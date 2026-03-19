США стремятся к миру между Украиной и РФ с гарантиями безопасности, - Пентагон

Администрация Трампа ведет переговоры с Киевом и Москвой с целью достижения прочного мира. В Пентагоне подчеркивают необходимость надежных гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Пентагон, об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

Он подчеркнул необходимость принятия срочных решений со стороны партнеров, чтобы союзники как можно быстрее приняли необходимые меры для обеспечения Украины ресурсами, необходимыми для сдерживания агрессии и обороны.

Циммерман также уточнил, что на сегодняшний день более 20 европейских стран уже выделили более 4 млрд долларов на реализацию инициативы PURL.

Россия сохраняет потенциал для длительной войны

"Россия по-прежнему располагает значительными запасами военной и промышленной мощности, а также национальной решимостью вести длительную войну. К тому же РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и инвестирует в потенциал, который может быть использован для принуждения, не доходя до ядерной конфронтации", - отметил помощник.

Циммерман подтвердил, что США стоят на стороне НАТО.

"Но если распределение бремени станет несбалансированным или слишком размытым, это не будет благоприятно для Альянса, а мы хотим, чтобы он был как можно сильнее в долгосрочной перспективе", - пояснил помощник министра обороны.

