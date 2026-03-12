Відмова Заходу від російських енергоносіїв пришвидшить завершення війни, - Зеленський
Війна може завершитися швидше, якщо США та Європа посилять економічний тиск на Росію і припинять купувати її нафту та газ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Politico заявив президент України Володимир Зеленський.
"Якщо США і Європа будуть сильними, якщо вони не купуватимуть російську нафту й газ, якщо люди дотримуватимуться заявлених ними принципів, а тиск на Росію буде сильним і чітким – якщо все це працюватиме належним чином, війна закінчиться якомога швидше", - зазначив Зеленський.
Та додав, що інакше це триватиме довше, ніж передбачається.
"Нормальні люди справді хочуть, щоб це закінчилося завтра – або вчора, як ми кажемо. Але в будь-якому разі, Росія не має достатньо сил, щоб окупувати нас. Просто не має", - наголосив Зеленський.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна та США все ж підпишуть угоду про виробництво дронів.
Видання Politico наголошує, що Зеленський дедалі різкіше висловлюється щодо підтримки Заходу. Така риторика може вплинути на відносини України з партнерами.
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😂😂😂