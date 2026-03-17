Союзники мають допомогти із Ормузькою протокою, це в їхніх інтересах також, - Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер закликав союзників приєднатися до розблокування Ормузької протоки.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, Трамп абсолютно правий, коли каже, що союзники США мають приєднатися, допомогти нам і підтримати зусилля Штатів.
"Зрештою, безпека Ормузької протоки відповідає їхнім інтересам", - сказав дипломат.
Ормузька протока, через яку транспортується близько однієї п'ятої світової нафти, залишається фактично закритою через погрози Ірану судноплавству, що призвело до того, що ціна бареля нафти минулого тижня перевищила позначку в 100 доларів, пише видання.
Politico із посиланням на джерела зазначає, що повноцінна місія НАТО в Ірані наразі залишається малоймовірною, оскільки вона навряд чи отримає необхідну одностайну підтримку союзників.
Вона не додасть нічого істотного порівняно з більш оперативною двосторонньою підтримкою, яку союзники могли б надати США, додали автори.
За словами двох дипломатів, США досі офіційно не зверталися до країн НАТО з проханням про підтримку в рамках Альянсу.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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Як там з окупацією Канади та Гренландії?
Як там щодо війни у Європі, яка Трампа не колише бо далеко?
Для ЄС війна в Україні ближче ніж війна в Ірані, а Трамп ЄС вже послав подалі.
Ну от тепер сам якось. Все сам.