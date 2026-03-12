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Новини Припинення війни
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Відмова Заходу від російських енергоносіїв пришвидшить завершення війни, - Зеленський

Зеленський назвав головну умову швидшого завершення війни

Війна може завершитися швидше, якщо США та Європа посилять економічний тиск на Росію і припинять купувати її нафту та газ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  інтерв’ю Politico заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Якщо США і Європа будуть сильними, якщо вони не купуватимуть російську нафту й газ, якщо люди дотримуватимуться заявлених ними принципів, а тиск на Росію буде сильним і чітким – якщо все це працюватиме належним чином, війна закінчиться якомога швидше", - зазначив Зеленський.

Та додав, що інакше це триватиме довше, ніж передбачається.

"Нормальні люди справді хочуть, щоб це закінчилося завтра – або вчора, як ми кажемо. Але в будь-якому разі, Росія не має достатньо сил, щоб окупувати нас. Просто не має", - наголосив Зеленський.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна та США все ж підпишуть угоду про виробництво дронів.

Видання  Politico наголошує,  що Зеленський дедалі різкіше висловлюється щодо підтримки Заходу. Така риторика може вплинути на відносини України з партнерами.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28072) США (26770) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+11
Вдалий момент для такої заяви.їбануте..
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12.03.2026 12:36 Відповісти
+9
заміна зєлупи разом з зебидлом ще швидше прискорять.
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12.03.2026 12:40 Відповісти
+7
Оманська Гнида Епічний АНАЛітик
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12.03.2026 12:35 Відповісти
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Оманська Гнида Епічний АНАЛітик
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12.03.2026 12:35 Відповісти
Вдалий момент для такої заяви.їбануте..
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12.03.2026 12:36 Відповісти
Та ну на , не може бути , яка розумна догадка .
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12.03.2026 12:37 Відповісти
Чим Заходу вигідна війна в Україні?
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12.03.2026 12:45 Відповісти
Яка вишукана російська пропаганда...
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12.03.2026 13:15 Відповісти
це ви про закон? 16 січня 2026 року набув чинності Закон № 4502-ІХ (на базі законопроєкту №11469), що впроваджує множинне громадянство та спрощує набуття українського паспорта. Особи з окремих країн (наприклад, США, Канади, ЄС) можуть набувати громадянство України шляхом подання декларації, замість виходу з попередньог
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12.03.2026 13:20 Відповісти
Це я про термін "війна в Україні" замість російська військова агресія. За Зеленського голосував?
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12.03.2026 13:27 Відповісти
мабудь це ШІ написав
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12.03.2026 13:22 Відповісти
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці, оскільки рашка ослаблюється і не зможе воювати на два фронти.
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12.03.2026 14:54 Відповісти
А Захід не ослаблюється безкоштовними поставками зброї та всього іншого в Україну?
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12.03.2026 15:28 Відповісти
рашка послаблюється на багато більше ніж Захід. Для рашки війна може закінчитися колапсом. А для Заходу війна - це незначні витрати у порівнянні з трільйонним щорічним бюджетом мирного часу. Для Заходу - це незначні гроші, щоб вивести рашку з глобальної гри. рашка вже втратила Сирію, Венесуелу. Втрачає Іран. Усе це було б неможливим без ослаблення рашки в Україні.
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12.03.2026 15:33 Відповісти
А Ізраїль це Захід?
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12.03.2026 15:56 Відповісти
А як вважаєш...чи варто зберігати після нашої Перемоги єврейську автономію, що зараз розташована на території Зеленого Клину (Зеле́ний Клин, Зелена Україна, Закитайщина - історична українська назва території Приамур'я - південної частини Далекого Сходу, у нижній частині річки Амур і над Тихим океаном; площею близько 1 млн км²)?
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12.03.2026 16:21 Відповісти
А Крим та Донбас це чужі землі?
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12.03.2026 17:37 Відповісти
заміна зєлупи разом з зебидлом ще швидше прискорять.
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12.03.2026 12:40 Відповісти
Щось останні дні гундосний не може своє їбало завалити.
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12.03.2026 12:42 Відповісти
А як пришвидшити завершення пи₴діжа члєнограя?
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12.03.2026 12:44 Відповісти
Інше діло робота нафтопроводу "Дружба", спільна з кацапами кіноіндустрія та бітум з Білорусі.
Зелена нікчема!
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12.03.2026 12:48 Відповісти
Потужний стратєх!
😂😂😂
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12.03.2026 12:51 Відповісти
Ув'язнення всіх твоїх дефективних менеджерів разом з тобою теж прискорить завершення війни.
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12.03.2026 12:54 Відповісти
ты **** в Румынии? обстрел Киева сегодня гнида продажная?
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12.03.2026 12:56 Відповісти
Дитинка тільки і вміє, що читати тексти згенеровані радниками, які беруть популярні фрази з інтернету.
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12.03.2026 13:14 Відповісти
А відмова від двушок на москву коли буде? Гнида оманська лицемірна, чим менше клоп тим більше він смердить!
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12.03.2026 14:04 Відповісти
А хіба не "нада проста пєрєстать стрєлять" для закінчення війни?
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12.03.2026 14:52 Відповісти
Бреше той, що купував до 2022 року російське вугілля, білоруську електроенергію, бітум і прокачував їх нафту по нафтопроводу? А винні знову західні партнери? Чи до 2022 року в нас не було війни з росією?
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12.03.2026 14:52 Відповісти
Захід вже більше 10 років "відмовляється" від російських енергоносіїв і ніяк не може це зробити реальністю. 10 років - це значний проміжок часу. Нерозваленої і неокупованої території України ще багато, то ж на Заході вважають, що мають ще багато часу для розмов про офігенні "санкції"
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12.03.2026 15:31 Відповісти
 
 