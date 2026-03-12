Путін має визнати неспроможність Росії виграти війну, - Келлог
Колишній спецпосланець США генерал Кіт Келлог заявив, що припинення війни можливе лише тоді, коли Кремль усвідомить неможливість військової перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю японському телеканалу NHK.
"Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі, а також визнати неспроможність Росії виграти війну", - сказав Келлог, відповідаючи на запитання, що необхідно для якнайшвидшого припинення вогню.
Збитки через санкції та на фронті
Келлог наголосив, що російська армія продовжую зазнавати значних збитків через запроваджені санкції. А людські втрати на фронті можуть сягати від 1,2 до 1,4 мільйона вбитими та тяжко пораненими.
На думку американського генерала, російський диктатор поінформований про збитки і втрати країни через розв’язану ним війну та боїться відповідальності за свої вчинки.
"Путін занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II, останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення", - зауважив Келлог.
Путін не хоче припинення вогню
Припинення вогню, за його словами, можливе вже сьогодні, якщо Україна та Росія погодяться заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту.
"Однак саме Путін, а не Президент України Володимир Зеленський, не хоче припинення вогню і вимагає, аби українські війська вийшли з Донбасу, тоді як Україна відмовляється віддавати підконтрольні їй території", - додав Келлог.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський визнав, що Дональд Трамп мав рацію, коли говорив про "ненависть" лідера Україну до російського диктатора Путіна.
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Війна США і Ізраїлю проти Ірану дали можливість пуйлу укріпити армію при надходження сотні мільярдів доларів США при підвищення цін на нафту і газ, він буде продовжувати цю війну.
тоді келлог повинен пообіцяти що більше не буде педофілом. Більше не буде трахати і вбивати дітей.
А якщо не усвідомить, то війна ніколи не припиниться?