США прагнуть миру між Україною та РФ із гарантіями безпеки, - Пентагон

Адміністрація Трампа веде переговори з Києвом і Москвою для досягнення тривалого миру. У Пентагоні наголошують на необхідності сильних гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Пентагон, про це заявив помічник воєнного міністра США з питань міжнародної безпеки Деніел Ціммерман на слуханнях у Комітеті Палати представників з питань збройних сил.

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Він наголосив про необхідність термінових рішень з боку партнерів, щоб союзники якнайшвидше вжили необхідних заходів для забезпечення Україна ресурсами, потрібними для стримування агресії та оборони.

Ціммерман також уточнив, що на сьогодні понад 20 європейських країн уже виділили більш як 4 млрд доларів на реалізацію ініціативи PURL.

Росія зберігає потенціал для тривалої війни

"Росія все ще має значні запаси військової та промислової потужності, а також національну рішучість вести тривалу війну. До того ж РФ має найбільший у світі ядерний арсенал і інвестує в потенціал, який може бути використаний для примусу, не доходячи до ядерної конфронтації", – зазначив помічник.

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Ціммерман підтвердив, що США стоять на боці НАТО.

"Але якщо розподіл тягаря стане незбалансованим або надто розмитим, це не буде здоровим для Альянсу, а ми хочемо, щоб він був якомога сильнішим у довгостроковій перспективі", - пояснив помічник воєнного міністра.

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