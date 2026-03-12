Отказ Запада от российских энергоносителей ускорит завершение войны, - Зеленский

Война может закончиться быстрее, если США и Европа усилят экономическое давление на Россию и прекратят покупать ее нефть и газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом винтервью Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если США и Европа будут сильными, если они не будут покупать российскую нефть и газ, если люди будут придерживаться заявленных ими принципов, а давление на Россию будет сильным и четким – если все это будет работать должным образом, война закончится как можно быстрее", – отметил Зеленский.

И добавил, что иначе это продлится дольше, чем предполагается.

"Нормальные люди действительно хотят, чтобы это закончилось завтра – или вчера, как мы говорим. Но в любом случае, у России нет достаточно сил, чтобы оккупировать нас. Просто нет", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина и США все же подпишут соглашение о производстве дронов.

Издание Politico отмечает, чтоЗеленский все более резко высказывается о поддержке Запада. Такая риторика может повлиять на отношения Украины с партнерами.

