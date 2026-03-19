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Новини Припинення війни
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США прагнуть миру між Україною та РФ із гарантіями безпеки, - Пентагон

Пентагон: США працюють над тривалим миром для України

Адміністрація Трампа веде переговори з Києвом і Москвою для досягнення тривалого миру. У Пентагоні наголошують на необхідності сильних гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Пентагон, про це заявив помічник воєнного міністра США з питань міжнародної безпеки Деніел Ціммерман на слуханнях у Комітеті Палати представників з питань збройних сил.

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Він наголосив про необхідність термінових рішень з боку партнерів, щоб союзники якнайшвидше вжили необхідних заходів для забезпечення Україна ресурсами, потрібними для стримування агресії та оборони.

Ціммерман  також уточнив, що на сьогодні понад 20 європейських країн уже виділили більш як 4 млрд доларів на реалізацію ініціативи PURL.

Росія зберігає потенціал для тривалої війни

"Росія все ще має значні запаси військової та промислової потужності, а також національну рішучість вести тривалу війну. До того ж РФ має найбільший у світі ядерний арсенал і інвестує в потенціал, який може бути використаний для примусу, не доходячи до ядерної конфронтації", – зазначив помічник.

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Ціммерман підтвердив, що США стоять на боці НАТО.

"Але якщо розподіл тягаря стане незбалансованим або надто розмитим, це не буде здоровим для Альянсу, а ми хочемо, щоб він був якомога сильнішим у довгостроковій перспективі", - пояснив помічник воєнного міністра.

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Пентагон (1483) росія (70572) США (26829) Україна (7497)
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Топ коментарі
+21
Їм цим штатам вірить не можна-вони завжди всіх кидали-вєєтнам -афган та інші які довірились США -де вони всі?-їх нема-їх знищили і ніяке США їх не захистило-тому нам потрібно не дати себе обманути туманним гарантіям брехливому сша
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19.03.2026 06:35 Відповісти
+19
Ващі гарантії рівні нулю
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19.03.2026 06:42 Відповісти
+9
То що, віддати Донбас пентагон не вимагає?
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19.03.2026 06:28 Відповісти

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