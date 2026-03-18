США зняли санкції з низки фізичних та юридичних осіб, які діяли на користь РФ

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), що є підрозділом Мінфіну США.

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Серед виключених — громадянка Росії Євгенія Тюрікова, яка очолювала підрозділ підсанкційного Сбербанку Росії. Також санкції знято з низки турецьких ІТ-компаній та осіб, що працюють у сфері цифрових технологій і штучного інтелекту, а також з громадянина Росії Борис Воронцов та компанії Futuris FZE, зареєстрованої в ОАЕ.

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Виключення з санкційного списку

OFAC зазначило, що ці особи та компанії раніше підпадали під обмеження відповідно до указу президента США через дії Росії. Проте причини зняття санкцій не пояснюються.

Раніше деякі компанії та їхні співвласники підпадали під санкції через операції в технологічному секторі РФ або за сприяння російським розвідувальним та військовим структурам у закупівлі технологій та обладнання всупереч обмеженням.

"Рішення про виключення з санкційного списку не містить пояснень причин, однак це не впливає на попередні обмеження для інших пов’язаних структур", — йдеться у повідомленні OFAC.

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Технологічний сектор і санкції

Турецька компанія BSB Group та пов’язані з нею структури брали участь у схемах, що дозволяли російським розвідкам обходити обмеження для придбання технологій і обладнання. Виключення цих суб’єктів зі списку відбувається на тлі постійного контролю США за технологічними потоками до РФ.

Раніше Америка пом’якшила санкції щодо венесуельської нафти.

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