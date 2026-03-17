По поводу операций в Ливии, Ираке и Афганистане США консультировались с союзниками. Сейчас - нет, - Стубб

Почему Финляндия не хочет помогать США с Ормузским проливом?

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил нежелание европейских стран-членов НАТО откликнуться на просьбу президента США Дональда Трампа о помощи в Ормузском проливе тем, что США не проконсультировались с союзниками перед началом военных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Что известно?

"Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим", - сказал лидер Финляндии.

По словам Стубба, у Финляндии нет ресурсов для участия в операции в Ормузском проливе.

"У нас нет такой техники, которую можно было бы отправить в этот регион. В любом случае задача Финляндии в Альянсе - обеспечивать безопасность северо-восточной части Европы", - объяснил он.

Стубб отметил, что страны, которые могут и хотят помочь США, должны это сделать.

"В Ливии, Ираке и Афганистане США консультировались с международными институтами или союзниками. Сейчас ситуация иная", - добавил он.

Стубб сказал, что сейчас крайне важно вновь убедить Трампа в необходимости сотрудничества с Европой.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Топ комментарии
Ну...ще 2.5 роки терпіти цей безлад🤷
17.03.2026 17:28 Ответить
Трохи меньше. В листопаді демократи візьмуть більшість в Сенаті і почнуть методично накручувати гребінь старому півню
17.03.2026 17:42 Ответить
ТА КЛАВ Трамп на всіх
17.03.2026 17:28 Ответить
Але тепер це взаємно...
17.03.2026 17:30 Ответить
Доні трошки прорахувався відносно могутньості власного сфінктеру...
17.03.2026 17:29 Ответить
У "ТРАМБОНА"- ЄДИНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ Є КУЙЛО .
17.03.2026 17:30 Ответить
Куратором, наставникам, та любимим чоловічком, а може і жінкою, хто їх там розбере
17.03.2026 17:39 Ответить
куйло вже давно для "трамбона " сутинер,мабуть десь з кінця 90 х років?
17.03.2026 17:54 Ответить
срср теж перед вторгенням в Афганістан не консультувався - там вирішував "генсєк" і "політбюро"
17.03.2026 17:31 Ответить
Леонид Ильич был скорее против . Его набалтали Андропов и компания.
17.03.2026 17:37 Ответить
В Афгані я чув інше, Андропов був проти, але його не слухали. Хоча у нас звикли звинуватити інших
17.03.2026 17:43 Ответить
Ключові фігури, які були проти втручання в Афганістан
Олексій Косигін (Прем'єр/Голова Ради Міністрів):
Маршал Микола Огарков (Начальник Генштабу) рішуче заперечував проти вторгнення під час засідань Політбюро. Він попереджав, що армія не зможе вирішити те, що по суті є політичним кризою, і точно передбачав затяжну, криваву партизанську війну.
Маршал Сергій Ахромеєв (Заступник Начальника Генштабу): Як і Огарков, Ахромеєв висловлював сильні професійні військові заперечення, вважаючи, що обмежені сили не зможуть досягти своїх цілей у такій місцевості.
Андрій Громико (Міністр закордонних справ): Хоча він згодом приєднався до «трійки», яка просувала вторгнення, Громико спочатку виступав проти втручання на початку 1979 року, побоюючись, що це зруйнує «відлигу» і підірве міжнародний авторитет СРСР.
17.03.2026 17:59 Ответить
Бо КДБ, хотіло наложити клешні на афгаські сапфіри та наркоту. Що вони і зробили
17.03.2026 17:45 Ответить
Тут і https://x.com/i/status/2033820840702161085 відосик ШІ намалював в тему.
17.03.2026 17:35 Ответить
Був трампонутий всемогутній, а зараз трампонутий посланий
17.03.2026 17:36 Ответить
Білі до смерті ******* рятувати темні народи. Врятуйся або помри, з палицею в дупі.
17.03.2026 17:38 Ответить
Стубб маладець! Дипломатично і дуже витончено послав нах* колишнього партнера по грі у гольф
17.03.2026 17:52 Ответить
Дипломатично і правдиво. Фінські ВМС являють собою вкрай жалюгідне зрєліщє. Окромя трех Katanpää-class mine countermeasure vessel немає нічого.
17.03.2026 18:01 Ответить
 
 