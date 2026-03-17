Союзники должны помочь с Ормузским проливом, это также в их интересах, - Уитакер

Витакер также призвал союзников помочь с Ормузским проливом

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер призвал союзников присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, Трамп абсолютно прав, когда говорит, что союзники США должны присоединиться, помочь нам и поддержать усилия Штатов.

"В конце концов, безопасность Ормузского пролива отвечает их интересам", - сказал дипломат.

Ормузский пролив, через который транспортируется около одной пятой мировой нефти, остается фактически закрытым из-за угроз Ирана судоходству, что привело к тому, что цена барреля нефти на прошлой неделе превысила отметку в 100 долларов, пишет издание.

Politico со ссылкой на источники отмечает, что полноценная миссия НАТО в Иране пока остается маловероятной, поскольку она вряд ли получит необходимую единодушную поддержку союзников.

Она не добавит ничего существенного по сравнению с более оперативной двусторонней поддержкой, которую союзники могли бы оказать США, добавили авторы.

По словам двух дипломатов, США до сих пор официально не обращались к странам НАТО с просьбой о поддержке в рамках Альянса.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

+14
Венгерские крейсера и словацкие эсминцы спешат на помощь.
17.03.2026 09:18 Ответить
+3
нєнє!
то, оцей гундосий утирок, як раз навипередки не замовкає про неперевершену допомогу папіку доні.
17.03.2026 09:21 Ответить
+3
І вийти нізя амеріканцям і зробить нічо не можуть. Патова ситуація як на мене. Трамп молодець, сам себе переіграв
17.03.2026 09:24 Ответить
Венгерские крейсера и словацкие эсминцы спешат на помощь.
17.03.2026 09:18 Ответить
Австрійський авіаносець і чеські атомні підводні човни допоможуть!
17.03.2026 09:49 Ответить
нєнє!
то, оцей гундосий утирок, як раз навипередки не замовкає про неперевершену допомогу папіку доні.
17.03.2026 09:21 Ответить
Він не папіку Доні відправив українських хлопців, а захистики своїх татка, маму і корифанів в Ізраїлі і їх общаки та нерухомість в країнах Перської Затоки, наражаючи українців на реальні ракетні удари Ірану і переслідування українців по всьому світу.
17.03.2026 09:39 Ответить
Тільки французи більш - менш зголосились - але за Ормузьку протоку мовчать - кажуть ми будем єменських хуситів за руки тримати
17.03.2026 09:21 Ответить
ну, як тримати....
візьмуться за руки, та будуть водити хоровод посеред пустелі навколо старого померлого верблюда.
всі разом.
17.03.2026 09:23 Ответить
Можна й так - якшо французський есмінець буде крутитись біля їх берегів - то це буде ціль - замісь баржі
17.03.2026 09:27 Ответить
https://x.com/i/status/2033435568630022520 @ (в перекладі):
Авіаносці відступили. За 1000 кілометрів від місця бою.
Авіаносець був символом американської проекції сили 20-го століття. Двоє з них щойно кліпнули очима.
Це не тактичне переміщення. Це некролог епохи. Сполучені Штати більше не можуть розміщувати плавучу авіабазу біля вашого узбережжя та називати це стримуванням. Іранські безпілотники та ракети назавжди зняли це припущення.
Адміністрація Трампа замовчує відступ, тихо готуючи американців до наземної місії.
Ми не бачимо демонстрації сили США, як супердержави, які зазнають невдачі в режимі реального часу."
17.03.2026 09:23 Ответить
у трампа є козирна карта, куба.
шулер доні, вже потягнувся за нею.
17.03.2026 09:25 Ответить
Ця "карта" вже у грі.
17.03.2026 09:30 Ответить
І вийти нізя амеріканцям і зробить нічо не можуть. Патова ситуація як на мене. Трамп молодець, сам себе переіграв
17.03.2026 09:24 Ответить
Ше не вечір - Індія вже зголосилась проводити свої баржі в Ормузі
17.03.2026 09:30 Ответить
А Трамп радився із цими союзниками, коли вирішив здолати Іран за 3 дні? А тепер йому усі щось винні. І не знає, як вигребти з того Ірану.
17.03.2026 09:24 Ответить
"Ми усралися, а тепер приходьте і вимийте нам сраку!..."
17.03.2026 09:33 Ответить
Якщо Трамп не буде просити, а і далі бикуватиме - нічого подібного не буде.
17.03.2026 09:28 Ответить
Чим можуть допомогти союзники, зі своїми вкрай обмеженими можливостями, американської армії? Що за безпорадні заклики про допомогу. Шерхан заліз в нору до борсука і просить допомоги у Табакi?
17.03.2026 09:31 Ответить
Союзники, яким Трамп рік лайно по пиці розмазував?
Як там з окупацією Канади та Гренландії?
Як там щодо війни у Європі, яка Трампа не колише бо далеко?
Для ЄС війна в Україні ближче ніж війна в Ірані, а Трамп ЄС вже послав подалі.

Ну от тепер сам якось. Все сам.
17.03.2026 09:32 Ответить
+100500
17.03.2026 09:36 Ответить
Чим європейці відрізняються? Всю війну кацапів проти України скиглять - США повинні зробити те, США повинні зробити це. А коли самих просять, задом виляють.
17.03.2026 09:41 Ответить
Цим і довели американців до ручки. Вони хотіли щоб США воювали замість них з кацапами.
17.03.2026 09:45 Ответить
А США радилося із союзниками по НАТО, чи тільки з росією і Ізраїлем?
17.03.2026 09:32 Ответить
Один рижий нагадив- а ви тепер розгрібайте🤷🏾
17.03.2026 09:37 Ответить
Цей рижий не тільки нагадив, він як найкраще допоміг росії отримати надприбутки, попри те, що весь світ майже 4 роки викидав цю погань з ринків нафти, газу і зброї. Трамп на 1000% зіграв на боці росіян і проти всього цивілізованого світу. Хто після цього захоче мати нормальні стосунки зі США? Європа і та переозброюється і потихеньку відходить від США, вони почали дивитися в бік Китаю і Індії і мабуть правильно роблять.
17.03.2026 09:45 Ответить
О як, американці згадали слово "союзники"
17.03.2026 09:38 Ответить
Ну а чому б не допомогти, можна і допомогти. Але США мають заплатити за цю допомогу).
17.03.2026 09:43 Ответить
Ви спочатку перестаньте союзникам хамити і погрожувати.
17.03.2026 09:44 Ответить
Ты просишь об одолжении, но просишь без уважения.
17.03.2026 09:49 Ответить
 
 