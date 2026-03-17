РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
2 553 67

Путин боится армии США, созданной при моем президентстве, - Трамп

Трамп заявил, что Путин боится США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский диктатор Владимир Путин боится вооруженных сил США, созданных во время его первого президентского срока.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он раскритиковал союзников за нежелание помогать США в разблокировании Ормузского пролива.

"Мы годами защищали эти страны вместе с НАТО, потому что НАТО - это мы - можете спросить Путина. Путин боится нас. Он вообще не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и вооруженных сил, которые были созданы мной во время первого президентского срока", - заявил Трамп.

О помощи Украине

Президент США выразил недовольство действиями партнеров, отметив, что они не отреагировали на его призыв, несмотря на то, что Вашингтон продолжает оказывать помощь Украине.

"Мы их защищаем. Мы сотрудничаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль отсюда, отделена огромным океаном. Нам не обязательно это делать, но мы это делали – ну, Байден это делал, если говорить откровенно.

Байдена просто обвели вокруг пальца, но мы сотрудничали с ними по Украине.

"Нам нет нужды с ними сотрудничать по Украине. А потом они говорят нам, что мы должны отправлять туда корабли, а сами не хотят этого делать. Думаю, это ужасно… Я был очень удивлен", – заявил глава Белого дома. 

Автор: 

путин владимир (32345) Украина (44187) Трамп Дональд (7770)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Ну шо ти скажеш? Дід зовсім поганий став.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:46 Ответить
+11
Він стаяв у істоків створення всесвіту.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:53 Ответить
+9
Якби ж це весняне психічне загострення мале значення лише для родинного оточення, ніт, треба було влаштувати треш планетарного масштабу!
показать весь комментарий
17.03.2026 06:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За його президенства Едісон винайшом електричні лампи, Белл - телефони, а брати Райт - літаки!
показать весь комментарий
17.03.2026 07:09 Ответить
Та шо там той Едісон з Тесламі та Архимедами! Він особисто створив прекрасну армію яка допомогала Рюріку бити фашистів на Куліковому полі і очолів атаку 28 прекрасних панфілівців проти Цезаря.
показать весь комментарий
17.03.2026 08:00 Ответить
... прекрасних панфілівців...
показать весь комментарий
17.03.2026 09:39 Ответить
Це саме він запустив Великий вибух 15 мільярдів років тому!
показать весь комментарий
17.03.2026 07:19 Ответить
Землі 6 тис років, читайте Біблію.
У мільйони років вірять ті, що походять від мавпи. Ньютон, Ломоносов, Паскаль вірили в Творця.
Лжевчені дуже подобаються безбожникам
показать весь комментарий
17.03.2026 07:33 Ответить
Ви напевно з покоління тік-тока 😃
показать весь комментарий
17.03.2026 07:42 Ответить
І не забувайте додати, що Земля пласка і покоїться на трьох китах (чи слонах)...
показать весь комментарий
17.03.2026 09:09 Ответить
Ні, він допомогав дядкі створювати Землю та всесвіт на протязі 6 днів, а на сьомий поімев дівчину, на острові Епштейна, яку дядько створим з ребра хлопа.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:54 Ответить
А може то і дядько йому допомогав створювати всесвіт.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:55 Ответить
Нє, він стиснув вакуум і створив сингулярність
показать весь комментарий
17.03.2026 09:05 Ответить
Більш за все що біля стічної канави бо несе від нього по всьому світу.
показать весь комментарий
17.03.2026 08:18 Ответить
Яр Холодний

"Принёс веселье в Белый дом
Мудак оранжевого цвета...
Берёт с утра он телефон,
И ставит раком всю планету...

Он страны мирит и бомбит,
Наводит ужас на Европу...
Ритмично движется на "бис",
И сам себя целует в жопу...

Одних диктаторов крадёт,
Других, при встрече обнимает...
Проснувшись, пошлины введёт,
А, пообедав, их снимает...

Мудак оранжевого цвета,
Запутал лидеров всех стран...
Устали бегать в туалеты,
И Тель-Авив, и Тегеран...

Мудак оранжевого цвета,
"Рандомный генератор фраз"...
Ждёт, в напряженьи вся планета -
Кого он трахнет в этот раз?...
показать весь комментарий
17.03.2026 07:08 Ответить
Так уже навіть кім не боїться армії США.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:46 Ответить
Ну, скажемо, армія США була створена задовго до Трампа. І основні технологічні можливості армії забезпечує відносно вільний цивільний науковий та виробничий сектор.
Хоча результати зусиль адміністраціх Трампа по викоріненню вокізма в армії теж варті відзнаки.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:46 Ответить
Та ні.До Трампа у США збройних сил не було,і США не було.А прийшов Трамп,і створив все суще на землі.Все погане створив Байден.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:58 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 07:03 Ответить
Ну чисто Інь і Янь, Ахура Мазда і Ахріман
показать весь комментарий
17.03.2026 07:18 Ответить
Життя бентежне.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:34 Ответить
А Клінтон з Обамою? Теж все погане чи трішки краще за Байдена))
показать весь комментарий
17.03.2026 09:13 Ответить
Це якийсь вірус вітає в повітрі.
Недавно азаров-кровосіся сказав, що Україна не замерзла, бо це він зробив таку енергетику, коли був премьєром
показать весь комментарий
17.03.2026 09:46 Ответить
А що таке "вокізм"?
показать весь комментарий
17.03.2026 07:06 Ответить
Це коли стать, раса, і вибір дірки для сексу є критеріями у відборі кандидатів замість освіти, навичок, та мотивації. Це те що вбиває тих хто поряд.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:09 Ответить
А, ясно... Тоді у мене питання : а якщо людина має звичку до вживання наркотиківв, чи алкоголю, може давать критичну оцінку алкоголікам та наркоманам, та бороться з цими звичками, у оточуючих? Я думаю - ні... Тоді як може людина, яка займалася сексуальними збоченнями, давать моральну оцінку оточуючим, з точки зору моралі?
Це мені нагадує один випадок, описаний у мемуарах відмого дореволюційного адвоката Плєвако. Він згадував, що якось, при облаві у "будинку терпимості", у Нижньому Новгороді, поліція виявила серед клієнтів, відомого на все місто попа, який прославився своїми "проповедями о нравственности". Запитали його: "Батюшка, КАК?!!!". На що той відповів: "Не познав греха - не раскаешься. А как с грехом бороться, не познав?"
показать весь комментарий
17.03.2026 07:20 Ответить
Обирає більшість населення
Більшість живе без Бога
"Злі люди не розуміють справедливості"- стверджує Біблія
Які питання?
показать весь комментарий
17.03.2026 07:40 Ответить
І до чого ця сентенція? Я сказав, що людина аморальна не має права судить інших людей, за аморальність... І не більше того...В Євангелії (якщо вже ти такий "начотчик"), є фраза, яку, нібито, сказав Ісус, зупиняючи натовп, який збирався побить камінням блудницю: "Хай першим кине в неї камінь той, хто без гріха...". Цим він зупинив убивство...
Як бачиш - я теж розбираюся у Святому Писанні...
показать весь комментарий
17.03.2026 07:50 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 07:32 Ответить
О а є фотки з капітуляції Трої?
показать весь комментарий
17.03.2026 09:08 Ответить
Повторювати цю хєз не обовʼязково.
Навіть набридає часом нєхіло так.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:47 Ответить
Якби ж це весняне психічне загострення мале значення лише для родинного оточення, ніт, треба було влаштувати треш планетарного масштабу!
показать весь комментарий
17.03.2026 06:48 Ответить
А я думав що армія США була і раніше, проте виявилося, що трампонутий створив як армію США, а й землю. причому якщо раніше вона була плоскою, то він її зробив круглою. Трампонутий всюдисущий
показать весь комментарий
17.03.2026 06:48 Ответить
Протоукри викопали Чорне море, а Трамп перетворив його на океан).
показать весь комментарий
17.03.2026 06:51 Ответить
А в центрі океану він поставив Крим.
показать весь комментарий
17.03.2026 08:19 Ответить
А я думаю що нарцисизм одна з легенд краснова. І в мене багато що просто пояснюється
показать весь комментарий
17.03.2026 07:43 Ответить
Корона величезних розмірів продовжує тиснути Трампу на голову...
показать весь комментарий
17.03.2026 06:49 Ответить
Ранок починається з чергового висера пелехатого нарциса.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:50 Ответить
Це тих трампівських вояк пуцин боїться, які на колінах перед ним червону доріжку розкочували? 😁
показать весь комментарий
17.03.2026 06:51 Ответить
з їбонутих спросу нєт
показать весь комментарий
17.03.2026 06:52 Ответить
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
Та шо там оте плешивоє *****! Таких прекрасних деменції та маразма Трампа боїться весь світ.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:52 Ответить
А Сонце трамп випадково по небосхилі не тягне?
показать весь комментарий
17.03.2026 06:56 Ответить
Не знаю як раніше, але цього року син друзів подавався в університиті на програму ROTC - військову кафедру тобто - бо платять зі старту непогано і є шанс вбити трохи кацапів. Так не взяли з усіма п'ятірками - конкурс шалений. І це в Армію, не у Флот чи ВПС де конкурс ще вищий.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:01 Ответить
Незабаром він оголосить себе переможцем у Другій світовій війні, як і Путін.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:04 Ответить
Потужний їбанько
показать весь комментарий
17.03.2026 07:06 Ответить
Типовий барига. Постійно "продає" себе та привласнює здобутки інших. І бреше, бреше, бреше...
показать весь комментарий
17.03.2026 07:14 Ответить
Членин создал Украину, а Трампон- армию США. Или наоборот? А какая разница...
показать весь комментарий
17.03.2026 07:15 Ответить
Рекомендую цензору просто лічильник поставити, що трамп ******** якусь ***** 20 разів в четверг, 14 в середу і так далі, а на кінець дня уже зведену звітність подавати. А розбирати його кукаріки сенсу не має.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:15 Ответить
Знову зранку випив хоробру таблетку?
показать весь комментарий
17.03.2026 07:25 Ответить
Пуйло повинен би боятись США,але він навчився його читати наперед.Чого не скажеш про союзників США.Дії Трампа відносно цих країн непередбачені,спонтанні,ситуативні.Ті не можуть зрозуміти які будуть кроки Трампа в подальшому,бо дурню закон неписаний,що хочу те й роблю.Ще світа,яка робить короля,тільки піддакує.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:30 Ответить
Не може справитися з режимом Іоана, і каже, що хтось його боїться
показать весь комментарий
17.03.2026 07:38 Ответить
Трампидло, дурень старий, ти ще прокукурікай що під твоїм керівництвом виграли другу світову війну. Привда, твої предки на той час жили в Німеччині, може тому каоліція і ви играла.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:38 Ответить
..... і створив Трамп Землю за сім днів
показать весь комментарий
17.03.2026 07:39 Ответить
Сцит кип"ятком - ату його!
показать весь комментарий
17.03.2026 07:40 Ответить
А США Тед Трамп сотворив? А Землю??
показать весь комментарий
17.03.2026 07:43 Ответить
Це якуж ти армію "створив"?
Бюджет порізало, фахівців позвільняло, довбо(ОЙ)бів-дегенералів понабирало.
П*здец страшно...
показать весь комментарий
17.03.2026 07:53 Ответить
Дурень думкою багатіє!
показать весь комментарий
17.03.2026 07:56 Ответить
Імбіцил. Взагалі то такий же і у нас...
показать весь комментарий
17.03.2026 08:04 Ответить
@ "Тільки на українців тут вся надія..." - український доброволець під час війни у Грузії проти російських загарбників, 1993 рік - https://www.tiktok.com/@history___malva відео.
показать весь комментарий
17.03.2026 08:04 Ответить
Якби Донні був коханцем Клари Гілер, Другої Світової ніколи не було б.
показать весь комментарий
17.03.2026 08:14 Ответить
хто ще не знав, саме ця фігня і називається "газлайтинг"
показать весь комментарий
17.03.2026 08:19 Ответить
Ну да... Іран за три дня... Сильна армія, що сказать. Ормундську протоку розблокувати не можуть самотужки. Є чого боятись.
показать весь комментарий
17.03.2026 08:26 Ответить
Якої армії США боїться *****:
Тієї, що розстиляла йому червону доріжку в Анкориджі?
Чи тієї, яка зараз по суті відкрила йому нафтові гроші?
показать весь комментарий
17.03.2026 08:34 Ответить
Заради України європейці могли б зробити вигляд що підтримують дурня. Тепер він буде мстити. Насправді вони дуже допомогли Трампу, розповідаючи всім, що це Іран агресор, а не Америка.
показать весь комментарий
17.03.2026 08:53 Ответить
А де про половців і пєченегов? Де про могікан та апачів? Єто всьо постная *****, давай Доні по новой!
показать весь комментарий
17.03.2026 09:15 Ответить
Допускати поца Доню до мікрофона без санітарів- велика помилка!Дехто й доці сприймає його як повносправного чолов'ягу
показать весь комментарий
17.03.2026 09:17 Ответить
трампакс, що з того, що воно боїться? До речі, гарний анекдот! А те що, ти боїшся *****, та виконуєш усі його накази, то що - нічого? Краще мовчки сидів би, у штабі "фсб", який ти створів, білому будинку...
показать весь комментарий
17.03.2026 09:50 Ответить
 
 