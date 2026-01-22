Новости
Де Вевер о конфискации замороженных активов: Мы не воюем с РФ, нельзя просто взять чьи-то деньги

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что будущую судьбу замороженных российских активов будут обсуждать после окончания войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время дискуссии на форуме в Давосе.

Подробности

По его словам, средства Центрального банка РФ являются именно обездвиженными, а не замороженными. Большая часть из них находится в Бельгии, а именно в Euroclear.

"Вы не можете просто взять чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Европа не воюет с Россией. Вы не можете просто так конфисковать деньги - это акт войны. ....

Такого никогда не случалось в истории. Обеспеченные средства даже во время Второй мировой войны никогда не конфисковывали. Это было бы первым случаем в истории, и это имело бы последствия", - пояснил премьер Де Вевер.

Он отметил, что активы будут заморожены до конца войны. А когда придет время для мирного соглашения - вопрос активов будут обсуждать.

"Если это будет зависеть от меня и я буду иметь в этом слово, каждый евро этих денег будет использован на выплаты и восстановление Украины. Мне было бы очень обидно видеть, как хотя бы один евро вернется в Москву.

Но мы должны уважать международное право. Это произойдет в тот момент (после подписания мирного соглашения. - Ред.), а до того времени Европа будет финансировать войну в Украине так, как мы и должны это делать", - подытожил премьер Бельгии.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

  • Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
  • Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Топ комментарии
Вони невиправні ідіоти! А от московія з Вами воює!
Хто не вірить - послухайте х.йла - він відкритим текстом це говорить!
Реально невиліковні!
22.01.2026 09:55 Ответить
Не воюєте.... , а прийдеться... Скоріше б вже!! Не ,,чиїсь", а гроші агресора!
22.01.2026 09:48 Ответить
швейцарія свого часу добре нагрілася на нацистському баблі!!!
бельгія теж хоче!
чого ви причепилися до бельгії?
22.01.2026 09:52 Ответить
Не воюєте.... , а прийдеться... Скоріше б вже!! Не ,,чиїсь", а гроші агресора!
22.01.2026 09:48 Ответить
Прикро, але він сказав правду. Можна було б сперечатися, якби українська влада по крихтам все збирала для фронту, для війська, для захисту обездолених... Але як показують події і викриття злочинів оточення влади, то все, що давали і дають партнери, відриваючи від своїх громадян - крдуть, крадуть і крадуть бізнес-партнери і друзі Голобородька. Чи не так? Вилучити гроші, що заморожені на рахунках і віддати кому? Хуцпі?
А кцапи ніколи відкрито не нападуть на Європу, бо не ті економіки і лякати європейців не варто, вони знають що їм робити. У всякому випадку клоунів не вибирають керувати, коли ворог на кордоні. Не витрачають всі бюджетні гроші на забаганки якихось пройдисвітів, як в нас на асфальт. Вони не брешуть своїм громадянам і не розправляються з опозицією. Ви не подумали, якби європейці не прихистили українців, що втекли і не дали їм гроші на виживання, то що б з ними було?
22.01.2026 09:57 Ответить
А Орбан і Фіцо? Такі ж клоуни, один в один.
22.01.2026 11:27 Ответить
Ось такі коменти від Олен треба показувати бельгійцям, німцям та іншим європейцям. Ще одне нагадування про те, як українці бажають їм війни, принесе їм масу захоплення та зміцнить їхню підтримку.
22.01.2026 10:12 Ответить
Та менше базікайте, просто зробіть це.
22.01.2026 09:52 Ответить
Вот поэтому гроши и хранят в таких странах, а не в Киеве или Москве, бо те не могут просто так забрать чужие гроши
22.01.2026 13:03 Ответить
22.01.2026 09:55 Ответить
22.01.2026 09:55 Ответить
Пуйло говорить багато маячні, наприклад про денацифікацію і т.д. Навіщо ви пропонуєте слухати хвору істоту?
22.01.2026 10:07 Ответить
Пуйла з його маячнею росіяни вже помістили в дурдомі, а його пропагандонів РФ вже видала Україні для публічного посадження на палі на Майдані? Захід загалом та Бельгія зокрема мають зрозуміти, що лише повне примусове знищення агресивних та імперських наративів в ідеологічній побудові Росії убезпечить їх від головного болю в майбутньому (причому в дуже близькому майбутньому цей біль може стати дуже значним). Видається, що самостійно вилікуватися без зовнішнього впливу Росія не здатна, а конфіскація російських грошей це лише перший етап такого впливу. За ним має послідувати взагалі повна конфіскація майна та економічна блокада. І нехай хтось вважає це актом війни - радійте, що поки що вона холодна. А щодо гарячої війни, то світ влаштовано так, що вона неодмінно почнеться, якщо Росія на це здатна, і не почнеться, якщо не здатна (що б Захід не робив). Поки що Росія воювати з Заходом не здатна, хоча б тому, що практична вся її сухопутна армія загрузла в Україні, а вся російська тактична авіація вже іржавіє на українських полях.
22.01.2026 13:07 Ответить
Яка зручна позиція. Як у швейцарії, у якій нацисти тримали вкрадені у інших країнах гроші. До речі, вони їх так і не віддали, окрім того мільярду, який у них видряпали євреї.
22.01.2026 10:00 Ответить
Ничого дивного у заяві цього поці ви не знайдите з огляду на роль Бельгії у ДСВ.
НАГАДАЮ
Німецькі війська вторглися 10 травня 1940 р., і менш ніж за три тижні Бельгія капітулювала. Король Леопольд III здався, що викликало дискусії, оскільки уряд втік до Лондона і продовжив боротьбу.
Частина населення співпрацювала з окупантами, було сформовано 27-му фламандську та 28-му валлонську дивізії СС.
З серпня 1942 по липень 1944 р. було депортовано близько 25 000 євреїв та 350 ромів, більшість із яких загинули у концтаборах.
22.01.2026 10:01 Ответить
Чекаємо коменти європідсосів, які ще пару днів назад вилизувала де Вевера.
22.01.2026 10:06 Ответить
*******, доки до його домівки не прилетить.
22.01.2026 10:08 Ответить
Орда клала на всі правила. Як і США. А ви продовжуйте розказувати про міжнародні правила та закони. Поки вас трахають в зад.
22.01.2026 10:18 Ответить
Ну тут дійсно поки що хіба готуватися відсуджувати всі ці гроші в міжнародних судах по факту нанесених збитків.
22.01.2026 10:22 Ответить
Чомусь від грошей Гітлера, ніхто після 1945 не відмовлявся
22.01.2026 10:32 Ответить
Поки ти право захищаєш,міжнародне,два довбо...оба на це право положили з прибором.
Десь поряд з вашою країною гинуть українці,руйнується інфраструктура,замерзають люди.Агресор тільки усміхається,бо такі як де Вевер притримується міжнародного права.Ті кошти можна було б використати для оборони жертви,захисту цивільного населення і об'єктів критичної інфраструктури.Ще раз,злодій повинен страждати,а не продовжувати агресію.
22.01.2026 10:41 Ответить
Логично. Они не сжигают мосты. Не устают повторять что они не воюют. Просто некоторые расхождения в геополитических процессах с русней. Потом будут ездит к ***** и торговать. До призыва избавится от энергетического доминирования США на рынке ЕС, диверсификации поставок и закупки сырья у рахи осталось 3....2...1. ) Эти ребята переобуются быстрее чем украинский патриот крикнет путен *****. И вот именно в этом месте мы останемся, как обычно, у разбитого корыта. Когда все со всеми порешают и договорятся , а мы с голой сракой, долгами, раздолбанной инфраструктурой и без территорий. Договорняк все равно будет. И пока нам ещё предлагают пряник. Можно отказаться и получить тоже самое но с кнутом. Мы как обычно выберем наверное худший из вариантов, но хотелось бы ошибиться хоть бы на этот раз. П.С и да, войны у них с Рахой не будет. Угроза будет и есть. Но доводить до этого они на станут. Просто договориться. Как с Трампом. А там просто переждут лет 10 пока политический климат не поменяется. А он поменяется. Не факт что такой план сработает, но они будут придерживаться именно его.
22.01.2026 10:49 Ответить
ну то есть если террорист оставил свои вещички у пана Де Вевера на сохранность, и к нему обратятся органы с требованиям их выдать, то наш чиновник будет верен сделке с террористом ?

Думаю что все банальнее: кремлевские террористы постоянно угрожают европейским чиновникам в т.ч. и на личном физическом уровне. Напверное именно этим можно обьяснить их "стойкость" и "принципиальность" в вопросах денег или имущества террористов...
22.01.2026 10:50 Ответить
это типичная европейская политика. нас ведь не убивают, пока. поэтому и гроши рашистские мы не трогаем. в 1939 году они вели себя точно так же. 55 миллионов убитых людей во второй мировой войне, отчасти, лежат на совести сучьих европейских политиканов. а сейчас это сотни тысяч убитых украинцев.
22.01.2026 12:01 Ответить
звичайно що вони не воюють . бо за них воюємо ми
22.01.2026 12:10 Ответить
ДЕНЕЖНОЕ КОРЫТО ВНОВЬ ОТОДВИНУЛИ ОТ УКРАИНЫ
22.01.2026 12:17 Ответить
 
 