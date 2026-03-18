США сняли санкции с ряда физических и юридических лиц, действовавших в интересах РФ
Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), являющегося подразделением Минфина США.
Среди исключенных — гражданка России Евгения Тюрикова, возглавлявшая подразделение подсанкционного Сбербанка России. Также санкции сняты с ряда турецких IТ-компаний и лиц, работающих в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также с гражданина России Бориса Воронцова и компании Futuris FZE, зарегистрированной в ОАЭ.
Исключение из санкционного списка
OFAC отметило, что эти лица и компании ранее подпадали под ограничения в соответствии с указом президента США из-за действий России. Однако причины снятия санкций не объясняются.
Ранее некоторые компании и их совладельцы подпадали под санкции из-за операций в технологическом секторе РФ или за содействие российским разведывательным и военным структурам в закупке технологий и оборудования вопреки ограничениям.
"Решение об исключении из санкционного списка не содержит объяснений причин, однако это не влияет на предыдущие ограничения для других связанных структур", — говорится в сообщении OFAC.
Технологический сектор и санкции
Турецкая компания BSB Group и связанные с ней структуры участвовали в схемах, позволявших российским спецслужбам обходить ограничения на приобретение технологий и оборудования. Исключение этих субъектов из списка происходит на фоне постоянного контроля США за технологическими потоками в РФ.
а зараз їх тролі працюють 24/7 аби лише Україна не створила ядерну зброю, і залишилась лише джерелом дешевих ресурсів та білих працівників на експорт.
Все що робить Трамп - це грає за Путіна - ЗАВЖДИ