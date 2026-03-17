Путин боится армии США, созданной при моем президентстве, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский диктатор Владимир Путин боится вооруженных сил США, созданных во время его первого президентского срока.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Он раскритиковал союзников за нежелание помогать США в разблокировании Ормузского пролива.

"Мы годами защищали эти страны вместе с НАТО, потому что НАТО - это мы - можете спросить Путина. Путин боится нас. Он вообще не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и вооруженных сил, которые были созданы мной во время первого президентского срока", - заявил Трамп.

О помощи Украине

Президент США выразил недовольство действиями партнеров, отметив, что они не отреагировали на его призыв, несмотря на то, что Вашингтон продолжает оказывать помощь Украине.

"Мы их защищаем. Мы сотрудничаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль отсюда, отделена огромным океаном. Нам не обязательно это делать, но мы это делали – ну, Байден это делал, если говорить откровенно.

Байдена просто обвели вокруг пальца, но мы сотрудничали с ними по Украине.

"Нам нет нужды с ними сотрудничать по Украине. А потом они говорят нам, что мы должны отправлять туда корабли, а сами не хотят этого делать. Думаю, это ужасно… Я был очень удивлен", – заявил глава Белого дома.