Зеленский о завершении войны: Делаю все возможное, чтобы Украина не проиграла
Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет победить Россию в войне и что будущие поколения украинцев будут помнить его как "человека из народа".
Об этом глава государства сказал в интервью Radio France, сообщает Цензор.НЕТ.
О победе в войне
Ведущий Radio France во время интервью спросил Зеленского, хотел бы он, чтобы через столетие его сравнивали с выдающимися лидерами Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем.
- Глава государства ответил, что хотел бы, чтобы украинский народ запомнил его положительно, поскольку он является "человеком из народа" и на его плечах лежит "тяжелая ответственность". Он признал, что"во многом изменился из-за войны".
"Я делаю все возможное, чтобы мы не проиграли эту войну. Я хотел бы, чтобы мы победили. Я надеюсь, что мы победим Россию. И тот факт, что мы держим линию фронта, - это уже победа. Я считаю, что защита нашей независимости уже является победой нашего государства… Посмотрим, как меня будут помнить будущие поколения. Но я верю, что мои дети и внуки, которые смогут жить в Украине, будут помнить меня. Им не будет стыдно за меня. Это важно", - добавил Зеленский.
О помощи США
Зеленский также отметил, что Киев четыре года просил помощи у мира с поставками оружия, ракет и ПВО. Теперь же союзники обращаются к Украине, чтобы получить поддержку.
"Мы получили запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности, в отношении возможностей борьбы с беспилотниками. Моя первая реакция проста. Для нас это вопрос защиты гражданского населения",- добавил он.
Он отметил, что Украина хорошо помнит первые дни войны, когда приходилось долго ждать первой помощи.
"Но мы больше не реагируем на события. Мы пришли, чтобы помочь", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАМАРОДЕРЕНІ ОФШОРИ ВЖЕ В КРИПТІ ТРІСКАЮТЬСЯ ПЕРЕПОВНЕНІ?
Виробляти збройний плутоній на аварійному, давно зупиненом об'єкті, де проводиться постійний моніторинг МАГАТЄ - дуже хитрий план.
Вислати - гарне рішення. Будемо в одній чудовій компанії з Іраном.
Бо обидва бімби поки що не маємо, і тому ловимо чугуній.
Тільки нам якось допомагають ще його збивати, хоча б частково, за гроші платників податків Європи.
Без цих грошей - чекає українську ядерну програму доля іранської.
З тією різницею, що у нас таких гір, як в Ірані, немає.
В чому проблема відремонтувати?
>Будемо в одній чудовій компанії з Іраном.
Це в мільйон разів краще, ніж здохнути від кацапських багнетів або в концтаборі.
>Тільки нам якось допомагають ще його збивати, хоча б частково, за гроші платників податків Європи.
Так у Європи і не буде проблем з нашою ядерною програмою, бо вона гарантує захист Європі від кацапів. Ми можемо навіть офіційно з ними співпрацювати і запросити їх спостерігачів, щоб країни Європи знали, що жодна ядерна бомба не буде використана проти них.
>З тією різницею, що у нас таких гір, як в Ірані, немає.
у нас є готові шахти глибиною понад кілометр, де можна розмістити радіохімічний завод.
Відкрити дверцята, покласти слона в холодильник, закрити дверцята.
Все просто.
А навіть якби і долетіли. Ну подохне пара тисяч кацапів.
***** чхати.
Зате в очах прогресивного світу (який дає нам гроші, принаймні, намагається, попри фіцорбанів) ми станемо нічим не кращими за русню, і отже, нас залишать з нею наодинці. Результат ви озвучували вище.
долетять, якщо окрім них ще будуть дрони.
>А навіть якби і долетіли. Ну подохне пара тисяч кацапів.
подохнуть мільйони кацапів, серце рф здохне - і з нею рф розпадеться. ***** не буде так ризикувати.
>Зате в очах прогресивного світу (який дає нам гроші, принаймні, намагається, попри фіцорбанів) ми станемо нічим не кращими за русню,
їм вже зараз абсолютно пофіг на бусифікацію, чому вони мають переживати, якщо одні варвари будуть мати хімзброю (як і інші варвари)? Для них головне, щоб Україна стримувала русню, і їм начхати, якою ціною це робиться. Зараз це роблять ціною українців, а я пропоную змінити ситуацію і стримувати кацапа ядерною та хімічною зброєю.
>Результат ви озвучували вище.
без ядерки буде теж саме - знищення українців і окупація України, просто трішки пізніше.
Взагалі щоб припинити війну, треба просто пєрєстать стрєлять.
Очевидно? Без сумнівів.
ще раз: який у вас варіант? продовжувати бусифікацію, поки не почнуться бунти, або поки не закінчаться люди? а потім що?
Так у русні теж є ядерка, причому більше за будь-кого у світі.
Тобто за вашою ж логікою, ядерка - не варіант порятунку.
Хоч одне реальне фото без зазіхань ші.
- корупція
- все ще нема ракет
- все ще нема балістики
КОМУ ТИ ТРИНДИШ
Це сказав крендель - який скупив купу нерухомості за кордоном...
Це вже дійсно не смішно.
Де Зеленський, а де народ!
Про яку відповідальність він говорить?
Будь-яку відповідальність Зеленський одразу намагається перекласти на когось іншого, бо рейтинги.