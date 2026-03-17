Союзники должны помочь с Ормузским проливом, это также в их интересах, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер призвал союзников присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп абсолютно прав, когда говорит, что союзники США должны присоединиться, помочь нам и поддержать усилия Штатов.

"В конце концов, безопасность Ормузского пролива отвечает их интересам", - сказал дипломат.

Ормузский пролив, через который транспортируется около одной пятой мировой нефти, остается фактически закрытым из-за угроз Ирана судоходству, что привело к тому, что цена барреля нефти на прошлой неделе превысила отметку в 100 долларов, пишет издание.

Politico со ссылкой на источники отмечает, что полноценная миссия НАТО в Иране пока остается маловероятной, поскольку она вряд ли получит необходимую единодушную поддержку союзников.

Она не добавит ничего существенного по сравнению с более оперативной двусторонней поддержкой, которую союзники могли бы оказать США, добавили авторы.

По словам двух дипломатов, США до сих пор официально не обращались к странам НАТО с просьбой о поддержке в рамках Альянса.

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

