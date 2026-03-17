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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Путін боїться армії США, створеної за мого президентства, - Трамп

Трамп заявив, що Путін боїться США

Президент США Дональд Трамп запевняє,  що російський диктатор Володимир Путін боїться збройних сил США, створених під час його першого президентського терміну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

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Він розкритикував союзників за небажання допомагати США в розблокуванні Ормузької протоки.

"Ми роками захищали ці країни разом з НАТО, тому що НАТО - це ми - можете запитати Путіна. Путін боїться нас. Він узагалі не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки і збройних сил, які були створені мною під час першого президентського терміну",  - заявив Трамп.

Про допомогу Україні

Президент США висловив невдоволення діями партнерів, зауваживши, що вони не відреагували на його заклик, попри те, що Вашингтон продовжує надавати допомогу Україні.

"Ми їх захищаємо. Ми співпрацюємо з ними щодо України. Україна за тисячі миль звідси, відділена величезним океаном. Нам не обов’язково це робити, але ми це робили – ну, Байден це робив, якщо говорити відверто.

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Байдена просто обвели навколо пальця, але ми співпрацювали з ними щодо України.

"Нам немає потреби з ними співпрацювати щодо України. А потім вони кажуть нам, що ми маємо відправляти туди кораблі, а самі не хочуть цього робити. Думаю, це жахливо… Я був дуже здивований", – заявив глава Білого дому. 

Автор: 

путін володимир (25516) Україна (7476) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+33
Ну шо ти скажеш? Дід зовсім поганий став.
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17.03.2026 06:46 Відповісти
+17
Він стаяв у істоків створення всесвіту.
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17.03.2026 06:53 Відповісти
+14
Яр Холодний

"Принёс веселье в Белый дом
Мудак оранжевого цвета...
Берёт с утра он телефон,
И ставит раком всю планету...

Он страны мирит и бомбит,
Наводит ужас на Европу...
Ритмично движется на "бис",
И сам себя целует в жопу...

Одних диктаторов крадёт,
Других, при встрече обнимает...
Проснувшись, пошлины введёт,
А, пообедав, их снимает...

Мудак оранжевого цвета,
Запутал лидеров всех стран...
Устали бегать в туалеты,
И Тель-Авив, и Тегеран...

Мудак оранжевого цвета,
"Рандомный генератор фраз"...
Ждёт, в напряженьи вся планета -
Кого он трахнет в этот раз?...
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17.03.2026 07:08 Відповісти

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