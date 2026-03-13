Зеленський про завершення війни: Роблю все можливе, щоб Україна не програла

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Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна зможе перемогти Росію у війні, і що майбутні покоління українців пам'ятатимуть його як "людину з народу".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Radio France, інформує Цензор.НЕТ.

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Про перемогу у війні

Ведучий Radio France під час інтерв’ю запитав Зеленського, чи хотів би він, щоб через століття його порівнювали з видатними лідерами Другої світової війни Вінстоном Черчиллем і Шарлем де Голлем.

Голова держави відповів, що хотів би, щоб український народ пам’ятав його позитивно, оскільки він є "людиною з народу" і на його плечах лежить "важка відповідальність". Він визнав, що "багато у чому змінився через війну".

"Я роблю все можливе, щоб ми не програли цю війну. Я хотів би, щоб ми перемогли. Я сподіваюся, що ми переможемо Росію. І той факт, що ми тримаємо лінію фронту –– вже перемога. Я вважаю, що захист нашої незалежності вже є перемогою нашої держави… Побачимо, як мене пам'ятатимуть майбутні покоління. Але я вірю, що мої діти та онуки, які зможуть жити в Україні, пам'ятатимуть мене. Їм буде не соромно за мене. Це важливо", - додав Зеленський.

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Про допомогу США

Зеленський також зазначив, що Київ чотири роки просив допомоги у світу з постачанням зброї, ракет та ППО. Тепер же союзники звертаються до України, щоб отримати підтримку.

"Ми отримали запити від США та деяких країн Перської затоки про надання підтримки, зокрема, щодо можливостей боротьби з безпілотниками. Моя перша реакція проста. Для нас це питання захисту цивільного населення", - додав він.

Він зазначив, що Україна добре пам'ятає перші дні війни, коли потрібно було довго чекати на першу допомогу.

"Але ми більше не реагуємо на події. Ми прийшли, щоб допомогти", - сказав Зеленський.

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