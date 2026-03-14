Премьер Бельгии де Вевер призвал ЕС к переговорам с Россией: "Мы не способны угрожать Путину"

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал страны-члены уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить РФ отказаться от ведения войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью бельгийской газете L'Echo, цитаты приводит AFP, передает Цензор.НЕТ.

Де Вевер призвал к переговорам с РФ

"Поскольку мы не способны угрожать Владимиру Путину, поставляя оружие Украине, и мы не можем экономически задушить его без поддержки США, остается только один метод: заключить соглашение", - заявил политик.

Де Вевер считает, что поставить Россию на колени можно только при "100% поддержке США".

В то же время, по мнению премьера Бельгии, США не полностью на стороне Украины, иногда они кажутся "ближе к Путину".

"Без мандата на переговоры в Москве мы не окажемся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию соглашения. И я уже могу сказать, что это будет плохое соглашение для нас", — сказал глава правительства Бельгии.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.

В свою очередь премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что готова представлять ЕС за потенциальным столом переговоров с Россией, однако для этого еще не настал подходящий момент.

