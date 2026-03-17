Союзники мають допомогти із Ормузькою протокою, це в їхніх інтересах також, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер закликав союзників приєднатися до розблокування Ормузької протоки.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Трамп абсолютно правий, коли каже, що союзники США мають приєднатися, допомогти нам і підтримати зусилля Штатів.

"Зрештою, безпека Ормузької протоки відповідає їхнім інтересам", - сказав дипломат.

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Ормузька протока, через яку транспортується близько однієї п'ятої світової нафти, залишається фактично закритою через погрози Ірану судноплавству, що призвело до того, що ціна бареля нафти минулого тижня перевищила позначку в 100 доларів, пише видання.

Politico із посиланням на джерела зазначає, що повноцінна місія НАТО в Ірані наразі залишається малоймовірною, оскільки вона навряд чи отримає необхідну одностайну підтримку союзників.

Вона не додасть нічого істотного порівняно з більш оперативною двосторонньою підтримкою, яку союзники могли б надати США, додали автори.

За словами двох дипломатів, США досі офіційно не зверталися до країн НАТО з проханням про підтримку в рамках Альянсу.

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Що передувало?

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