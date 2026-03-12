РУС
Новости Прекращение войны
539 21

Отказ Запада от российских энергоносителей ускорит завершение войны, - Зеленский

Зеленский назвал главное условие более быстрого завершения войны

Война может закончиться быстрее, если США и Европа усилят экономическое давление на Россию и прекратят покупать ее нефть и газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом винтервью Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если США и Европа будут сильными, если они не будут покупать российскую нефть и газ, если люди будут придерживаться заявленных ими принципов, а давление на Россию будет сильным и четким – если все это будет работать должным образом, война закончится как можно быстрее", – отметил Зеленский.

И добавил, что иначе это продлится дольше, чем предполагается.

"Нормальные люди действительно хотят, чтобы это закончилось завтра – или вчера, как мы говорим. Но в любом случае, у России нет достаточно сил, чтобы оккупировать нас. Просто нет", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина и США все же подпишут соглашение о производстве дронов.

Издание Politico отмечает, чтоЗеленский все более резко высказывается о поддержке Запада. Такая риторика может повлиять на отношения Украины с партнерами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин должен признать неспособность России выиграть войну, - Келлог

Зеленский Владимир (10785) США (7256) война в Украине (7474)
+8
Вдалий момент для такої заяви.їбануте..
12.03.2026 12:36 Ответить
+5
Оманська Гнида Епічний АНАЛітик
12.03.2026 12:35 Ответить
+4
заміна зєлупи разом з зебидлом ще швидше прискорять.
12.03.2026 12:40 Ответить
Оманська Гнида Епічний АНАЛітик
12.03.2026 12:35 Ответить
Вдалий момент для такої заяви.їбануте..
12.03.2026 12:36 Ответить
Та ну на , не може бути , яка розумна догадка .
12.03.2026 12:37 Ответить
Чим Заходу вигідна війна в Україні?
12.03.2026 12:45 Ответить
Яка вишукана російська пропаганда...
12.03.2026 13:15 Ответить
це ви про закон? 16 січня 2026 року набув чинності Закон № 4502-ІХ (на базі законопроєкту №11469), що впроваджує множинне громадянство та спрощує набуття українського паспорта. Особи з окремих країн (наприклад, США, Канади, ЄС) можуть набувати громадянство України шляхом подання декларації, замість виходу з попередньог
12.03.2026 13:20 Ответить
Це я про термін "війна в Україні" замість російська військова агресія. За Зеленського голосував?
12.03.2026 13:27 Ответить
мабудь це ШІ написав
12.03.2026 13:22 Ответить
То провокатор. Моя рекомендація почитати книгу "Ротшильди".видалена. Вболіваєм за Іран
12.03.2026 14:00 Ответить
заміна зєлупи разом з зебидлом ще швидше прискорять.
12.03.2026 12:40 Ответить
Щось останні дні гундосний не може своє їбало завалити.
12.03.2026 12:42 Ответить
А як пришвидшити завершення пи₴діжа члєнограя?
12.03.2026 12:44 Ответить
Інше діло робота нафтопроводу "Дружба", спільна з кацапами кіноіндустрія та бітум з Білорусі.
Зелена нікчема!
12.03.2026 12:48 Ответить
Потужний стратєх!
😂😂😂
12.03.2026 12:51 Ответить
Ув'язнення всіх твоїх дефективних менеджерів разом з тобою теж прискорить завершення війни.
12.03.2026 12:54 Ответить
ты **** в Румынии? обстрел Киева сегодня гнида продажная?
12.03.2026 12:56 Ответить
Дитинка тільки і вміє, що читати тексти згенеровані радниками, які беруть популярні фрази з інтернету.
12.03.2026 13:14 Ответить
А відмова від двушок на москву коли буде? Гнида оманська лицемірна, чим менше клоп тим більше він смердить!
12.03.2026 14:04 Ответить
 
 