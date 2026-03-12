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Новини Припинення війни
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Путін має визнати неспроможність Росії виграти війну, - Келлог

Келлог назвав умову завершення війни Росії проти України

Колишній спецпосланець США генерал Кіт Келлог заявив, що припинення війни можливе лише тоді, коли Кремль усвідомить неможливість військової перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

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"Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі, а також визнати неспроможність Росії виграти війну", - сказав Келлог, відповідаючи на запитання, що необхідно для якнайшвидшого припинення вогню.

Збитки через санкції та на фронті

Келлог наголосив, що  російська армія продовжую зазнавати значних збитків через запроваджені санкції. А людські втрати на фронті можуть сягати від 1,2 до 1,4 мільйона вбитими та тяжко пораненими.

На думку американського генерала, російський диктатор поінформований про збитки і втрати країни через розв’язану ним війну та боїться відповідальності за свої вчинки.

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"Путін занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II, останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення", - зауважив Келлог.

Путін не хоче припинення вогню

Припинення вогню, за його словами, можливе вже сьогодні, якщо Україна та Росія погодяться заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту.

"Однак саме Путін, а не Президент України Володимир Зеленський, не хоче припинення вогню і вимагає, аби українські війська вийшли з Донбасу, тоді як Україна відмовляється віддавати підконтрольні їй території", - додав Келлог.

Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський визнав, що Дональд Трамп мав рацію, коли говорив про "ненависть" лідера Україну до російського диктатора Путіна.

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Автор: 

путін володимир (25497) Келлог Кіт (261) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+9
Все воно так, але діду, де ти був останні пів року?
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12.03.2026 06:35 Відповісти
+9
Там же написано, що колишній спецпредставник США. Трамп його звільнив з посади.
Війна США і Ізраїлю проти Ірану дали можливість пуйлу укріпити армію при надходження сотні мільярдів доларів США при підвищення цін на нафту і газ, він буде продовжувати цю війну.
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12.03.2026 06:45 Відповісти
+8
Келлог, як виявилось-- чи не єдина адекватна людина в трампівському оточенні.
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12.03.2026 07:24 Відповісти
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Все воно так, але діду, де ти був останні пів року?
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12.03.2026 06:35 Відповісти
Там же написано, що колишній спецпредставник США. Трамп його звільнив з посади.
Війна США і Ізраїлю проти Ірану дали можливість пуйлу укріпити армію при надходження сотні мільярдів доларів США при підвищення цін на нафту і газ, він буде продовжувати цю війну.
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12.03.2026 06:45 Відповісти
Армія не укріплюється за тиждень, який триває війна з Іраном. І економіка також. Підвищення цін на нафту і газ зможе щось дати Московії лише у довгостроковій перспективі, та й то за умови, що вона зможе цю нафту та газ продавати за відсутності обмежень і що будуть відсутні санкції щодо зустрічного імпорту в рашку критичних для неї матеріалів, комплектуючих і технологій.
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12.03.2026 08:48 Відповісти
Если вы наблюдали, то как раз генерал Келог всегда Украину поддерживал. В отличие от иудеев
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12.03.2026 06:46 Відповісти
Келлог, як виявилось-- чи не єдина адекватна людина в трампівському оточенні.
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12.03.2026 07:24 Відповісти
По перше, він вже ніхто, подруге коли він був хоч кимось він вів себе як і вся трампівська камарілья. Америкоси галімі підсоси
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12.03.2026 09:09 Відповісти
Поки людина при посаді, вона має дотримуватись офіціної позиції.
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12.03.2026 10:44 Відповісти
Це називається угода з сумлінням, що характеризує його як аморальну особистість. Він каже, що йому скажуть, сама тому його думка нічого не варта
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12.03.2026 14:06 Відповісти
чергова ляпалка язиком, на кшалт озабоченності
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12.03.2026 06:48 Відповісти
Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі

тоді келлог повинен пообіцяти що більше не буде педофілом. Більше не буде трахати і вбивати дітей.
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12.03.2026 07:06 Відповісти
"Кремль усвідомить неможливість військової перемоги" лише тоді, коли США дадуть достатньо грошей на зброю, щоб зупинити щоденне просування рашки на полі бою. Але США насправді не потрібна заморозка війни.
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12.03.2026 07:15 Відповісти
Те, що вже відбувається на полі бою, дуже важко назвати просуванням: так, топтання 'в ритмі вальсу', крок вперед і два назад.
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12.03.2026 08:41 Відповісти
Тим не менше це просування, що дає враження рашці, що вона перемагає. А навіщо заморозка рашці, якщо вона "перемагає"?
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12.03.2026 09:23 Відповісти
"припинення війни можливе лише тоді, коли Кремль усвідомить неможливість військової перемоги."

А якщо не усвідомить, то війна ніколи не припиниться?
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12.03.2026 07:38 Відповісти
Коли закінчаться деграданти - добровольці в орді, які за гроші готові навіть матір рідну вбити - тоді війна перейде в уповільнену фазу, до смерті фуйла.
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12.03.2026 08:19 Відповісти
Ага....
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12.03.2026 10:47 Відповісти
Для того, щоб це визнати, треба бути адекватним, а в Путлера з мізками давно проблеми. Це стало зрозумілим ще приблизно в березні 2022 р., коли стикнувшись з запеклим опором, на який він явно не розраховував, починаючи СВО, він не дав наказ тихенько відповзати та згортати 'шарманку'. Потім був серпень 2022 р., коли Путлер звузив собі поле для маневру та почав остаточно заганяти себе в кут, оголосивши про приєднання до РФ чотирьох областей (з дуру вирішивши, що ніхто в світі не посміє зазіхати на проголошену 'територію Росії' і всі піднімуть 'лапки'). І з кожним наступним місяцем, кожним тижнем війни, з кожною наступною тисячею вбитих росіян, з кожним знищеним російським заводом Путлер все більше і більше унеможливлює для себе визнання поразки. Тому Путлера однозначно треба вбивати, як оскаженілу собаку (він просто вже невиліковний), а потім поновлювати переговори про припинення війни з його наступником (хто б ним не став).
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12.03.2026 08:38 Відповісти
З такими боягузами як Келлог, який плазував перед Трампом і тиснув на Україну заради поступок рашистам, українцям приходиться платити кровью за те, щоб ці спекулянти, девелопери, підстаркуваті генерали колись зрозуміли, що путлер не може перемогти.
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12.03.2026 08:39 Відповісти
Навпаки, США навмисно ослабили підтримку України, щоб рашка думала, що рашка перемагає і не закінчувала війну і продовжила ослаблюватися.
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12.03.2026 09:28 Відповісти
доки у кремлівського фюрера буде хоч 1 шмат мяса та 1 нафтодолар - він буде воювати, оце треба усвідомити США та Європі
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12.03.2026 09:00 Відповісти
Якщо країною-противником керує твоя агентура, то у тебе є всі шанси на перемогу. Не треба недооцінювати путлера. На жаль, він (колективний путлер) знає, що робить. А у нас шапкозакидацькі настрої як завжди (хоча останнім часом може трохи і поменше), підтримувані телемарафоном і "позитивними" блогерами. Протверезіння прийде звичайно ж неочікувано...
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12.03.2026 09:33 Відповісти
 
 