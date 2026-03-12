Путин должен признать неспособность России выиграть войну, - Келлог

Бывший спецпосланник США генерал Кит Келлог заявил, что прекращение войны возможно только тогда, когда Кремль осознает невозможность военной победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Путин должен осознать, что он не получит больше украинской земли, а также признать неспособность России выиграть войну", - сказал Келлог, отвечая на вопрос, что необходимо для скорейшего прекращения огня.

Убытки из-за санкций и на фронте

Келлог подчеркнул, что российская армия продолжает нести значительные убытки из-за введенных санкций. А человеческие потери на фронте могут достигать от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и тяжело ранеными.

По мнению американского генерала, российский диктатор осведомлен об убытках и потерях страны из-за развязанной им войны и боится ответственности за свои поступки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский – Трампу: Для мира давить нужно не на меня, а на Путина

"Путин обеспокоен тем, что он может стать еще одним Николаем II, последним российским царем, которого расстреляли после его отречения", - отметил Келлог.

Путин не хочет прекращения огня

Прекращение огня, по его словам, возможно уже сегодня, если Украина и Россия согласятся заморозить конфликт по нынешней линии фронта.

"Однако именно Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, не хочет прекращения огня и требует, чтобы украинские войска вышли с Донбасса, в то время как Украина отказывается отдавать подконтрольные ей территории", - добавил Келлог.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский признал, что Дональд Трамп был прав, когда говорил о "ненависти" лидера Украины к российскому диктатору Путину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть "окно" для достижения мира до промежуточных выборов в США, - Зеленский