РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19115 посетителей онлайн
Новости Отмена санкций
1 023 9

США сняли санкции с ряда физических и юридических лиц, действовавших в интересах РФ

рф,санкції

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), являющегося подразделением Минфина США.

Среди исключенных — гражданка России Евгения Тюрикова, возглавлявшая подразделение подсанкционного Сбербанка России. Также санкции сняты с ряда турецких IТ-компаний и лиц, работающих в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также с гражданина России Бориса Воронцова и компании Futuris FZE, зарегистрированной в ОАЭ.

Исключение из санкционного списка

OFAC отметило, что эти лица и компании ранее подпадали под ограничения в соответствии с указом президента США из-за действий России. Однако причины снятия санкций не объясняются.

Ранее некоторые компании и их совладельцы подпадали под санкции из-за операций в технологическом секторе РФ или за содействие российским разведывательным и военным структурам в закупке технологий и оборудования вопреки ограничениям.

"Решение об исключении из санкционного списка не содержит объяснений причин, однако это не влияет на предыдущие ограничения для других связанных структур", — говорится в сообщении OFAC.

Технологический сектор и санкции

Турецкая компания BSB Group и связанные с ней структуры участвовали в схемах, позволявших российским спецслужбам обходить ограничения на приобретение технологий и оборудования. Исключение этих субъектов из списка происходит на фоне постоянного контроля США за технологическими потоками в РФ.

Автор: 

россия (96895) санкции (11907) США (28879)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сша та рф це союзники . які ще у 2014му році вирішили роздерти Україну
показать весь комментарий
18.03.2026 22:37 Ответить
набагато раніше, ще коли вони разом знищували нашу зброю та позбавляли нас ядерного статусу

а зараз їх тролі працюють 24/7 аби лише Україна не створила ядерну зброю, і залишилась лише джерелом дешевих ресурсів та білих працівників на експорт.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:44 Ответить
100%
показать весь комментарий
18.03.2026 22:45 Ответить
США идиоты. Они не понимают что Россия ненавидит США и считает их виновными в своей бедности и отсталости.
показать весь комментарий
18.03.2026 22:38 Ответить
Я НЕ СУМНІВАВСЯ)

Все що робить Трамп - це грає за Путіна - ЗАВЖДИ
показать весь комментарий
18.03.2026 22:39 Ответить
Ось вам Американці і результати, отої зустрічі Трампа і прутіна в Анкоріджі та у Епштейна на острові!!!
показать весь комментарий
18.03.2026 22:41 Ответить
Ось вам млять і всі санкції і гарантії безпеки. Агент Краснов допомагає Х'уйлу вибратися з ями аж всирається. Про які ще млять переговори може бути мова. Тромб ще хіба що не почав постачати Сосії зброю. Але і до цього скоро дійде лишень йому потрібен якийсь папірець що війна закінчилась щоб цим пояснити це своєму лохторату. Єдина надія тільки що трампісти просеруть вибори восени. Бо якщо не приведи Господи, трампісти виграють то Тромб себе відчує невразливим і недоторканним і все що він робив до цього буде здаватися квіточками
показать весь комментарий
18.03.2026 22:44 Ответить
Паскуди...
показать весь комментарий
18.03.2026 22:53 Ответить
Спасибо жителям Донбасса Техаса за президента - 𝜋і∆@p@Sa
показать весь комментарий
18.03.2026 22:55 Ответить
 
 