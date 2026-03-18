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Новини Скасування санкцій проти Росії
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США зняли санкції з низки фізичних та юридичних осіб, які діяли на користь РФ

рф,санкції

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), що є підрозділом Мінфіну США.

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Серед виключених — громадянка Росії Євгенія Тюрікова, яка очолювала підрозділ підсанкційного Сбербанку Росії. Також санкції знято з низки турецьких ІТ-компаній та осіб, що працюють у сфері цифрових технологій і штучного інтелекту, а також з громадянина Росії Борис Воронцов та компанії Futuris FZE, зареєстрованої в ОАЕ.

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Виключення з санкційного списку

OFAC зазначило, що ці особи та компанії раніше підпадали під обмеження відповідно до указу президента США через дії Росії. Проте причини зняття санкцій не пояснюються.

Раніше деякі компанії та їхні співвласники підпадали під санкції через операції в технологічному секторі РФ або за сприяння російським розвідувальним та військовим структурам у закупівлі технологій та обладнання всупереч обмеженням.

"Рішення про виключення з санкційного списку не містить пояснень причин, однак це не впливає на попередні обмеження для інших пов’язаних структур", — йдеться у повідомленні OFAC.

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Технологічний сектор і санкції

Турецька компанія BSB Group та пов’язані з нею структури брали участь у схемах, що дозволяли російським розвідкам обходити обмеження для придбання технологій і обладнання. Виключення цих суб’єктів зі списку відбувається на тлі постійного контролю США за технологічними потоками до РФ.

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росія (70572) санкції (13235) США (26829)
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Топ коментарі
+45
Ось вам млять і всі санкції і гарантії безпеки. Агент Краснов допомагає Х'уйлу вибратися з ями аж всирається. Про які ще млять переговори може бути мова. Тромб ще хіба що не почав постачати Сосії зброю. Але і до цього скоро дійде лишень йому потрібен якийсь папірець що війна закінчилась щоб цим пояснити це своєму лохторату. Єдина надія тільки що трампісти просеруть вибори восени. Бо якщо не приведи Господи, трампісти виграють то Тромб себе відчує невразливим і недоторканним і все що він робив до цього буде здаватися квіточками
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18.03.2026 22:44 Відповісти
+32
набагато раніше, ще коли вони разом знищували нашу зброю та позбавляли нас ядерного статусу

а зараз їх тролі працюють 24/7 аби лише Україна не створила ядерну зброю, і залишилась лише джерелом дешевих ресурсів та білих працівників на експорт.
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18.03.2026 22:44 Відповісти
+29
Я НЕ СУМНІВАВСЯ)

Все що робить Трамп - це грає за Путіна - ЗАВЖДИ
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18.03.2026 22:39 Відповісти

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