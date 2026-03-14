Премьер Бельгии де Вевер призвал ЕС к переговорам с Россией: "Мы не способны угрожать Путину"
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал страны-члены уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить РФ отказаться от ведения войны против Украины.
Об этом он сказал в интервью бельгийской газете L'Echo, цитаты приводит AFP, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку мы не способны угрожать Владимиру Путину, поставляя оружие Украине, и мы не можем экономически задушить его без поддержки США, остается только один метод: заключить соглашение", - заявил политик.
Де Вевер считает, что поставить Россию на колени можно только при "100% поддержке США".
В то же время, по мнению премьера Бельгии, США не полностью на стороне Украины, иногда они кажутся "ближе к Путину".
"Без мандата на переговоры в Москве мы не окажемся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию соглашения. И я уже могу сказать, что это будет плохое соглашение для нас", — сказал глава правительства Бельгии.
Что предшествовало
- Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.
- В свою очередь премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.
- Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что готова представлять ЕС за потенциальным столом переговоров с Россией, однако для этого еще не настал подходящий момент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бельгия: Основная часть резервов ЕС (в Euroclear).
Швейцария: Значительная сумма, по сообщениям.
Франция и Германия:Значительные доли в рамках ЕС.
Великобритания:Заморожено порядка £25 млрд.
Япония: Значительная сумма.
США: Около $5
млрд, так как перед 2022 годом средства активно выводились.
"Бельгийская федеральная прокуратура сообщила об аресте трех молодых людей, которых подозревают в подготовке терактов против политиков страны, среди которых - премьер-министр https://www.obozrevatel.com/person/bart-de-vever.htm Барт Де Вевер. Задержание произошло в четверг утром в Антверпене.
Цей прем'єр явний неадекват, адже Європа вже заплатила за продовження війни в Україні ще протягом двох років, тож замість європейських бюргерів з ****** воюють українці
Вони, звісно, його теж вб'ють, якщо захоплять Бельгію, - але останнім і з особливою жорстокістю, у якості нагороди за заслуги по дипломатичному врегулюванню...