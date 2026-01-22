УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13513 відвідувачів онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів Конфіскація заморожених активів
2 770 27

Де Вевер про конфіскацію заморожених активів: Ми не воюємо з РФ, не можна просто взяти чиїсь гроші

У Бельгії висловилися про заморожені активи РФ: що відомо?

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що майбутню долю заморожених російських активів обговорюватимуть після завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час дискусії на форумі у Давосі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, кошти Центрального банку РФ є саме знерухомленими, а не замороженими. Більша частина з них перебуває у Бельгії, а саме в Euroclear.

"Ви не можете просто взяти чиїсь гроші. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Європа не воює з Росією. Ви не можете просто так конфіскувати гроші - це акт війни. ....

Такого ніколи не траплялося в історії. Знерухомлені кошти навіть під час Другої світової війни ніколи не конфісковували. Це було б першим випадком в історії, і це мало б наслідки", - пояснив прем'єр Де Вевер.

Він зазначив, що активи буде знерухомлено до кінця війни. А коли настане час для мирної угоди - питання активів обговорюватимуть.

"Якщо це залежатиме від мене і я матиму в цьому слово, кожен євро цих грошей буде використано на виплати та відновлення України. Мені було б дуже прикро бачити, як хоча б один євро повернеться до Москви.

Але ми маємо поважати міжнародне право. Це відбудеться в той момент (після підписання мирної угоди. - Ред.), а до того часу Європа фінансуватиме війну в Україні так, як ми і маємо це робити", - підсумував прем'єр Бельгії.

Що відомо про "репараційний кредит" для України

  • Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
  • Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
  • Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Автор: 

Євросоюз (14988) заморожені активи (875) Де Вевер Барт (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Вони невиправні ідіоти! А от московія з Вами воює!
Хто не вірить - послухайте х.йла - він відкритим текстом це говорить!
Реально невиліковні!
показати весь коментар
22.01.2026 09:55 Відповісти
+9
Не воюєте.... , а прийдеться... Скоріше б вже!! Не ,,чиїсь", а гроші агресора!
показати весь коментар
22.01.2026 09:48 Відповісти
+6
швейцарія свого часу добре нагрілася на нацистському баблі!!!
бельгія теж хоче!
чого ви причепилися до бельгії?
показати весь коментар
22.01.2026 09:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не воюєте.... , а прийдеться... Скоріше б вже!! Не ,,чиїсь", а гроші агресора!
показати весь коментар
22.01.2026 09:48 Відповісти
Прикро, але він сказав правду. Можна було б сперечатися, якби українська влада по крихтам все збирала для фронту, для війська, для захисту обездолених... Але як показують події і викриття злочинів оточення влади, то все, що давали і дають партнери, відриваючи від своїх громадян - крдуть, крадуть і крадуть бізнес-партнери і друзі Голобородька. Чи не так? Вилучити гроші, що заморожені на рахунках і віддати кому? Хуцпі?
А кцапи ніколи відкрито не нападуть на Європу, бо не ті економіки і лякати європейців не варто, вони знають що їм робити. У всякому випадку клоунів не вибирають керувати, коли ворог на кордоні. Не витрачають всі бюджетні гроші на забаганки якихось пройдисвітів, як в нас на асфальт. Вони не брешуть своїм громадянам і не розправляються з опозицією. Ви не подумали, якби європейці не прихистили українців, що втекли і не дали їм гроші на виживання, то що б з ними було?
показати весь коментар
22.01.2026 09:57 Відповісти
А Орбан і Фіцо? Такі ж клоуни, один в один.
показати весь коментар
22.01.2026 11:27 Відповісти
Ось такі коменти від Олен треба показувати бельгійцям, німцям та іншим європейцям. Ще одне нагадування про те, як українці бажають їм війни, принесе їм масу захоплення та зміцнить їхню підтримку.
показати весь коментар
22.01.2026 10:12 Відповісти
Та менше базікайте, просто зробіть це.
показати весь коментар
22.01.2026 09:52 Відповісти
Вот поэтому гроши и хранят в таких странах, а не в Киеве или Москве, бо те не могут просто так забрать чужие гроши
показати весь коментар
22.01.2026 13:03 Відповісти
швейцарія свого часу добре нагрілася на нацистському баблі!!!
бельгія теж хоче!
чого ви причепилися до бельгії?
показати весь коментар
22.01.2026 09:52 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 09:55 Відповісти
Вони невиправні ідіоти! А от московія з Вами воює!
Хто не вірить - послухайте х.йла - він відкритим текстом це говорить!
Реально невиліковні!
показати весь коментар
22.01.2026 09:55 Відповісти
Пуйло говорить багато маячні, наприклад про денацифікацію і т.д. Навіщо ви пропонуєте слухати хвору істоту?
показати весь коментар
22.01.2026 10:07 Відповісти
Пуйла з його маячнею росіяни вже помістили в дурдомі, а його пропагандонів РФ вже видала Україні для публічного посадження на палі на Майдані? Захід загалом та Бельгія зокрема мають зрозуміти, що лише повне примусове знищення агресивних та імперських наративів в ідеологічній побудові Росії убезпечить їх від головного болю в майбутньому (причому в дуже близькому майбутньому цей біль може стати дуже значним). Видається, що самостійно вилікуватися без зовнішнього впливу Росія не здатна, а конфіскація російських грошей це лише перший етап такого впливу. За ним має послідувати взагалі повна конфіскація майна та економічна блокада. І нехай хтось вважає це актом війни - радійте, що поки що вона холодна. А щодо гарячої війни, то світ влаштовано так, що вона неодмінно почнеться, якщо Росія на це здатна, і не почнеться, якщо не здатна (що б Захід не робив). Поки що Росія воювати з Заходом не здатна, хоча б тому, що практична вся її сухопутна армія загрузла в Україні, а вся російська тактична авіація вже іржавіє на українських полях.
показати весь коментар
22.01.2026 13:07 Відповісти
Яка зручна позиція. Як у швейцарії, у якій нацисти тримали вкрадені у інших країнах гроші. До речі, вони їх так і не віддали, окрім того мільярду, який у них видряпали євреї.
показати весь коментар
22.01.2026 10:00 Відповісти
Ничого дивного у заяві цього поці ви не знайдите з огляду на роль Бельгії у ДСВ.
НАГАДАЮ
Німецькі війська вторглися 10 травня 1940 р., і менш ніж за три тижні Бельгія капітулювала. Король Леопольд III здався, що викликало дискусії, оскільки уряд втік до Лондона і продовжив боротьбу.
Частина населення співпрацювала з окупантами, було сформовано 27-му фламандську та 28-му валлонську дивізії СС.
З серпня 1942 по липень 1944 р. було депортовано близько 25 000 євреїв та 350 ромів, більшість із яких загинули у концтаборах.
показати весь коментар
22.01.2026 10:01 Відповісти
Чекаємо коменти європідсосів, які ще пару днів назад вилизувала де Вевера.
показати весь коментар
22.01.2026 10:06 Відповісти
*******, доки до його домівки не прилетить.
показати весь коментар
22.01.2026 10:08 Відповісти
Орда клала на всі правила. Як і США. А ви продовжуйте розказувати про міжнародні правила та закони. Поки вас трахають в зад.
показати весь коментар
22.01.2026 10:18 Відповісти
Ну тут дійсно поки що хіба готуватися відсуджувати всі ці гроші в міжнародних судах по факту нанесених збитків.
показати весь коментар
22.01.2026 10:22 Відповісти
Чомусь від грошей Гітлера, ніхто після 1945 не відмовлявся
показати весь коментар
22.01.2026 10:32 Відповісти
Поки ти право захищаєш,міжнародне,два довбо...оба на це право положили з прибором.
Десь поряд з вашою країною гинуть українці,руйнується інфраструктура,замерзають люди.Агресор тільки усміхається,бо такі як де Вевер притримується міжнародного права.Ті кошти можна було б використати для оборони жертви,захисту цивільного населення і об'єктів критичної інфраструктури.Ще раз,злодій повинен страждати,а не продовжувати агресію.
показати весь коментар
22.01.2026 10:41 Відповісти
Логично. Они не сжигают мосты. Не устают повторять что они не воюют. Просто некоторые расхождения в геополитических процессах с русней. Потом будут ездит к ***** и торговать. До призыва избавится от энергетического доминирования США на рынке ЕС, диверсификации поставок и закупки сырья у рахи осталось 3....2...1. ) Эти ребята переобуются быстрее чем украинский патриот крикнет путен *****. И вот именно в этом месте мы останемся, как обычно, у разбитого корыта. Когда все со всеми порешают и договорятся , а мы с голой сракой, долгами, раздолбанной инфраструктурой и без территорий. Договорняк все равно будет. И пока нам ещё предлагают пряник. Можно отказаться и получить тоже самое но с кнутом. Мы как обычно выберем наверное худший из вариантов, но хотелось бы ошибиться хоть бы на этот раз. П.С и да, войны у них с Рахой не будет. Угроза будет и есть. Но доводить до этого они на станут. Просто договориться. Как с Трампом. А там просто переждут лет 10 пока политический климат не поменяется. А он поменяется. Не факт что такой план сработает, но они будут придерживаться именно его.
показати весь коментар
22.01.2026 10:49 Відповісти
ну то есть если террорист оставил свои вещички у пана Де Вевера на сохранность, и к нему обратятся органы с требованиям их выдать, то наш чиновник будет верен сделке с террористом ?

Думаю что все банальнее: кремлевские террористы постоянно угрожают европейским чиновникам в т.ч. и на личном физическом уровне. Напверное именно этим можно обьяснить их "стойкость" и "принципиальность" в вопросах денег или имущества террористов...
показати весь коментар
22.01.2026 10:50 Відповісти
это типичная европейская политика. нас ведь не убивают, пока. поэтому и гроши рашистские мы не трогаем. в 1939 году они вели себя точно так же. 55 миллионов убитых людей во второй мировой войне, отчасти, лежат на совести сучьих европейских политиканов. а сейчас это сотни тысяч убитых украинцев.
показати весь коментар
22.01.2026 12:01 Відповісти
звичайно що вони не воюють . бо за них воюємо ми
показати весь коментар
22.01.2026 12:10 Відповісти
ДЕНЕЖНОЕ КОРЫТО ВНОВЬ ОТОДВИНУЛИ ОТ УКРАИНЫ
показати весь коментар
22.01.2026 12:17 Відповісти
 
 