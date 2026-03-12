РУС
2 236 19

Путин должен признать неспособность России выиграть войну, - Келлог

Келлог назвал условие завершения войны России против Украины

Бывший спецпосланник США генерал Кит Келлог заявил, что прекращение войны возможно только тогда, когда Кремль осознает невозможность военной победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

"Путин должен осознать, что он не получит больше украинской земли, а также признать неспособность России выиграть войну", - сказал Келлог, отвечая на вопрос, что необходимо для скорейшего прекращения огня.

Убытки из-за санкций и на фронте

Келлог подчеркнул, что российская армия продолжает нести значительные убытки из-за введенных санкций. А человеческие потери на фронте могут достигать от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и тяжело ранеными.

По мнению американского генерала, российский диктатор осведомлен об убытках и потерях страны из-за развязанной им войны и боится ответственности за свои поступки.

"Путин обеспокоен тем, что он может стать еще одним Николаем II, последним российским царем, которого расстреляли после его отречения", - отметил Келлог.

Путин не хочет прекращения огня

Прекращение огня, по его словам, возможно уже сегодня, если Украина и Россия согласятся заморозить конфликт по нынешней линии фронта.

"Однако именно Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, не хочет прекращения огня и требует, чтобы украинские войска вышли с Донбасса, в то время как Украина отказывается отдавать подконтрольные ей территории", - добавил Келлог.

Что предшествовало?

  • Президент Владимир Зеленский признал, что Дональд Трамп был прав, когда говорил о "ненависти" лидера Украины к российскому диктатору Путину.

Автор: 

путин владимир (17207) Келлог Кит (248) война в Украине (7474)
Келлог, як виявилось-- чи не єдина адекватна людина в трампівському оточенні.
12.03.2026 07:24
Все воно так, але діду, де ти був останні пів року?
12.03.2026 06:35
Там же написано, що колишній спецпредставник США. Трамп його звільнив з посади.
Війна США і Ізраїлю проти Ірану дали можливість пуйлу укріпити армію при надходження сотні мільярдів доларів США при підвищення цін на нафту і газ, він буде продовжувати цю війну.
12.03.2026 06:45
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Армія не укріплюється за тиждень, який триває війна з Іраном. І економіка також. Підвищення цін на нафту і газ зможе щось дати Московії лише у довгостроковій перспективі, та й то за умови, що вона зможе цю нафту та газ продавати за відсутності обмежень і що будуть відсутні санкції щодо зустрічного імпорту в рашку критичних для неї матеріалів, комплектуючих і технологій.
12.03.2026 08:48
12.03.2026 08:48
Если вы наблюдали, то как раз генерал Келог всегда Украину поддерживал. В отличие от иудеев
12.03.2026 06:46
12.03.2026 06:46
12.03.2026 07:24
По перше, він вже ніхто, подруге коли він був хоч кимось він вів себе як і вся трампівська камарілья. Америкоси галімі підсоси
12.03.2026 09:09
12.03.2026 09:09
Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі

Те, що вже відбувається на полі бою, дуже важко назвати просуванням: так, топтання 'в ритмі вальсу', крок вперед і два назад.
12.03.2026 08:41
12.03.2026 08:41
"припинення війни можливе лише тоді, коли Кремль усвідомить неможливість військової перемоги."

Коли закінчаться деграданти - добровольці в орді, які за гроші готові навіть матір рідну вбити - тоді війна перейде в уповільнену фазу, до смерті фуйла.
12.03.2026 08:19
12.03.2026 08:19
Для того, щоб це визнати, треба бути адекватним, а в Путлера з мізками давно проблеми. Це стало зрозумілим ще приблизно в березні 2022 р., коли стикнувшись з запеклим опором, на який він явно не розраховував, починаючи СВО, він не дав наказ тихенько відповзати та згортати 'шарманку'. Потім був серпень 2022 р., коли Путлер звузив собі поле для маневру та почав остаточно заганяти себе в кут, оголосивши про приєднання до РФ чотирьох областей (з дуру вирішивши, що ніхто в світі не посміє зазіхати на проголошену 'територію Росії' і всі піднімуть 'лапки'). І з кожним наступним місяцем, кожним тижнем війни, з кожною наступною тисячею вбитих росіян, з кожним знищеним російським заводом Путлер все більше і більше унеможливлює для себе визнання поразки. Тому Путлера однозначно треба вбивати, як оскаженілу собаку (він просто вже невиліковний), а потім поновлювати переговори про припинення війни з його наступником (хто б ним не став).
12.03.2026 08:38
12.03.2026 08:38
Навпаки, США навмисно ослабили підтримку України, щоб рашка думала, що рашка перемагає і не закінчувала війну і продовжила ослаблюватися.
12.03.2026 09:28
12.03.2026 09:28
