Союзники должны помочь с Ормузским проливом, это также в их интересах, - Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер призвал союзников присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, Трамп абсолютно прав, когда говорит, что союзники США должны присоединиться, помочь нам и поддержать усилия Штатов.
"В конце концов, безопасность Ормузского пролива отвечает их интересам", - сказал дипломат.
Ормузский пролив, через который транспортируется около одной пятой мировой нефти, остается фактически закрытым из-за угроз Ирана судоходству, что привело к тому, что цена барреля нефти на прошлой неделе превысила отметку в 100 долларов, пишет издание.
Politico со ссылкой на источники отмечает, что полноценная миссия НАТО в Иране пока остается маловероятной, поскольку она вряд ли получит необходимую единодушную поддержку союзников.
Она не добавит ничего существенного по сравнению с более оперативной двусторонней поддержкой, которую союзники могли бы оказать США, добавили авторы.
По словам двух дипломатов, США до сих пор официально не обращались к странам НАТО с просьбой о поддержке в рамках Альянса.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
то, оцей гундосий утирок, як раз навипередки не замовкає про неперевершену допомогу папіку доні.
візьмуться за руки, та будуть водити хоровод посеред пустелі навколо старого померлого верблюда.
всі разом.
Авіаносці відступили. За 1000 кілометрів від місця бою.
Авіаносець був символом американської проекції сили 20-го століття. Двоє з них щойно кліпнули очима.
Це не тактичне переміщення. Це некролог епохи. Сполучені Штати більше не можуть розміщувати плавучу авіабазу біля вашого узбережжя та називати це стримуванням. Іранські безпілотники та ракети назавжди зняли це припущення.
Адміністрація Трампа замовчує відступ, тихо готуючи американців до наземної місії.
Ми не бачимо демонстрації сили США, як супердержави, які зазнають невдачі в режимі реального часу."
шулер доні, вже потягнувся за нею.
Як там з окупацією Канади та Гренландії?
Як там щодо війни у Європі, яка Трампа не колише бо далеко?
Для ЄС війна в Україні ближче ніж війна в Ірані, а Трамп ЄС вже послав подалі.
Ну от тепер сам якось. Все сам.