РФ змінить свою Конституцію з Херсоном та Запоріжжям? Да з яких херов. Отже, вони все одно будуть воювати.
14.03.2026 21:58 Ответить
Чергова падлюка. Щоб ти здох,гнида бельгійська.
14.03.2026 21:59 Ответить
Починають прозрівати, ще 1-2 роки війни - на колінах у кремль приповзуть
14.03.2026 22:00 Ответить
Шо ти маєш на увазі стосовно прозрівання?
14.03.2026 22:17 Ответить
Ще й бабцю Меркель повернуть у політіку
14.03.2026 22:29 Ответить
Навоювався - аж в сраці кисло - де Вевер
14.03.2026 22:01 Ответить
тоді здайтесь і дайте себе окупувати
14.03.2026 22:03 Ответить
Господи які вони нікчемні ******* західні політики гидота одна
14.03.2026 22:07 Ответить
Черговий довбонат! Сраку ще путіну поцілуй!
14.03.2026 22:08 Ответить
Ідіот
14.03.2026 22:08 Ответить
Нехай він за себе говорить, його ніхто не уповноважував говорити за Єропу.
14.03.2026 22:09 Ответить
Ви і Гітлеру, не в змозі були загрожувати. Може твоїм предкам, добре жилося під Третім Рейхом. Хто зна, чи не звідси така риторика
14.03.2026 22:09 Ответить
Оце і є справжнє гниле нутро всієї Європи. З ким ми хочемо бути поряд? З цим блювотиння?
14.03.2026 22:10 Ответить
Хароший гєйропєєц етот девевер, кацапи аж просльозилися від умілєнія.
Вони, звісно, його теж вб'ють, якщо захоплять Бельгію, - але останнім і з особливою жорстокістю, у якості нагороди за заслуги по дипломатичному врегулюванню...
14.03.2026 22:12 Ответить
Черговий Іуда пропонує віддати "по хорошему" педофілу не власних, а чужих дітей. Чужих не жалко - треба домовлятися каже, Іуда, рахуючи в кишені «….28, 29, 30»…
14.03.2026 22:13 Ответить
Ця ж гнида була проти конфіскації заморожених активів на користь України. Його попередник обіцяв літаки F-16 спочатку до кінця 2024 року, а потім - 2025. При цій гниді заявили, що ніяких обіцянок та строків поставки не існує. Це кремлівська консерва
14.03.2026 22:31 Ответить
Грощі ( рублі ) не пахнуть .
14.03.2026 22:36 Ответить
Так може і з північною кореєю і ІДІЛом і тим більше Китаєм підпишете мір і підете на компроміс раз ви їх теж не можете залякати? Ось вам і мірні угоди і гарантії безпеки. Якщо Україна щось підпише то за пів року-рік Х'уйло всіх перекупить і будуть вам і гарантії, і 800млрд на відбудову і процвітання і заморожені рашистські активи. Далі Х'уйло захопить Україну голими руками.
14.03.2026 22:43 Ответить
 
 