Зеленский о завершении войны: Делаю все возможное, чтобы Украина не проиграла

Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет победить Россию в войне и что будущие поколения украинцев будут помнить его как "человека из народа".

Об этом глава государства сказал в интервью Radio France, сообщает Цензор.НЕТ.

О победе в войне

Ведущий Radio France во время интервью спросил Зеленского, хотел бы он, чтобы через столетие его сравнивали с выдающимися лидерами Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем.

  • Глава государства ответил, что хотел бы, чтобы украинский народ запомнил его положительно, поскольку он является "человеком из народа" и на его плечах лежит "тяжелая ответственность". Он признал, что"во многом изменился из-за войны".

"Я делаю все возможное, чтобы мы не проиграли эту войну. Я хотел бы, чтобы мы победили. Я надеюсь, что мы победим Россию. И тот факт, что мы держим линию фронта, - это уже победа. Я считаю, что защита нашей независимости уже является победой нашего государства… Посмотрим, как меня будут помнить будущие поколения. Но я верю, что мои дети и внуки, которые смогут жить в Украине, будут помнить меня. Им не будет стыдно за меня. Это важно", - добавил Зеленский.

О помощи США

Зеленский также отметил, что Киев четыре года просил помощи у мира с поставками оружия, ракет и ПВО. Теперь же союзники обращаются к Украине, чтобы получить поддержку.

"Мы получили запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности, в отношении возможностей борьбы с беспилотниками. Моя первая реакция проста. Для нас это вопрос защиты гражданского населения",- добавил он.

Он отметил, что Украина хорошо помнит первые дни войны, когда приходилось долго ждать первой помощи.

"Но мы больше не реагируем на события. Мы пришли, чтобы помочь", - сказал Зеленский.

Щоб Україна не програла - потрібно негайно замінити блазня!
13.03.2026 22:22 Ответить
Дивлюсь на фото і зразу вірю
13.03.2026 22:20 Ответить
- Зроблю все, щоб війна не закінчувалась, і в ЄС Україна не вступила! Бо ми з друзяками сядемо надовго! - Зеленскій.
13.03.2026 22:23 Ответить
ой ЙПТ ...( пожаліємо його маму)
НАМАРОДЕРЕНІ ОФШОРИ ВЖЕ В КРИПТІ ТРІСКАЮТЬСЯ ПЕРЕПОВНЕНІ?
13.03.2026 22:32 Ответить
Яке ''чесне'' обличчя - ''людини з народу''...
13.03.2026 22:35 Ответить
А як же перемога всепереможна? А кордони 91? А репараації-контрибуції? А розвал москальщини?
13.03.2026 22:22 Ответить
А ти в цьому сумніваєшся, Фріц?
13.03.2026 22:25 Ответить
ліл, тут питання як зробити так, щоб Україну не знищили, а він мріє про перемоги
13.03.2026 22:29 Ответить
А ти щось робиш для цього диванний воїне?
13.03.2026 22:46 Ответить
Четкая фотка "человека из народа").
13.03.2026 22:22 Ответить
Із какова народа?
13.03.2026 22:46 Ответить
Жи2.
13.03.2026 23:03 Ответить
а є альтернатива? телевізор призначе такого ж
13.03.2026 22:47 Ответить
ти робиш все, що тобі наказують з кремля, виродок.
13.03.2026 22:23 Ответить
брехня, ти за чотири роки не створив ядерну зброю, а без неї ми програємо
13.03.2026 22:24 Ответить
До штучного інтелекту ще б природний мати не завадило.
Виробляти збройний плутоній на аварійному, давно зупиненом об'єкті, де проводиться постійний моніторинг МАГАТЄ - дуже хитрий план.
13.03.2026 22:28 Ответить
Там лише один реактор аварійний, решта цілі. А магате можна і вислати.
13.03.2026 22:30 Ответить
Цілий - не значить робочий.
Вислати - гарне рішення. Будемо в одній чудовій компанії з Іраном.
Бо обидва бімби поки що не маємо, і тому ловимо чугуній.
Тільки нам якось допомагають ще його збивати, хоча б частково, за гроші платників податків Європи.
Без цих грошей - чекає українську ядерну програму доля іранської.
З тією різницею, що у нас таких гір, як в Ірані, немає.
13.03.2026 22:34 Ответить
>Цілий - не значить робочий.

В чому проблема відремонтувати?

>Будемо в одній чудовій компанії з Іраном.

Це в мільйон разів краще, ніж здохнути від кацапських багнетів або в концтаборі.

>Тільки нам якось допомагають ще його збивати, хоча б частково, за гроші платників податків Європи.

Так у Європи і не буде проблем з нашою ядерною програмою, бо вона гарантує захист Європі від кацапів. Ми можемо навіть офіційно з ними співпрацювати і запросити їх спостерігачів, щоб країни Європи знали, що жодна ядерна бомба не буде використана проти них.

>З тією різницею, що у нас таких гір, як в Ірані, немає.

у нас є готові шахти глибиною понад кілометр, де можна розмістити радіохімічний завод.
13.03.2026 22:40 Ответить
Як покласти слона в холодильник?
Відкрити дверцята, покласти слона в холодильник, закрити дверцята.
Все просто.
13.03.2026 22:42 Ответить
Можна не робити ядерку, тоді не треба напружувати мізки. Але тоді русня остаточно знищить Україну.
13.03.2026 22:45 Ответить
Ну так, русня буде спокійно сидіти і дивитись, як ми робимо ядерку їм на голови.
13.03.2026 22:47 Ответить
А що вони зможуть зробити? Вони вже воюють майже на повну потужність. Реактори вони бомбити не будуть, бо це знищить і їх землі також. Ну і як бонус можна створити хімічну зброю, засоби доставки (фламінго) у нас вже є. Ризик отримати тонну VX на москву змусить русню сидіти на пляшці.
13.03.2026 22:51 Ответить
мАцква добре захищена, не долетять фламінгі.
А навіть якби і долетіли. Ну подохне пара тисяч кацапів.
***** чхати.
Зате в очах прогресивного світу (який дає нам гроші, принаймні, намагається, попри фіцорбанів) ми станемо нічим не кращими за русню, і отже, нас залишать з нею наодинці. Результат ви озвучували вище.
13.03.2026 22:52 Ответить
>мАцква добре захищена, не долетять фламінгі.

долетять, якщо окрім них ще будуть дрони.

>А навіть якби і долетіли. Ну подохне пара тисяч кацапів.

подохнуть мільйони кацапів, серце рф здохне - і з нею рф розпадеться. ***** не буде так ризикувати.

>Зате в очах прогресивного світу (який дає нам гроші, принаймні, намагається, попри фіцорбанів) ми станемо нічим не кращими за русню,

їм вже зараз абсолютно пофіг на бусифікацію, чому вони мають переживати, якщо одні варвари будуть мати хімзброю (як і інші варвари)? Для них головне, щоб Україна стримувала русню, і їм начхати, якою ціною це робиться. Зараз це роблять ціною українців, а я пропоную змінити ситуацію і стримувати кацапа ядерною та хімічною зброєю.

>Результат ви озвучували вище.

без ядерки буде теж саме - знищення українців і окупація України, просто трішки пізніше.
13.03.2026 22:57 Ответить
У вас все так просто.
Взагалі щоб припинити війну, треба просто пєрєстать стрєлять.
Очевидно? Без сумнівів.
13.03.2026 22:59 Ответить
який у вас варіант? продовжувати бусифікацію, поки не почнуться бунти, або поки не закінчаться люди? а потім що?
13.03.2026 23:06 Ответить
Дрони. Вже стали майже буденними новини "наземний дрон розстріляв/взяв у полон русню", а FPV - це вже повсякденна рутина. Ну і діпстрайки ніхто не скасовував.
13.03.2026 23:09 Ответить
так і у русні є FPV дрони, якими вони теж вбивають наших людей.

ще раз: який у вас варіант? продовжувати бусифікацію, поки не почнуться бунти, або поки не закінчаться люди? а потім що?
13.03.2026 23:14 Ответить
От ви пропонуєте ядерку як панацею від русні.
Так у русні теж є ядерка, причому більше за будь-кого у світі.
Тобто за вашою ж логікою, ядерка - не варіант порятунку.
13.03.2026 23:17 Ответить
так Україна не була і не є стратегічною загрозою для існування кацапів та рашки. А у нас є така загроза. І саме для того, щоб ця загроза перестала існувати, і треба мати ядерну зброю.
13.03.2026 23:29 Ответить
Як не повірити, дивлячись на фото.
Хоч одне реальне фото без зазіхань ші.
13.03.2026 22:26 Ответить
майбутні покоління українців пам'ятатимуть його як "людину від рашистського кровопивці -урода"
13.03.2026 22:26 Ответить
все що ти зробив розбудував та заселив кладовища,приніс горе практично у всі сім,ї , розпродав та вкрав все до чого зумів дотягнутися з своїми друзями клептоманами,і все про що про тебе думають на кожній кухні-щоб ви мерзоти вічність горіли в пеклі разом зі з скумбрією,мамою ритою та папою сашою і всіма виродками до останнього мусора на дорозі.....
13.03.2026 22:31 Ответить
Останнім перзидентом був клован- оце і ввійде в історію. Як Нерон, який спалив Рим.
13.03.2026 22:32 Ответить
Не тільки запам'ятають як людину з народу, а ще й з якого саме народу.
13.03.2026 22:32 Ответить
Це він занадто хорошої думки про себе. Може вже лопатки почали свербити...крильця прорізаються.?)
13.03.2026 22:33 Ответить
Щоб Україна не програла, ти, падло, маєш сказати " я устал, я ухажу". С.ука, бл. дь...
13.03.2026 22:41 Ответить
- відпустив ВСЮ молодь
- корупція
- все ще нема ракет
- все ще нема балістики

КОМУ ТИ ТРИНДИШ
13.03.2026 22:41 Ответить
''мої діти та онуки житимуть в Україні'' - Зеленський.
Це сказав крендель - який скупив купу нерухомості за кордоном...
13.03.2026 22:44 Ответить
Логічно, поки війна триває - не вважається що хтось програв.
13.03.2026 22:48 Ответить
В цьому й вся хитрість перемоги в цій ситуації. Не кінцева точка, а процес, невизначеність. Можна тільки бути в ньому максимально довго - до останнього. Якщо немає поразки, значить це і є перемога.
13.03.2026 22:51 Ответить
13.03.2026 22:49 Ответить
зеленский будет давать показания только после ареста ермака и будет сидеть пожизненно
13.03.2026 22:51 Ответить
Людина з народу на плечах якої лежить важка відповідальність?😳

Це вже дійсно не смішно.
Де Зеленський, а де народ!
Про яку відповідальність він говорить?
Будь-яку відповідальність Зеленський одразу намагається перекласти на когось іншого, бо рейтинги.
13.03.2026 22:52 Ответить
Истории с разминированием,шашлыками и миндичем не даёт оснований этому верить.
13.03.2026 22:57 Ответить
Ішак все робить, щоб втриматись при владі та не загудіти на нари.
13.03.2026 23:11 Ответить
Як кіт на глині, ти робиш Україні.
13.03.2026 23:24 Ответить
Ок,,,юрийБорисич,,,десь, зі стволем , юридично ,моннеже підарів на 0 ,,,,
13.03.2026 23:24 Ответить
 
 