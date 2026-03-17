Путин боится армии США, созданной при моем президентстве, - Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский диктатор Владимир Путин боится вооруженных сил США, созданных во время его первого президентского срока.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
Он раскритиковал союзников за нежелание помогать США в разблокировании Ормузского пролива.
"Мы годами защищали эти страны вместе с НАТО, потому что НАТО - это мы - можете спросить Путина. Путин боится нас. Он вообще не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и вооруженных сил, которые были созданы мной во время первого президентского срока", - заявил Трамп.
О помощи Украине
Президент США выразил недовольство действиями партнеров, отметив, что они не отреагировали на его призыв, несмотря на то, что Вашингтон продолжает оказывать помощь Украине.
"Мы их защищаем. Мы сотрудничаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль отсюда, отделена огромным океаном. Нам не обязательно это делать, но мы это делали – ну, Байден это делал, если говорить откровенно.
Байдена просто обвели вокруг пальца, но мы сотрудничали с ними по Украине.
"Нам нет нужды с ними сотрудничать по Украине. А потом они говорят нам, что мы должны отправлять туда корабли, а сами не хотят этого делать. Думаю, это ужасно… Я был очень удивлен", – заявил глава Белого дома.
"Принёс веселье в Белый дом
Мудак оранжевого цвета...
Берёт с утра он телефон,
И ставит раком всю планету...
Он страны мирит и бомбит,
Наводит ужас на Европу...
Ритмично движется на "бис",
И сам себя целует в жопу...
Одних диктаторов крадёт,
Других, при встрече обнимает...
Проснувшись, пошлины введёт,
А, пообедав, их снимает...
Мудак оранжевого цвета,
Запутал лидеров всех стран...
Устали бегать в туалеты,
И Тель-Авив, и Тегеран...
Мудак оранжевого цвета,
"Рандомный генератор фраз"...
Ждёт, в напряженьи вся планета -
Кого он трахнет в этот раз?...
Хоча результати зусиль адміністраціх Трампа по викоріненню вокізма в армії теж варті відзнаки.
Недавно азаров-кровосіся сказав, що Україна не замерзла, бо це він зробив таку енергетику, коли був премьєром
Це мені нагадує один випадок, описаний у мемуарах відмого дореволюційного адвоката Плєвако. Він згадував, що якось, при облаві у "будинку терпимості", у Нижньому Новгороді, поліція виявила серед клієнтів, відомого на все місто попа, який прославився своїми "проповедями о нравственности". Запитали його: "Батюшка, КАК?!!!". На що той відповів: "Не познав греха - не раскаешься. А как с грехом бороться, не познав?"
Які питання?
Як бачиш - я теж розбираюся у Святому Писанні...
Навіть набридає часом нєхіло так.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
Та шо там оте плешивоє *****! Таких прекрасних деменції та маразма Трампа боїться весь світ.
Бюджет порізало, фахівців позвільняло, довбо(ОЙ)бів-дегенералів понабирало.
П*здец страшно...
Тієї, що розстиляла йому червону доріжку в Анкориджі?
Чи тієї, яка зараз по суті відкрила йому нафтові гроші?