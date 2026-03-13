Зеленский о завершении войны: Делаю все возможное, чтобы Украина не проиграла

Фото: Leo Fawkes/BBC/72 Films

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет победить Россию в войне и что будущие поколения украинцев будут помнить его как "человека из народа".

Об этом глава государства сказал в интервью Radio France, сообщает Цензор.НЕТ.

О победе в войне

Ведущий Radio France во время интервью спросил Зеленского, хотел бы он, чтобы через столетие его сравнивали с выдающимися лидерами Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем.

Глава государства ответил, что хотел бы, чтобы украинский народ запомнил его положительно, поскольку он является "человеком из народа" и на его плечах лежит "тяжелая ответственность". Он признал, что"во многом изменился из-за войны".

"Я делаю все возможное, чтобы мы не проиграли эту войну. Я хотел бы, чтобы мы победили. Я надеюсь, что мы победим Россию. И тот факт, что мы держим линию фронта, - это уже победа. Я считаю, что защита нашей независимости уже является победой нашего государства… Посмотрим, как меня будут помнить будущие поколения. Но я верю, что мои дети и внуки, которые смогут жить в Украине, будут помнить меня. Им не будет стыдно за меня. Это важно", - добавил Зеленский.

О помощи США

Зеленский также отметил, что Киев четыре года просил помощи у мира с поставками оружия, ракет и ПВО. Теперь же союзники обращаются к Украине, чтобы получить поддержку.

"Мы получили запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности, в отношении возможностей борьбы с беспилотниками. Моя первая реакция проста. Для нас это вопрос защиты гражданского населения",- добавил он.

Он отметил, что Украина хорошо помнит первые дни войны, когда приходилось долго ждать первой помощи.

"Но мы больше не реагируем на события. Мы пришли, чтобы помочь", - сказал Зеленский.

