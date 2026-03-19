РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11582 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны
1 654 15

США стремятся к миру между Украиной и РФ с гарантиями безопасности, - Пентагон

Пентагон: США работают над прочным миром для Украины

Администрация Трампа ведет переговоры с Киевом и Москвой с целью достижения прочного мира. В Пентагоне подчеркивают необходимость надежных гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Пентагон, об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул необходимость принятия срочных решений со стороны партнеров, чтобы союзники как можно быстрее приняли необходимые меры для обеспечения Украины ресурсами, необходимыми для сдерживания агрессии и обороны.

Циммерман также уточнил, что на сегодняшний день более 20 европейских стран уже выделили более 4 млрд долларов на реализацию инициативы PURL.

Россия сохраняет потенциал для длительной войны

"Россия по-прежнему располагает значительными запасами военной и промышленной мощности, а также национальной решимостью вести длительную войну. К тому же РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и инвестирует в потенциал, который может быть использован для принуждения, не доходя до ядерной конфронтации", - отметил помощник.

Циммерман подтвердил, что США стоят на стороне НАТО.

"Но если распределение бремени станет несбалансированным или слишком размытым, это не будет благоприятно для Альянса, а мы хотим, чтобы он был как можно сильнее в долгосрочной перспективе", - пояснил помощник министра обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о завершении войны: Делаю все возможное, чтобы Украина не проиграла

Автор: 

Пентагон (1495) россия (96895) США (28879) Украина (44192)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Їм цим штатам вірить не можна-вони завжди всіх кидали-вєєтнам -афган та інші які довірились США -де вони всі?-їх нема-їх знищили і ніяке США їх не захистило-тому нам потрібно не дати себе обманути туманним гарантіям брехливому сша
показать весь комментарий
19.03.2026 06:35 Ответить
+8
Ващі гарантії рівні нулю
показать весь комментарий
19.03.2026 06:42 Ответить
+3
То що, віддати Донбас пентагон не вимагає?
показать весь комментарий
19.03.2026 06:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
...іранськи повстанці... так і не дочекались допомоги і світить тр в ірані тільки афган2, якщо не будуть усунути аятоли від влади разом зі своїми вартовими: вони, доки живі, не віддадуть тр владу, свою нафту і контроль Ормуза ... будуть кошмарити світ роями шахедів і терактами з використанням смертників( а за підримки від пу і сі та ще й к-чена... то лі ще буде, ой, ой ой
...Україна вже чула від бай, що будуть сша допомогати скільки потрібно і трансформувалось це при тр - це не наша війна, у вас немає карт... капітулюйте... а ми будемо спостерігати, як буде пу вас далі кошмарити... і вирішувати, наскільки довго і суттєво пу порушує домовленності, чи були в нього підстави, АЛЕ якщо ви відповідатиме на удари пу, то це буде ескалація і сша аннулюють свої гіпотетичні харантії безпеки= небезпеки
показать весь комментарий
19.03.2026 09:21 Ответить
показать весь комментарий
Украіна прагне миру, між сишиа і Іраном з гарантіями безпеки.
показать весь комментарий
19.03.2026 07:00 Ответить
В цьому світі є тільки дві гарантовані речі - смерть і податки.
показать весь комментарий
19.03.2026 07:03 Ответить
Чи є в нас хоть якась причина вірити Циммерману? Жодної. Штати завжи знімають санкції та гарантії, коли вважають, що ім так треба. За один день. Без пояснень офігевшим унтерменшам. Якщо в Бадапешті були (саме були) прописані "консультації" та сам Зеленський вимагав цих консультацій, а англосакси просто посилалий його нахер.
показать весь комментарий
19.03.2026 07:08 Ответить
ціммерман перебуває в інших світах, і ніхєра не в курсах про переговори адміністрації трампа в особі вітька і зятька з кремлем.
показать весь комментарий
19.03.2026 07:33 Ответить
Адміністрація Трампа веде переговори з Києвом і Москвою для досягнення тривалого миру. Про це заявив помічник воєнного міністра США з питань міжнародної безпеки Деніел Ціммерман на слуханнях у Комітеті Палати представників з питань збройних сил. Джерело: https://censor.net/ua/n3606011

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі призупинені. Джерело: https://censor.net/ua/n3606015

хтось з цих двох *******, і чомусь я думаю що це циммерман.
показать весь комментарий
19.03.2026 07:43 Ответить
Гарантії безпеки були ще після Будапешті. Під час Трампу ніякі гарантії вже не діють
показать весь комментарий
19.03.2026 07:55 Ответить
Яка глибока думка...
"Для того щоб у малюків жопки були чистими й сухими - їх треба чистити й сушити"...
показать весь комментарий
19.03.2026 08:03 Ответить
Гарантії миру при трампу?? не смішно... то х..йло тиснуло...а тепер будуть тиснути разом з трампліном..Тиском будуть вирішувати потрібні кандидатури на користь пдр кцпів і всі інші питання.. Це будуть називати з білого Трампліну Вашінгтону як мирні поради...або ми ні за що не відповідаємо..тут ЄС у них як кстка в горлі.. Венс-скунц летить рятувати ЧмОрбана вітьку
показать весь комментарий
19.03.2026 08:26 Ответить
Піздоболи кажуть, що прагнуть миру, але крім тиску на Україну більше нічого по справжньому не роблять.
показать весь комментарий
19.03.2026 08:39 Ответить
США прагнуть миру між Україною та РФ із гарантіями безпеки, - Пентагон Ніби у Пентагоні і недогадуються ЩО хоче Трамп: віддати Україну Путіну
показать весь комментарий
19.03.2026 08:40 Ответить
Цимерману вірити те саме що вірити цукерману і міндічу.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:16 Ответить
 
 