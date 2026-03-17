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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Союзники мають допомогти із Ормузькою протокою, це в їхніх інтересах також, - Вітакер

Вітакер також закликав союзників допомогти із Ормузькою протокою

Посол США при НАТО Метью Вітакер закликав союзників приєднатися до розблокування Ормузької протоки.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Трамп абсолютно правий, коли каже, що союзники США мають приєднатися, допомогти нам і підтримати зусилля Штатів.

"Зрештою, безпека Ормузької протоки відповідає їхнім інтересам", - сказав дипломат.

Також читайте: Охорона Ормузької протоки не є пріоритетом, захист України – найважливіше завдання Європи, - МЗС Фінляндії

Ормузька протока, через яку транспортується близько однієї п'ятої світової нафти, залишається фактично закритою через погрози Ірану судноплавству, що призвело до того, що ціна бареля нафти минулого тижня перевищила позначку в 100 доларів, пише видання.

Politico із посиланням на джерела зазначає, що повноцінна місія НАТО в Ірані наразі залишається малоймовірною, оскільки вона навряд чи отримає необхідну одностайну підтримку союзників.

Вона не додасть нічого істотного порівняно з більш оперативною двосторонньою підтримкою, яку союзники могли б надати США, додали автори.

За словами двох дипломатів, США досі офіційно не зверталися до країн НАТО з проханням про підтримку в рамках Альянсу.

Читайте: США не отримали підтримки від Лондона щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки, – Трамп

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

Також читайте: Трамп пообіцяв оголосити країни, які допоможуть відкрити Ормузьку протоку

Автор: 

НАТО (7254) США (26813) Вітакер Метью (67) Ормузька протока (216)
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Топ коментарі
+39
Венгерские крейсера и словацкие эсминцы спешат на помощь.
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17.03.2026 09:18 Відповісти
+13
А Трамп радився із цими союзниками, коли вирішив здолати Іран за 3 дні? А тепер йому усі щось винні. І не знає, як вигребти з того Ірану.
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17.03.2026 09:24 Відповісти
+13
Союзники, яким Трамп рік лайно по пиці розмазував?
Як там з окупацією Канади та Гренландії?
Як там щодо війни у Європі, яка Трампа не колише бо далеко?
Для ЄС війна в Україні ближче ніж війна в Ірані, а Трамп ЄС вже послав подалі.

Ну от тепер сам якось. Все сам.
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17.03.2026 09:32 Відповісти

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