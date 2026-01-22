Де Вевер о конфискации замороженных активов: Мы не воюем с РФ, нельзя просто взять чьи-то деньги

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что будущую судьбу замороженных российских активов будут обсуждать после окончания войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время дискуссии на форуме в Давосе.

По его словам, средства Центрального банка РФ являются именно обездвиженными, а не замороженными. Большая часть из них находится в Бельгии, а именно в Euroclear.

"Вы не можете просто взять чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Европа не воюет с Россией. Вы не можете просто так конфисковать деньги - это акт войны. ....

Такого никогда не случалось в истории. Обеспеченные средства даже во время Второй мировой войны никогда не конфисковывали. Это было бы первым случаем в истории, и это имело бы последствия", - пояснил премьер Де Вевер.

Он отметил, что активы будут заморожены до конца войны. А когда придет время для мирного соглашения - вопрос активов будут обсуждать.

"Если это будет зависеть от меня и я буду иметь в этом слово, каждый евро этих денег будет использован на выплаты и восстановление Украины. Мне было бы очень обидно видеть, как хотя бы один евро вернется в Москву.

Но мы должны уважать международное право. Это произойдет в тот момент (после подписания мирного соглашения. - Ред.), а до того времени Европа будет финансировать войну в Украине так, как мы и должны это делать", - подытожил премьер Бельгии.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

