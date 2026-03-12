Путін має визнати неспроможність Росії виграти війну, - Келлог

Колишній спецпосланець США генерал Кіт Келлог заявив, що припинення війни можливе лише тоді, коли Кремль усвідомить неможливість військової перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

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"Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі, а також визнати неспроможність Росії виграти війну", - сказав Келлог, відповідаючи на запитання, що необхідно для якнайшвидшого припинення вогню.

Збитки через санкції та на фронті

Келлог наголосив, що російська армія продовжую зазнавати значних збитків через запроваджені санкції. А людські втрати на фронті можуть сягати від 1,2 до 1,4 мільйона вбитими та тяжко пораненими.

На думку американського генерала, російський диктатор поінформований про збитки і втрати країни через розв’язану ним війну та боїться відповідальності за свої вчинки.

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"Путін занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II, останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення", - зауважив Келлог.

Путін не хоче припинення вогню

Припинення вогню, за його словами, можливе вже сьогодні, якщо Україна та Росія погодяться заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту.

"Однак саме Путін, а не Президент України Володимир Зеленський, не хоче припинення вогню і вимагає, аби українські війська вийшли з Донбасу, тоді як Україна відмовляється віддавати підконтрольні їй території", - додав Келлог.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський визнав, що Дональд Трамп мав рацію, коли говорив про "ненависть" лідера Україну до російського диктатора Путіна.

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