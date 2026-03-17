По поводу операций в Ливии, Ираке и Афганистане США консультировались с союзниками. Сейчас - нет, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил нежелание европейских стран-членов НАТО откликнуться на просьбу президента США Дональда Трампа о помощи в Ормузском проливе тем, что США не проконсультировались с союзниками перед началом военных действий.

Yle.

Что известно?

"Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим", - сказал лидер Финляндии.

По словам Стубба, у Финляндии нет ресурсов для участия в операции в Ормузском проливе.

"У нас нет такой техники, которую можно было бы отправить в этот регион. В любом случае задача Финляндии в Альянсе - обеспечивать безопасность северо-восточной части Европы", - объяснил он.

Стубб отметил, что страны, которые могут и хотят помочь США, должны это сделать.

"В Ливии, Ираке и Афганистане США консультировались с международными институтами или союзниками. Сейчас ситуация иная", - добавил он.

Стубб сказал, что сейчас крайне важно вновь убедить Трампа в необходимости сотрудничества с Европой.

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

